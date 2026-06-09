Sănătatea pielii şi părului la perimenopauză şi menopauză. Medicul dermatolog recomandă: „Stilul de viaţă sănătos este esenţial pentru o piele frumoasă după 50 de ani!”

„În perimenopauză, nivelurile de progesteron scad adesea înaintea estrogenului. Nivelul scăzut de progesteron poate cauza probleme cu somnul, care impactează în timp şi calitatea pielii. Lipsa somnului poate afecta bariera cutanată şi dereglează procese precum producţia de colagen, vindecarea rănilor sau repararea celulară. În plus, duce la creşterea nivelului de cortizol în organism, hormon de stres care accelerează îmbătrânirea”, explică dr. Moroianu.

Pe lângă somn, exerciţiile fizice regulate ne ajută în lupta cu îmbătrânirea pielii.

„Muşchiul este organul longevităţii, iar activitatea fizică regulată, în special prin ridicare de greutăţi este o formă de activitate care ne ajută să ne păstram masa musculara pe măsură ce înaintăm în vârstă. La nivelul pielii, antrenamentele de forţă cu greutăţi au efect benefic prin reducerea inflamaţiei şi îmbunătaţirea expresiei genelor matricei extracelulare, reţeaua în care se îmbină colagenul elastină şi diverse alte glicoproteine care asigură rol de suport pielii. Practic, aceste antrenamente vor ajuta la îmbunătățirea integrității pielii, a elasticității și a grosimii dermului”, detaliază medicul. În plus, gestionarea stresului este şi ea deosebit de importantă.

„Stresul și anxietatea cronică activează eliberarea de cortizol în exces, care creşte inflamația la nivelul pielii și accentuează degradarea colagenului, proteina noastră principală de structură. În plus, poate să reducă fluxul sanguin, să crească riscurile de pigmentare, să stimuleze producția de sebum. În timp, persoanele care sunt expuse la un stres cronic vor căpăta o piele cu aspect obosit, tern, care se ridează mai ușor și care îmbătrânește mai repede. De aceea, ca să avem o piele sănătoasă trebuie să ne îngrijim de tot corpul. Dacă ne bazăm doar pe rutina de skincare, dar nu dormim bine, mâncăm prost şi nu facem mişcare constant, atunci cu siguranță nu o să reușim să păstrăm o piele sănătoasă pe termen lung și nici după menopauză. Cred cu tarie ca frumuseţea vine din interior şi starea de bine a întregului organism se va reflecta şi la nivelul pielii. Cea mai buna măsura pe care o putem lua pentru noi în general ca să îmbătrânim frumos este adoptarea unui stil de viaţă sănătos” a explicat dr Moroianu.

Paşi esenţiali pentru ritualul zilnic de îngrijire al pielii

În ceea ce priveşte ritualul de îngrijire al pielii, acesta trebuie să includă zilnic cremă cu factor de protecţie solară, pentru că soarele are cel mai mare impact asupra imbătrânirii pielii. „Studiile arată că până la 80-90% din îmbătrânirea de cauză externă a feței este cauzată de expunerea neprotejată la radiaţiile ultraviolete”, explică medicul.

Cât despre creme si serumuri care îmbunătăţesc calitatea pielii afecatată de schimbările hormonale, acestea trebuie recomandate personalizat, de specialişti.

„Recomand ca doamnele să vină la medicul dermatolog ca împreună cu acesta să găsească cele mai bune soluţii pentru pielea lor. La menopauza, nevoile pielii se modifică din cauza schimbărilor hormonale, iar produsele pe care le-am folosit ani de zile s-ar putea să nu mai fie la fel de compatibile. În această perioadă, pielea devine mai uscată, mai sensibilă, mai reactiva şi se poate confrunta inclusiv cu erupții acneice” spune medicul.

Femei din aceeaşi categorie de vârstă prezintă afecţiuni diferite. Unele pot avea hiperpigmentari accentuate, altele riduri mai adânci, altele tenul foarte uscat si reactiv sau dimpotriva un ten seboreic, cu leziunie de acnee. De aceea evaluarea medicală şi personalizarea rutinei skincare este importantă. „Suntem unice şi îngrijirea pielii noastre trebuie să fie la fel”, declară specialistul.

Rutina de îngrijire a tenului nu trebuie să fie una foarte complicată.

„Următorii paşi sunt esenţiali:

1.Curăţarea cu produse blânde, care să nu agraveze uscăciunea caracteristică tenului la menopauza,

2. Hidratarea cu creme care au la baza substante active precum acidul hialuronic intens hidratant, ceramidele pentru sustinerea bariere cutanate sau substantele antioxidante cum este vitamina C. „Vitamina C protejează împotriva agresiunilor din mediu si a stresului oxidativ, proveniți din surse precum poluarea si radiatiile ultraviolete, care pot duce la semne de îmbătrânire și aspect tern

3. Aplicarea zilnică a cremei de protecţie solară spf 50+ este estenţială pentru tenul matur pentru că împiedică accentuarea hiperpigmentărilor şi oferă protecţie împotriva fotoîmbătrânirii”, a precizat dermatologul.

În perioada menopauzei, această rutină de baza poate fi completată în funcţie de nevoile individualizate cu aplicarea unui ser înainte de crema hidratantă pentru a viza problemele specifice ale pielii care vin odată cu fluctuaţiile hormonale.

„Serul are o concentraţie mai mare de substante active si putem alege un astfel de produs cu ingrediente ce abordează mai multe probleme (de exemplu, un ser cu vitamina C pentru efectul antioxidant si uniformizarea tenului, care sa conțină și ingrediente hidratante). În plus zona ochilor, unde pielea este mult mai subţire şi semnele de îmbătrânire ale pielii pot fi mai accentuate necesită de multe ori o îngrijire suplimentară la menopauza, cu creme special formulate pe baza de cafeina, vitamina C sau retinol”, a completat dr. Moroianu.

Ingrediente minune pentru piele

Cât despre ingredientele care nu trebuie să lipsească din produsele de îngrijire, specialistul a menţionat anumite substanţe, care fac diferenţa, dacă sunt folosite corespunzător.

„În îngrijirea pielii, retinoizii topici sunt considerați standardul de aur pentru anti îmbătrânire. Aceştia accelerează reînnoirea celulelor, deblochează porii, exfoliază şi stimulează producţia de colagen la nivelul pielii. Cremele cu retinol şi derivaţi retinoizi regenerează practic pielea, având impact pozitiv major asupra ridurilor fine, porilor dilataţi, texturii pielii şi chiar împotriva acneei. Aceşti activi se aplică doar seara şi se introduc treptat în rutină, putând avea efecte adverse locale la primele aplicări precum uscăciune, roşeaţă, iritaţie sau mâncărime”, a explicat medicul.

În ceea ce priveşte suplimentele alimentare, dr. Moroianu atrage atenţia că acestea pot fi necesare în cazurile cu deficit constatant în urma analizelor de sânge, dar nu ar trebui niciodată să înlocuiască un stil de viaţă sănătos şi un regim alimentar echilibrat.

„Pentru sănătatea femeilor în perioada menopauzei, nivelele optime de vitamina D, calciu şi fier sunt esenţiale.

Pe măsură ce nivelul de estrogen scade riscul de fragilizare al oaselor, denumit osteoporoză, creşte. Calciul este important pentru menţinerea oaselor puternice, iar vitamina D ajută organismul să absoarbă și să utilizeze calciul. Printre alimentele bogate în calciu se numără produsele lactate, nucile, semințele și legumele cu frunze verzi, iar o dietă corectă şi echilibrată ar trebui să asigure necesarul zilinic de calciu.

În ceea ce priveşte vitamina D, aceasta poate fi obţinută în prinicipal din alimentaţie, dar şi prin sinteza la nivelul pielii odată cu expunerea la soare.

Expunerea la soare este necesară pentru sinteza vitaminei D la nivelul tegumentului, fapt ce ridică un motiv de îngrijorare privind generarea unui deficit de vitamina D prin folosirea cremelor cu ecran solar. Deși în condiții experimentale, foarte strict controlate, producția cutanată de vitamina D este într-adevăr diminuată de aplicarea de creme fotoprotectoare, modul în care utilizăm aceste creme în viața de zi cu zi nu generează de obicei un deficit de vitamina D, menținerea unui nivel optim al acestei vitamine la nivelul organismului având legătură și cu alți factori, precum alimentaţia.

Cantitatea de vitamina D produsă prin expunerea neprotejată la soare este inconstantă și crește riscul de cancere cutanate, astfel încât autorităţi precum Asociația Americană de Dermatologie nu recomandă expunerea fără creme fotoprotectoare și sfătuiește păstrarea unei diete sănătoase, cu alimente bogate în vitamina D, combinată sau nu cu suplimente orale în funcție de particularitățile fiecăruia dintre noi”, explică medicul specialist.

Şi fierul este foarte important şi în ceea ce priveşte sănătatea pielii.

„Fierul este un mineral esențial pentru globulele roșii din sânge, care ajută la transportul oxigenului în tot corpul. Carenţa de fier afectează buna functţonare a întregului organism, de la funcția creierului până la capacitatea sistemului imunitar de a combate infecțiile, iar în ceea ce priveşte afecţiunile dermatologice poate să fie o cauză care să accentueze căderea părului. Femeile au nevoie de mai mult fier decât bărbații în perioada vieţii dinaintea menopauzei, când au menstruație, deoarece pierd fier prin sângele menstrual. După menopauză însă nevoile femeilor scad, iar necesarul zilnic de fier ar trebui să poată fi obţinut doar din alimentaţie în lipsa altor afecţiuni care să predispună la pierderea acestui mineral. Suplimentarea cu fier este indicată întotdeauna doar în urma efectuării unor analize de sânge care să indice un deficit clar, denumit anemie feriprivă”, a menţionat medicul dermatolog.

Suplimentele cu magneziu pot fi luate în considerare temporar pentru amelioarea tulburărilor de somn care pot apărea în perioada perimenopauzei şi a menopauzei. „Magneziul activează sistemul nervos parasimpatic, care este responsabil pentru senzația de calm și relaxare şi ajută la pregătirea organismului pentru somn. Iar un somn bun înseamna şi o piele frumoasă şi sănătoasă pe termen lung” a conchis dr.Andreea Moroianu.

*Articol susținut de MedLife