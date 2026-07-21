Actualizările de la distanță ale mașinilor pot deveni o țintă pentru hackeri. Experții cer măsuri urgente de securitate

Actualizările OTA au schimbat industria auto

Tehnologia OTA permite producătorilor să instaleze actualizări software prin internet, fără ca automobilul să fie dus într-un service autorizat.

Astfel pot fi corectate erori, îmbunătățite funcții existente sau adăugate caracteristici noi în doar câteva minute. Sistemul reduce costurile atât pentru constructori, cât și pentru proprietarii mașinilor, eliminând multe dintre vizitele inutile în service.

Tesla a fost compania care a popularizat acest concept încă din 2012, odată cu lansarea Model S, iar între timp actualizările OTA au devenit o dotare obișnuită pentru un număr tot mai mare de automobile.

Conectivitatea permanentă aduce, de asemenea, și riscuri noi

Cu cât o mașină este mai conectată la internet, cu atât suprafața de atac devine mai mare. Specialiștii în securitate spun că nu este vorba doar despre furtul datelor personale sau al informațiilor despre traseele tale. În teorie, dacă vulnerabilitățile nu sunt descoperite și remediate la timp, un atacator ar putea încerca să interfereze cu anumite sisteme electronice ale vehiculului.

Din acest motiv, unii experți consideră că securitatea cibernetică a automobilelor nu mai reprezintă doar o problemă pentru producătorii auto, ci și una care poate avea implicații la nivel național, mai ales pe măsură ce tot mai multe vehicule sunt conectate permanent la internet.

Un test a arătat că un autobuz putea fi accesat prin rețeaua mobilă

Îngrijorările nu sunt doar teoretice. În urma unui test realizat de operatorul norvegian de transport Ruter, unul dintre autobuzele analizate putea fi accesat de la distanță prin conexiunea mobilă instalată la bord. Raportul a arătat că, din punct de vedere tehnic, producătorul ar fi avut posibilitatea să intervină asupra vehiculului prin această conexiune.

Cazul a atras atenția autorităților din mai multe state europene, care au început să analizeze modul în care astfel de sisteme sunt protejate împotriva accesului neautorizat.