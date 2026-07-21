Actualizările de la distanță ale mașinilor pot deveni o țintă pentru hackeri. Experții cer măsuri urgente de securitate
Dacă ai o mașină modernă, există șanse mari ca aceasta să primească actualizări software fără să mai ajungi în service. Funcția este comodă și economisește timp, însă specialiștii avertizează că aceeași tehnologie poate deschide și o nouă poartă pentru atacurile cibernetice.
Experți în securitate citați de CNBC atrag atenția că răspândirea actualizărilor over-the-air (OTA) schimbă complet modul în care trebuie protejate automobilele conectate la internet. Pe lângă riscurile legate de datele personale, apare și posibilitatea ca sistemele unei mașini să fie compromise de la distanță, în anumite condiții.
Actualizările OTA au schimbat industria auto
Tehnologia OTA permite producătorilor să instaleze actualizări software prin internet, fără ca automobilul să fie dus într-un service autorizat.
Astfel pot fi corectate erori, îmbunătățite funcții existente sau adăugate caracteristici noi în doar câteva minute. Sistemul reduce costurile atât pentru constructori, cât și pentru proprietarii mașinilor, eliminând multe dintre vizitele inutile în service.
Tesla a fost compania care a popularizat acest concept încă din 2012, odată cu lansarea Model S, iar între timp actualizările OTA au devenit o dotare obișnuită pentru un număr tot mai mare de automobile.
Conectivitatea permanentă aduce, de asemenea, și riscuri noi
Cu cât o mașină este mai conectată la internet, cu atât suprafața de atac devine mai mare. Specialiștii în securitate spun că nu este vorba doar despre furtul datelor personale sau al informațiilor despre traseele tale. În teorie, dacă vulnerabilitățile nu sunt descoperite și remediate la timp, un atacator ar putea încerca să interfereze cu anumite sisteme electronice ale vehiculului.
Din acest motiv, unii experți consideră că securitatea cibernetică a automobilelor nu mai reprezintă doar o problemă pentru producătorii auto, ci și una care poate avea implicații la nivel național, mai ales pe măsură ce tot mai multe vehicule sunt conectate permanent la internet.
Un test a arătat că un autobuz putea fi accesat prin rețeaua mobilă
Îngrijorările nu sunt doar teoretice. În urma unui test realizat de operatorul norvegian de transport Ruter, unul dintre autobuzele analizate putea fi accesat de la distanță prin conexiunea mobilă instalată la bord. Raportul a arătat că, din punct de vedere tehnic, producătorul ar fi avut posibilitatea să intervină asupra vehiculului prin această conexiune.
Cazul a atras atenția autorităților din mai multe state europene, care au început să analizeze modul în care astfel de sisteme sunt protejate împotriva accesului neautorizat.
Experții subliniază însă că problema nu este legată de un anumit producător sau de țara în care este fabricat un automobil. Orice vehicul care primește actualizări prin internet trebuie să respecte standarde ridicate de securitate.
Mașinile nu sunt singurele dispozitive vizate
Tehnologia OTA este folosită într-un număr tot mai mare de industrii. Pe lângă automobile, actualizările de la distanță sunt întâlnite în transportul feroviar și maritim, în aviație, la drone, roboți industriali și numeroase echipamente conectate.
Pe măsură ce aceste sisteme devin tot mai răspândite, crește și interesul infractorilor cibernetici pentru identificarea unor vulnerabilități care ar putea fi exploatate.
Din acest motiv, mai multe organizații și instituții cer reguli mai stricte privind verificarea componentelor software și hardware folosite în vehiculele moderne, dar și mai multă transparență în privința datelor colectate de acestea.
Pentru tine, actualizările OTA rămân o funcție extrem de utilă. Îți permit să primești remedieri și funcții noi fără să pierzi timp în service. Totuși, aceeași tehnologie obligă producătorii să investească mai mult ca oricând în securitatea cibernetică. O mașină conectată nu mai este doar un mijloc de transport, ci și un dispozitiv digital care trebuie protejat la fel de atent ca telefonul sau computerul.