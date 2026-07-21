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ANM a anunțat cum va fi vremea până la jumătatea lunii august. Urmează schimbări de temperatură în România. Prognoza actualizată

ANM a anunțat cum va fi vremea până la jumătatea lunii august. Urmează schimbări de temperatură în România. Prognoza actualizată
ANM a actualizat prognoza până la jumătatea lui august
Ionuț Vieriu
de Ionuț Vieriu
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După o perioadă în care temperaturile vor coborî sub valorile obișnuite pentru această perioadă a anului, vremea va intra treptat într-un nou proces de încălzire. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a publicat prognoza pentru intervalul 20 iulie – 17 august, iar estimările arată că începutul lunii august va aduce din nou temperaturi peste normal în mare parte din România. În același timp, regimul precipitațiilor va varia de la o săptămână la alta, existând regiuni în care ploile vor fi mai puține decât în mod obișnuit.

Cuprins
  1. Luna august începe cu temperaturi peste valorile normale în mare parte din țară
  2. Ultima parte a lunii iulie aduce temperaturi apropiate de normal și precipitații mai puține
  3. Prima săptămână a intervalului va fi mai răcoroasă decât în mod obișnuit
  4. ANM prezintă evoluția vremii pentru următoarele patru săptămâni

Luna august începe cu temperaturi peste valorile normale în mare parte din țară

Potrivit prognozei emise de Administrația Națională de Meteorologie, schimbarea cea mai importantă se va produce în prima parte a lunii august, când valorile termice vor depăși mediile specifice perioadei.

În intervalul 3 – 10 august, temperaturile medii vor fi mai ridicate decât cele normale în cea mai mare parte a țării. Cele mai evidente valori peste media climatologică sunt estimate în vestul și nord-vestul României.

În aceeași perioadă, precipitațiile vor fi deficitare în regiunile intracarpatice, în timp ce în restul țării cantitățile de ploaie se vor apropia de valorile considerate normale pentru acest interval.

Tendința de vreme mai caldă va continua și în săptămâna 10 – 17 august. Meteorologii estimează că temperaturile vor rămâne peste cele specifice perioadei în majoritatea regiunilor, cu cele mai mari abateri pozitive tot în vestul și nord-vestul țării.

În ceea ce privește ploile, estimările ANM indică un regim pluviometric apropiat de normal la nivelul întregii țări.

Ultima parte a lunii iulie aduce temperaturi apropiate de normal și precipitații mai puține

Înainte de încălzirea prognozată pentru luna august, vremea va trece printr-o perioadă de tranziție.

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Pentru intervalul 27 iulie – 3 august, valorile termice vor fi, în general, apropiate de cele normale pentru această perioadă din an. Totuși, în regiunile sud-estice temperaturile ar putea fi ușor mai scăzute decât media, în timp ce în vestul țării se estimează valori ușor mai ridicate.

În aceeași săptămână, cantitățile de precipitații vor fi ușor deficitare în toate regiunile României, potrivit prognozei actualizate.

Prima săptămână a intervalului va fi mai răcoroasă decât în mod obișnuit

Cea mai accentuată răcire este prognozată chiar la începutul perioadei analizate de meteorologi.

În intervalul 20 – 27 iulie, valorile termice se vor situa sub cele specifice acestei săptămâni pe întreg teritoriul României. Abaterea negativă va fi mai pronunțată în regiunile din sud-estul țării.

Tot în această parte a țării sunt estimate și cele mai multe precipitații din interval. În restul regiunilor, regimul pluviometric va fi, în general, deficitar.

Astfel, prima săptămână va aduce un contrast între sud-est, unde sunt așteptate mai multe ploi, și celelalte zone ale țării, unde precipitațiile vor fi mai reduse.

ANM prezintă evoluția vremii pentru următoarele patru săptămâni

Prognoza emisă de Administrația Națională de Meteorologie acoperă perioada 20 iulie – 17 august și indică o evoluție treptată a vremii, de la temperaturi sub media perioadei la final de iulie către un început de august caracterizat de valori termice peste normal.

Estimările mai arată că regimul precipitațiilor va fi diferit de la o săptămână la alta. Dacă în prima parte a intervalului ploile vor fi mai numeroase în sud-est și deficitare în restul țării, ulterior cantitățile de precipitații vor fi, în general, reduse în mai multe regiuni, înainte de a reveni la valori apropiate de normal în ultima săptămână analizată.

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