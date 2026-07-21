ANM a anunțat cum va fi vremea până la jumătatea lunii august. Urmează schimbări de temperatură în România. Prognoza actualizată

În intervalul 3 – 10 august, temperaturile medii vor fi mai ridicate decât cele normale în cea mai mare parte a țării. Cele mai evidente valori peste media climatologică sunt estimate în vestul și nord-vestul României.

În aceeași perioadă, precipitațiile vor fi deficitare în regiunile intracarpatice, în timp ce în restul țării cantitățile de ploaie se vor apropia de valorile considerate normale pentru acest interval.

Tendința de vreme mai caldă va continua și în săptămâna 10 – 17 august. Meteorologii estimează că temperaturile vor rămâne peste cele specifice perioadei în majoritatea regiunilor, cu cele mai mari abateri pozitive tot în vestul și nord-vestul țării.

În ceea ce privește ploile, estimările ANM indică un regim pluviometric apropiat de normal la nivelul întregii țări.

Ultima parte a lunii iulie aduce temperaturi apropiate de normal și precipitații mai puține

Înainte de încălzirea prognozată pentru luna august, vremea va trece printr-o perioadă de tranziție.

Pentru intervalul 27 iulie – 3 august, valorile termice vor fi, în general, apropiate de cele normale pentru această perioadă din an. Totuși, în regiunile sud-estice temperaturile ar putea fi ușor mai scăzute decât media, în timp ce în vestul țării se estimează valori ușor mai ridicate.

În aceeași săptămână, cantitățile de precipitații vor fi ușor deficitare în toate regiunile României, potrivit prognozei actualizate.