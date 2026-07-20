Leziunile măduvei spinării considerate ireversibile ar putea fi tratate. Descoperirea care dă speranță milioane de pacienți
Leziunile grave ale măduvei spinării pot întrerupe legătura dintre creier și mușchi, lăsând pacienții fără posibilitatea de a-și mișca mâinile sau picioarele. Mult timp, medicina a considerat că fibrele nervoase mature din sistemul nervos central nu mai pot fi regenerate după ce sunt distruse.
O cercetare realizată la Universitatea Cambridge sugerează însă că această limitare ar putea fi depășită. Oamenii de știință au creat în laborator un model miniatural al conexiunii dintre creier, măduva spinării și mușchi și au reușit să reactiveze creșterea fibrelor nervoase afectate. Rezultatele au fost publicate în revista științifică Cell Reports.
Cercetătorii au construit un sistem nervos în miniatură
Echipa de la Cambridge a folosit celule stem umane pentru a produce organoizi, structuri tridimensionale care imită anumite caracteristici ale organelor reale. Cercetătorii au crescut separat țesut asemănător creierului și măduvei spinării, apoi au observat cum fibrele nervoase din „mini-creier” traversau spațiul dintre ele și formau o conexiune funcțională.
Circuitul a fost capabil chiar să provoace contracția unor mici grupuri de celule musculare. Modelul a fost menținut în laborator mai mult de un an, ceea ce le-a permis cercetătorilor să urmărească momentul în care neuronii își pierd capacitatea de regenerare.
Până în jurul zilei 150 de dezvoltare, fibrele nervoase numite axoni puteau crește din nou după ce erau afectate. După acest prag, capacitatea lor de regenerare scădea puternic, asemănător cu ceea ce se întâmplă în organismul uman matur.
„Întrerupătorul” care oprește regenerarea nervilor
Analizând activitatea genelor, cercetătorii au identificat o rețea moleculară care funcționează ca un întrerupător și limitează creșterea axonilor pe măsură ce neuronii se maturizează.
Atunci când au blocat anumiți regulatori ai acestei rețele, fibrele nervoase au început din nou să crească. Descoperirea sugerează că pierderea capacității de regenerare nu este neapărat definitivă, ci ar putea fi controlată prin intervenții asupra mecanismelor din interiorul neuronilor.
Cercetătorii au analizat apoi o bază de date cu medicamente și au identificat linestrenolul, un hormon folosit în anumite tratamente ginecologice și contraceptive. În experimentele de laborator, substanța a stimulat regenerarea axonilor deteriorați.
Descoperirea nu înseamnă că există deja un tratament
Rezultatele sunt promițătoare, dar nu reprezintă încă o vindecare pentru paralizie. Experimentul a fost realizat pe organoizi crescuți în laborator, nu pe pacienți, iar cercetătorii trebuie să demonstreze că fibrele regenerate pot forma conexiuni corecte și sigure în organism.
Coordonatorul studiului, dr. András Lakatos, spune că linestrenolul nu este neapărat soluția finală, dar dovedește că neuronii umani maturi ar putea fi determinați să-și regenereze axonii.
Progresele apar însă tot mai des. Am prezentat recent cazul unui bărbat paralizat care și-a recăpătat o parte din controlul mâinilor cu ajutorul implanturilor cerebrale și al inteligenței artificiale. O altă cercetare a arătat cum terapia experimentală cu celule stem a ajutat un pacient paralizat să se ridice din nou în picioare.
Noul model dezvoltat la Cambridge le oferă cercetătorilor o metodă mai apropiată de biologia umană decât experimentele clasice pe animale și ar putea accelera testarea viitoarelor terapii pentru traumatisme ale măduvei spinării, scleroză multiplă și alte boli neurologice.