Leziunile măduvei spinării considerate ireversibile ar putea fi tratate. Descoperirea care dă speranță milioane de pacienți

Cercetătorii au construit un sistem nervos în miniatură

Echipa de la Cambridge a folosit celule stem umane pentru a produce organoizi, structuri tridimensionale care imită anumite caracteristici ale organelor reale. Cercetătorii au crescut separat țesut asemănător creierului și măduvei spinării, apoi au observat cum fibrele nervoase din „mini-creier” traversau spațiul dintre ele și formau o conexiune funcțională.

Circuitul a fost capabil chiar să provoace contracția unor mici grupuri de celule musculare. Modelul a fost menținut în laborator mai mult de un an, ceea ce le-a permis cercetătorilor să urmărească momentul în care neuronii își pierd capacitatea de regenerare.

Până în jurul zilei 150 de dezvoltare, fibrele nervoase numite axoni puteau crește din nou după ce erau afectate. După acest prag, capacitatea lor de regenerare scădea puternic, asemănător cu ceea ce se întâmplă în organismul uman matur.

„Întrerupătorul” care oprește regenerarea nervilor

Analizând activitatea genelor, cercetătorii au identificat o rețea moleculară care funcționează ca un întrerupător și limitează creșterea axonilor pe măsură ce neuronii se maturizează.

Atunci când au blocat anumiți regulatori ai acestei rețele, fibrele nervoase au început din nou să crească. Descoperirea sugerează că pierderea capacității de regenerare nu este neapărat definitivă, ci ar putea fi controlată prin intervenții asupra mecanismelor din interiorul neuronilor.

Cercetătorii au analizat apoi o bază de date cu medicamente și au identificat linestrenolul, un hormon folosit în anumite tratamente ginecologice și contraceptive. În experimentele de laborator, substanța a stimulat regenerarea axonilor deteriorați.

Descoperirea nu înseamnă că există deja un tratament

Rezultatele sunt promițătoare, dar nu reprezintă încă o vindecare pentru paralizie. Experimentul a fost realizat pe organoizi crescuți în laborator, nu pe pacienți, iar cercetătorii trebuie să demonstreze că fibrele regenerate pot forma conexiuni corecte și sigure în organism.