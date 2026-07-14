A fost noroc sau și-a dat singură o șansă? A mers la un control cardiologic și a ajuns direct la intervenția care i-a salvat viața

Întotdeauna a ajuns la medic fără să aștepte apariția unor probleme grave. „M-am tot verificat, pentru că am considerat că e mai bine să previn decât să se întâmple ceva“, spune ea.

O programare la fel ca toate celelalte, pentru montarea unui Holter, dispozitivul care poate monitoriza continuu ritmul cardiac timp de 24 de ore, a condus-o către o intervenție salvatoare. În așteptarea consultului pentru montarea dispozitivului Holter, Tina Radu i-a solicitat asistentei să-i măsoare tensiunea și pulsul, pentru că nu se simțea bine: „Nu aveam putere și respiram greu“, își amintește pacienta. Valoarea pulsului, care îi scăzuse la 36 de bătăi pe minut, a pus în alertă personalul medical al clinicii. Apoi, un sistem întreg s-a pus în mișcare, iar în câteva ore, pacienta a fost investigată riguros, a primit un diagnostic – boală de nod sinusal – și a fost supusă unei intervenții de montare a unui stimulator cardiac bicameral. A doua zi a plecat acasă.

„Dacă îmi povestea cineva că se poate întâmpla așa, nu aș fi crezut. Toate s-au legat extraordinar de bine. Probabil că a fost ziua mea cu noroc”, povestește Tina Radu.

O problemă dificil de „prins“

O particularitate a bolii de nod sinusal este că poate fi dificil de diagnosticat de la primele semne. Dr. Alexandrina Tatu explică faptul că, în această afecțiune, inima poate trece de la ritmuri foarte rapide la ritmuri foarte lente, fără să dea simptome zgomotoase. „De multe ori, pacienții simt ritmurile rapide, dar nu le simt pe cele lente. Iar cele lente pot duce la leșin (sincopă), cu urmări nefericite: fracturi osoase, traumatisme craniene etc.“, explică medicul.

Astfel, dacă pacientul ajunge la medic într-un moment în care pulsul este normal, boala poate să nu fie surprinsă imediat. Electrocardiograma arată situația inimii în acel moment. Dacă episodul de ritm lent nu se produce atunci, investigația poate da rezultate aparent liniștitoare, chiar dacă problema există, de aceea, când pacientul descrie stări de leșin, amețeli, este absolut necesară monitorizarea ritmului cardiac pentru 24 de ore sau chiar 7 zile. În cazul Tinei Radu, șansa a fost că starea de rău a apărut chiar când se afla în clinică. La vederea valorii pulsului, medicul cardiolog a fost chemat imediat, iar pacienta a fost evaluată de urgență.

Ulterior, a fost transferată la spitalul AngioLife, monitorizată continuu și pregătită pentru implantarea unui stimulator cardiac. Intervenția a avut loc în aceeași zi și a durat aproximativ o oră. „Stimulatorul nu se implantează decât atunci când există criterii foarte clare. În cazul doamnei, monitorizarea a arătat treceri de la ritmuri foarte rapide la ritmuri foarte lente, iar indicația de cardiostimulare a fost clară“, spune medicul.

Ce face, de fapt, stimulatorul cardiac

Stimulatorul cardiac nu tratează toate problemele de ritm ale inimii, ci are un rol precis: intervine atunci când pulsul scade prea mult. În cazul Tinei Radu, problema era alternanța dintre episoade de ritm rapid, asociate fibrilației atriale, și episoade de ritm foarte lent. „Stimulatorul reglează perioadele de puls lent. În momentul în care pulsul scade sub o anumită limită, aparatul intră în funcțiune și obligă inima să bată într-un ritm sigur“, explică dr. Tatu.