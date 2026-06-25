Samsung Galaxy A27 5G vine cu ecran de 120 Hz, AI și șase ani de actualizări
Samsung își extinde oferta de telefoane accesibile cu Galaxy A27 5G, un model care încearcă să aducă într-o zonă mai prietenoasă de preț câteva dintre funcțiile pe care utilizatorii le caută tot mai des: un ecran rapid, conectivitate 5G, camere mai versatile și instrumente de inteligență artificială utile în viața de zi cu zi.
Noul smartphone este construit pe baza generației Galaxy A26 5G, dar promite mai multă fluiditate în utilizare, un design cu margini mai discrete și o durată de viață extinsă prin actualizări software. Samsung mizează și pe integrarea unor servicii precum Google Gemini, Perplexity și Bixby, într-un moment în care AI-ul devine un argument tot mai important inclusiv în segmentul de mijloc.
Ecran mai generos și performanță pentru utilizarea de zi cu zi
Samsung Galaxy A27 5G are un ecran Super AMOLED de 6,7 inci, cu rezoluție FHD+ și rată de refresh de până la 120 Hz. Este una dintre cele mai importante dotări ale telefonului, mai ales pentru cei care folosesc mult rețelele sociale, urmăresc filme sau seriale pe mobil ori se joacă frecvent. Rata ridicată de refresh face ca derularea paginilor, animațiile din interfață și navigarea între aplicații să pară mai fluide.
Telefonul adoptă un design Infinity-O, cu un decupaj circular discret pentru camera frontală. Samsung spune că rama a fost redusă și echilibrată mai bine, astfel încât suprafața utilă a ecranului să fie mai mare, fără ca telefonul să devină dificil de manevrat. Carcasa are o grosime de 7,8 mm, iar greutatea ajunge la 200 de grame.
La interior, Galaxy A27 5G este echipat cu procesorul Snapdragon 6 Gen 3, realizat pe proces de fabricație de 4 nm. Platforma promite o experiență mai rapidă în aplicațiile uzuale, la schimbarea între mai multe aplicații și în jocurile care au nevoie de o grafică mai fluidă. Modelul va fi disponibil în variante cu 6 GB RAM și 128 GB spațiu de stocare, respectiv 8 GB RAM și 256 GB stocare.
Samsung păstrează și slotul pentru card microSD, cu suport pentru extinderea spațiului de stocare până la 2 TB. Este o veste bună pentru utilizatorii care filmează mult, descarcă seriale pentru vizionare offline sau preferă să țină fotografiile direct pe telefon, fără să depindă exclusiv de cloud.
Camere, AI și promisiunea unui telefon care rezistă mai mult timp
Sistemul foto este format dintr-o cameră principală de 50 MP cu stabilizare optică a imaginii, o cameră ultra-wide de 5 MP și o cameră macro de 2 MP. Stabilizarea optică ar trebui să ajute în special la fotografiile realizate în lumină mai slabă și la filmările din mers, unde tremuratul mâinii poate afecta rapid rezultatul final.
Pentru selfie-uri și apeluri video, Galaxy A27 5G vine cu o cameră frontală de 12 MP. Samsung promite culori mai bogate și rezultate mai luminoase, cu un aspect mai natural în mai multe condiții de iluminare. Nu este un telefon care pare să parieze exclusiv pe cameră, însă configurația este suficient de echilibrată pentru fotografiile obișnuite din vacanțe, evenimente sau social media.
Partea cea mai interesantă rămâne pachetul de funcții bazate pe inteligență artificială. Circle to Search cu Google poate recunoaște acum mai multe obiecte dintr-o imagine simultan, ceea ce înseamnă că poți identifica rapid o ținută, un accesoriu sau un obiect decorativ fără să ieși din aplicația pe care o folosești. Funcția include și opțiuni de probare virtuală a hainelor direct din rezultatele căutării.
Object Eraser promite editări mai precise pentru eliminarea persoanelor sau obiectelor nedorite din fotografii, în timp ce Voice Transcription poate transcrie și traduce simultan înregistrări audio, inclusiv note de la întâlniri, în 22 de limbi. Samsung integrează și Google Gemini, Perplexity și Bixby, acesta din urmă fiind poziționat ca un agent conversațional pentru controlarea setărilor și funcțiilor telefonului prin comenzi formulate natural.
Galaxy A27 5G va veni cu Android 16 și One UI 8.5, dar adevăratul avantaj este promisiunea de până la șase generații de actualizări Android și One UI, plus până la șase ani de actualizări de securitate. Pentru un telefon din seria Galaxy A, aceasta este o garanție importantă: utilizatorul nu mai cumpără doar un dispozitiv pentru următorii doi ani, ci unul care poate rămâne actual și sigur pentru o perioadă considerabil mai lungă.
Telefonul are o baterie de 5.000 mAh și suport pentru încărcare rapidă de 25 W, iar protecția IP64 îl ajută să reziste la praf și la stropi accidentali de apă. Samsung Galaxy A27 5G va fi disponibil începând cu 3 iulie, pe anumite piețe, în culorile Black, Blue și Light Pink.