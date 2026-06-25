Samsung Galaxy A27 5G vine cu ecran de 120 Hz, AI și șase ani de actualizări

Ecran mai generos și performanță pentru utilizarea de zi cu zi

Samsung Galaxy A27 5G are un ecran Super AMOLED de 6,7 inci, cu rezoluție FHD+ și rată de refresh de până la 120 Hz. Este una dintre cele mai importante dotări ale telefonului, mai ales pentru cei care folosesc mult rețelele sociale, urmăresc filme sau seriale pe mobil ori se joacă frecvent. Rata ridicată de refresh face ca derularea paginilor, animațiile din interfață și navigarea între aplicații să pară mai fluide.

Telefonul adoptă un design Infinity-O, cu un decupaj circular discret pentru camera frontală. Samsung spune că rama a fost redusă și echilibrată mai bine, astfel încât suprafața utilă a ecranului să fie mai mare, fără ca telefonul să devină dificil de manevrat. Carcasa are o grosime de 7,8 mm, iar greutatea ajunge la 200 de grame.

La interior, Galaxy A27 5G este echipat cu procesorul Snapdragon 6 Gen 3, realizat pe proces de fabricație de 4 nm. Platforma promite o experiență mai rapidă în aplicațiile uzuale, la schimbarea între mai multe aplicații și în jocurile care au nevoie de o grafică mai fluidă. Modelul va fi disponibil în variante cu 6 GB RAM și 128 GB spațiu de stocare, respectiv 8 GB RAM și 256 GB stocare.

Samsung păstrează și slotul pentru card microSD, cu suport pentru extinderea spațiului de stocare până la 2 TB. Este o veste bună pentru utilizatorii care filmează mult, descarcă seriale pentru vizionare offline sau preferă să țină fotografiile direct pe telefon, fără să depindă exclusiv de cloud.

Camere, AI și promisiunea unui telefon care rezistă mai mult timp

Sistemul foto este format dintr-o cameră principală de 50 MP cu stabilizare optică a imaginii, o cameră ultra-wide de 5 MP și o cameră macro de 2 MP. Stabilizarea optică ar trebui să ajute în special la fotografiile realizate în lumină mai slabă și la filmările din mers, unde tremuratul mâinii poate afecta rapid rezultatul final.

Pentru selfie-uri și apeluri video, Galaxy A27 5G vine cu o cameră frontală de 12 MP. Samsung promite culori mai bogate și rezultate mai luminoase, cu un aspect mai natural în mai multe condiții de iluminare. Nu este un telefon care pare să parieze exclusiv pe cameră, însă configurația este suficient de echilibrată pentru fotografiile obișnuite din vacanțe, evenimente sau social media.

Partea cea mai interesantă rămâne pachetul de funcții bazate pe inteligență artificială. Circle to Search cu Google poate recunoaște acum mai multe obiecte dintr-o imagine simultan, ceea ce înseamnă că poți identifica rapid o ținută, un accesoriu sau un obiect decorativ fără să ieși din aplicația pe care o folosești. Funcția include și opțiuni de probare virtuală a hainelor direct din rezultatele căutării.