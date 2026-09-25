Samsung a transformat meniul unui restaurant într-o experiență digitală. O cină inedită la KANE, unde Galaxy Z Fold8 îți arată povestea din spatele preparatelor EXPERIENȚĂ

Și vestea bună este că această experiență nu a fost rezervată exclusiv invitaților de la eveniment. Telefoanele Samsung Galaxy Z Fold8 vor rămâne la restaurantul KANE timp de două luni, astfel încât clienții să poată descoperi meniul în același mod interactiv, urmărind videoclipurile care prezintă pregătirea preparatelor înainte de a comanda.

Samsung și KANE aduc tehnologia Galaxy Z Fold8 în experiența culinară

Parteneriatul dintre Samsung și KANE propune un mod diferit de a interacționa cu meniul unui restaurant. În centrul experienței se află Galaxy Z Fold8 și funcția Side-by-Side Multi Window, care permite afișarea simultană a două tipuri de conținut pe ecranul principal al telefonului. În cazul meniului digital, clienții pot consulta informațiile despre preparate și pot urmări, în paralel, videoclipurile realizate în bucătărie.

Ideea este simplă, dar foarte inspirată: în loc să alegi un preparat doar în funcție de nume, ingrediente sau descriere, ai posibilitatea să vezi și o parte din procesul de creație. Modul de prezentare transformă alegerea felului de mâncare într-o experiență vizuală, iar ecranul pliabil își demonstrează utilitatea într-un context în care, în mod obișnuit, nu te-ai aștepta să întâlnești o asemenea tehnologie.

Evenimentul face parte din inițiativa Samsung „Pașaportul de Experiențe”, prin care compania explorează posibilitățile de utilizare a telefonului Galaxy Z Fold8 în diferite contexte din viața de zi cu zi. Anterior, proiectul a inclus experiențe din zona călătoriilor, alături de AnimaWings, și din zona de business și leadership, în cadrul Brand Minds. Colaborarea cu KANE aduce acum această inițiativă în universul gastronomiei.

Dincolo de componenta spectaculoasă a evenimentului, experiența de la KANE demonstrează cum un dispozitiv mobil poate fi integrat într-un serviciu obișnuit, fără ca tehnologia să devină neapărat elementul principal. În acest caz, telefonul este instrumentul prin care clientul descoperă preparatul, iar gastronomia rămâne în centrul atenției.

Opt generații de telefoane pliabile. Cum a evoluat Samsung de la primul Galaxy Fold la Fold8

Experiența culinară de la KANE a oferit Samsung și ocazia de a prezenta evoluția portofoliului său de telefoane pliabile. În 2026, compania a ajuns la a opta generație de dispozitive Galaxy Z, după un parcurs care a început cu prezentarea unui prototip de ecran flexibil în 2011 și lansarea primului Galaxy Fold în 2019.

De-a lungul anilor, compania a dezvoltat această categorie prin îmbunătățiri ale mecanismelor de pliere, ale ecranelor și ale experienței software. De la introducerea modurilor Flex și Multi Window până la integrarea funcțiilor Galaxy AI, fiecare generație a adus schimbări în felul în care utilizatorii pot interacționa cu dispozitivele pliabile.