Samsung a transformat meniul unui restaurant într-o experiență digitală. O cină inedită la KANE, unde Galaxy Z Fold8 îți arată povestea din spatele preparatelor EXPERIENȚĂ
Cum ar fi să mergi la restaurant și, înainte să alegi ce vrei să mănânci, să poți vedea exact cum este pregătit fiecare preparat, direct pe ecranul unui telefon? Playtech a fost invitat la o cină inedită organizată de Samsung la restaurantul KANE din București, unde gastronomia și tehnologia s-au întâlnit într-un mod cât se poate de original. Dincolo de preparatele savuroase și de atmosfera frumoasă a serii, ideea care mi-a atras atenția a fost modul în care Samsung a reinventat experiența alegerii meniului.
În locul unui meniu clasic, invitații au descoperit preparatele cu ajutorul telefoanelor Galaxy Z Fold8. Pe ecranul generos al dispozitivului pliabil puteai urmări simultan descrierea unui preparat și un videoclip în care acesta era pregătit în bucătăria restaurantului. Practic, înainte să ajungă mâncarea pe masă, aveai ocazia să descoperi o parte din povestea ei. O idee frumoasă, creativă și foarte potrivită pentru un restaurant în care experiența culinară înseamnă mai mult decât preparatul din farfurie.
Și vestea bună este că această experiență nu a fost rezervată exclusiv invitaților de la eveniment. Telefoanele Samsung Galaxy Z Fold8 vor rămâne la restaurantul KANE timp de două luni, astfel încât clienții să poată descoperi meniul în același mod interactiv, urmărind videoclipurile care prezintă pregătirea preparatelor înainte de a comanda.
Samsung și KANE aduc tehnologia Galaxy Z Fold8 în experiența culinară
Parteneriatul dintre Samsung și KANE propune un mod diferit de a interacționa cu meniul unui restaurant. În centrul experienței se află Galaxy Z Fold8 și funcția Side-by-Side Multi Window, care permite afișarea simultană a două tipuri de conținut pe ecranul principal al telefonului. În cazul meniului digital, clienții pot consulta informațiile despre preparate și pot urmări, în paralel, videoclipurile realizate în bucătărie.
Ideea este simplă, dar foarte inspirată: în loc să alegi un preparat doar în funcție de nume, ingrediente sau descriere, ai posibilitatea să vezi și o parte din procesul de creație. Modul de prezentare transformă alegerea felului de mâncare într-o experiență vizuală, iar ecranul pliabil își demonstrează utilitatea într-un context în care, în mod obișnuit, nu te-ai aștepta să întâlnești o asemenea tehnologie.
Evenimentul face parte din inițiativa Samsung „Pașaportul de Experiențe”, prin care compania explorează posibilitățile de utilizare a telefonului Galaxy Z Fold8 în diferite contexte din viața de zi cu zi. Anterior, proiectul a inclus experiențe din zona călătoriilor, alături de AnimaWings, și din zona de business și leadership, în cadrul Brand Minds. Colaborarea cu KANE aduce acum această inițiativă în universul gastronomiei.
Dincolo de componenta spectaculoasă a evenimentului, experiența de la KANE demonstrează cum un dispozitiv mobil poate fi integrat într-un serviciu obișnuit, fără ca tehnologia să devină neapărat elementul principal. În acest caz, telefonul este instrumentul prin care clientul descoperă preparatul, iar gastronomia rămâne în centrul atenției.
Opt generații de telefoane pliabile. Cum a evoluat Samsung de la primul Galaxy Fold la Fold8
Experiența culinară de la KANE a oferit Samsung și ocazia de a prezenta evoluția portofoliului său de telefoane pliabile. În 2026, compania a ajuns la a opta generație de dispozitive Galaxy Z, după un parcurs care a început cu prezentarea unui prototip de ecran flexibil în 2011 și lansarea primului Galaxy Fold în 2019.
De-a lungul anilor, compania a dezvoltat această categorie prin îmbunătățiri ale mecanismelor de pliere, ale ecranelor și ale experienței software. De la introducerea modurilor Flex și Multi Window până la integrarea funcțiilor Galaxy AI, fiecare generație a adus schimbări în felul în care utilizatorii pot interacționa cu dispozitivele pliabile.
În 2026, portofoliul Samsung include Galaxy Z Fold8 Ultra, Galaxy Z Fold8 și Galaxy Z Flip8, trei dispozitive concepute pentru nevoi și moduri de utilizare diferite.
Galaxy Z Fold8 introduce un format cu proporții rafinate, construit în jurul a două scenarii de utilizare: ecranul frontal este destinat interacțiunilor rapide, în timp ce ecranul principal oferă mai mult spațiu pentru conținut, multitasking, productivitate și funcții bazate pe inteligență artificială.
Potrivit datelor comunicate de Samsung, utilizatorii telefoanelor Fold accesează funcția Multi Window de aproximativ cinci ori mai frecvent decât utilizatorii modelelor flagship clasice ale companiei. Această diferență indică faptul că ecranul pliabil nu este utilizat doar pentru vizionarea conținutului, ci și pentru desfășurarea simultană a mai multor activități.
Experiența de la KANE este un exemplu al acestei abordări. În loc să comute între o descriere a preparatului și un videoclip, clientul le poate urmări simultan, pe același ecran.
Telefoanele pliabile Samsung câștigă teren în România. Ce arată datele pentru 2026
Samsung a prezentat și o serie de date referitoare la adopția noii generații de telefoane pliabile. Potrivit companiei, 42% dintre utilizatorii Galaxy Z Fold8 și Galaxy Z Flip8 dețineau anterior un dispozitiv din seria Galaxy Z, iar 30% dintre aceștia fac upgrade anual la o nouă generație.
În același timp, 39% dintre utilizatorii noilor modele au trecut de la un smartphone Samsung cu format clasic, iar dintre aceștia, 52% dețineau anterior un model Galaxy S Ultra. Alte 19% dintre persoanele care au ales noua generație Galaxy Z au făcut tranziția de la un alt sistem de operare, o creștere de trei puncte procentuale față de anul precedent.
Pe piața din România, precomenzile pentru noua generație Galaxy Z au crescut cu peste 20% comparativ cu perioada corespunzătoare din 2025, conform informațiilor comunicate de Samsung. Galaxy Z Fold8 a reprezentat peste 30% din totalul precomenzilor înregistrate la nivel local, în ciuda unui preț mai ridicat față de generația precedentă.
Aceste rezultate vin într-un an în care Samsung a continuat să extindă utilizarea inteligenței artificiale în portofoliul său de dispozitive mobile. După lansarea seriei Galaxy S26 și a noii generații de telefoane pliabile, compania a prezentat și Galaxy S26 FE , un model care aduce către un public mai larg o parte dintre funcțiile dezvoltate inițial pentru dispozitivele premium.
Printre acestea se numără My FanCam, o funcție introdusă odată cu noua generație de telefoane pliabile și disponibilă ulterior și pe Galaxy S26 FE. Strategia companiei urmărește integrarea treptată a noilor experiențe software și AI în mai multe categorii de dispozitive Galaxy.
De la inteligența artificială la meniul unui restaurant: cum devine tehnologia parte din viața de zi cu zi
Samsung își continuă în 2026 viziunea „Your Companion to AI Living”, prin care urmărește integrarea inteligenței artificiale în experiențele oferite de întregul său ecosistem. Accentul este pus pe funcții care reduc numărul de pași necesari pentru realizarea unor activități și fac interacțiunea cu dispozitivele mai simplă și mai contextuală.
În acest context, colaborarea cu KANE reprezintă o demonstrație a modului în care un telefon pliabil poate fi utilizat și în afara scenariilor obișnuite de productivitate, divertisment sau creare de conținut. Funcția Multi Window, dezvoltată pentru utilizarea simultană a mai multor aplicații, devine aici parte dintr-o experiență gastronomică.
Pentru mine, invitația la cina Samsung de la KANE a fost o ocazie de a descoperi o utilizare diferită a tehnologiei, într-un cadru relaxat și într-o atmosferă plăcută. Ideea unui meniu pe care nu doar îl citești, ci îl poți și urmări în imagini, înainte ca preparatul să ajungă în farfurie, a fost elementul care a făcut seara cu adevărat originală.
Iar faptul că telefoanele Galaxy Z Fold8 vor rămâne în restaurant timp de două luni transformă această demonstrație într-o experiență accesibilă și clienților KANE. Astfel, dacă ajungi la restaurant în această perioadă, poți descoperi preparatele într-un mod diferit: nu doar prin ingredientele și descrierile din meniu, ci și prin imaginile care dezvăluie o parte din munca din spatele fiecărei farfurii.