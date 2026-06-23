Samsung Galaxy S27 ar putea veni fără mari noutăți: compania ar pregăti schimbări pentru a păstra prețul sub control

Potrivit unor informații apărute pe surse din Coreea de Sud, Samsung ar putea evita investițiile majore în hardware pentru viitoarea serie Galaxy S27, nu pentru că nu ar avea soluții tehnice, ci pentru a încerca să mențină un preț atractiv pentru utilizatori.

Într-o piață în care telefoanele premium au ajuns deja la niveluri de preț tot mai greu de justificat, compania sud-coreeană ar prefera o strategie mai conservatoare, scrie Phone Arena.

Criza semiconductorilor schimbă planurile producătorilor de telefoane

Industria cipurilor trece printr-o perioadă neobișnuită. Cererea uriașă pentru tehnologii dedicate inteligenței artificiale a determinat mulți producători de semiconductori să redirecționeze resurse către această zonă, unde marjele de profit sunt mai mari.

Problema este că această schimbare vine cu efecte directe pentru industria smartphone-urilor. Producătorii de telefoane trebuie să facă față unor costuri mai mari pentru componente, dar și unor dificultăți legate de aprovizionare. Practic, nu este vorba doar despre prețuri crescute, ci și despre disponibilitatea limitată a anumitor tehnologii.

În acest context, Samsung ar analiza variante prin care să reducă presiunea asupra prețului final al telefoanelor. Una dintre soluțiile discutate pentru Galaxy S27 ar fi folosirea unor ecrane OLED produse de compania chineză BOE, o alternativă mai accesibilă față de panourile utilizate în prezent.

Deși ar reprezenta o reducere de cost, informațiile neoficiale susțin că diferențele de calitate față de actualele ecrane AMOLED Samsung ar fi reduse, ceea ce ar permite companiei să păstreze o experiență apropiată pentru utilizatori.

Galaxy S27 ar putea miza mai mult pe software decât pe hardware

Dacă aceste zvonuri se confirmă, Galaxy S27 nu ar urma să fie un salt major față de generațiile anterioare. În locul unor upgrade-uri spectaculoase la nivel de componente, Samsung ar putea pune accent mai mare pe optimizări software și funcții bazate pe inteligență artificială.