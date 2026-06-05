Sam Altman vrea să schimbe regulile jocului pentru inteligența artificială. Ce solicită șeful OpenAI autorităților

OpenAI se opune aprobărilor obligatorii înainte de lansarea modelelor AI

Potrivit informațiilor apărute în presa internațională, Sam Altman s-a deplasat la Washington pentru a discuta cu membri ai Congresului despre viitorul reglementării inteligenței artificiale în Statele Unite. Una dintre principalele sale preocupări este evitarea introducerii unui sistem prin care companiile să fie obligate să obțină acordul autorităților înainte de lansarea unor modele noi către public, scrie Reuters.

Argumentul susținut de OpenAI este că un astfel de mecanism ar putea încetini semnificativ ritmul inovării. Într-un domeniu în care tehnologia evoluează de la o lună la alta, întârzierile generate de proceduri administrative ar putea afecta capacitatea companiilor americane de a concura cu rivalii din alte regiuni ale lumii.

În locul unei aprobări obligatorii înainte de lansare, OpenAI susține extinderea programelor de testare și evaluare a modelelor AI. Compania consideră că verificările independente pot oferi un nivel ridicat de siguranță fără a bloca dezvoltarea tehnologică.

Mai mult, reprezentanții companiei propun implicarea unor experți din domenii sensibile, precum securitatea cibernetică, apărarea națională sau prevenirea riscurilor biologice. Ideea este ca modelele de inteligență artificială să fie analizate din multiple perspective înainte de a fi utilizate pe scară largă.

Moment crucial pentru OpenAI și întreaga industrie AI

Vizita lui Altman la Washington are loc într-o perioadă extrem de importantă pentru compania pe care o conduce. OpenAI pregătește pașii necesari pentru o eventuală listare la bursă, o mutare care ar putea schimba statutul firmei și ar putea atrage noi surse de finanțare.

În același timp, concurența din sectorul inteligenței artificiale devine tot mai intensă. Alte companii importante din domeniu încearcă să își consolideze poziția pe piață și să atragă investitori, iar deciziile autorităților americane privind reglementarea AI ar putea avea efecte directe asupra întregii industrii.

Pentru companiile care dezvoltă astfel de tehnologii, orice obligație suplimentară impusă înainte de lansarea produselor poate însemna costuri mai mari și întârzieri semnificative. În unele situații, firmele ar putea fi nevoite să modifice funcționarea sistemelor pentru a respecta standardele de securitate impuse de autorități.