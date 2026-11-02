Sam Altman negociază cu Samsung pentru mai multe cipuri de memorie destinate centrelor de date AI
Șeful OpenAI, Sam Altman, s-a întâlnit cu aproximativ 50 de reprezentanți ai conducerii Samsung în Coreea de Sud, în contextul în care companiile din industria AI se confruntă cu o disponibilitate tot mai redusă a cipurilor de memorie. Discuțiile au vizat dezvoltarea infrastructurii pentru inteligență artificială și oportunitățile de colaborare dintre cele două companii.
Întâlnirea are loc într-un moment în care cererea centrelor de date pune presiune pe producătorii de memorii DRAM și HBM. Aceste componente sunt esențiale pentru sistemele AI, iar capacitatea de producție nu reușește să țină pasul cu ritmul în care companiile își extind infrastructura, scrie tomshardware.com.
De ce a mers Sam Altman în Coreea de Sud
Întâlnirea dintre Sam Altman și aproximativ 50 de directori Samsung a avut loc pe 30 octombrie, la centrul de dezvoltare al companiei din Yongin. La discuții au participat reprezentanți ai diviziilor financiare, electronice și biotehnologice ale grupului sud-coreean.
Samsung a confirmat întâlnirea și a precizat că discuțiile au vizat direcția de dezvoltare a tehnologiilor AI, aplicațiile acestora, piețele noi și oportunitățile de afaceri. Compania a amintit și de scrisoarea de intenție semnată în octombrie 2025, prin care cele două părți au convenit să colaboreze la dezvoltarea infrastructurii globale pentru AI.
Parteneriatul include furnizarea de semiconductori de memorie pentru proiectul Stargate al OpenAI, inițiativă prin care compania americană urmărește dezvoltarea unor centre de date de mare capacitate. Samsung nu a anunțat însă, după această întâlnire, un nou acord privind livrările de memorii.
Potrivit informațiilor apărute în presa internațională, Altman i-ar fi oferit șefului centrului AI al Samsung o tastatură Codex Micro, un dispozitiv conceput pentru utilizarea agentului de programare Codex dezvoltat de OpenAI.
Criza memoriilor pune presiune pe industria AI
Cererea tot mai mare din partea centrelor de date afectează disponibilitatea memoriilor folosite în servere, dar și aprovizionarea altor industrii. Producătorii trebuie să răspundă simultan comenzilor venite din sectorul AI, dar și celor pentru calculatoare personale, smartphone-uri și alte dispozitive electronice.
Memoria DRAM este esențială pentru funcționarea sistemelor informatice, în timp ce HBM, o variantă cu lățime mare de bandă, este utilizată în acceleratoarele AI pentru a permite transferul rapid al volumelor mari de date.
Potrivit estimărilor TrendForce menționate în raport, oferta de DRAM ar putea fi cu 1-2% sub cerere în 2026, iar dezechilibrul ar urma să se accentueze în 2027. Extinderea capacităților de producție necesită timp, astfel că deficitul ar putea continua până în 2028. Micron a avertizat, la rândul său, că problemele de aprovizionare nu vor dispărea rapid.
Samsung și SK hynix controlează cea mai mare parte a pieței HBM
Coreea de Sud ocupă o poziție importantă în industria globală a memoriilor, în principal datorită Samsung și SK hynix. Potrivit datelor Counterpoint Research, cele două companii au reprezentat împreună aproximativ 63% din veniturile globale obținute din vânzarea de memorii DRAM în al doilea trimestru din 2026.
Influența lor este și mai mare pe piața HBM. Samsung și SK hynix au controlat aproximativ 83% din veniturile globale generate de acest tip de memorie, ceea ce le transformă în parteneri importanți pentru companiile care dezvoltă acceleratoare și centre de date AI.
Interesul pentru capacitățile de producție sud-coreene nu se limitează la OpenAI. Lisa Su, directoarea AMD, a vizitat la rândul său Coreea de Sud la începutul lunii octombrie, pentru discuții despre aprovizionarea cu memorii HBM. Aceasta a subliniat importanța planificării pe termen lung alături de partenerii din industrie, menționând un orizont de trei până la cinci ani.
Sam Altman a criticat modul în care sunt folosite memoriile din calculatoarele personale
Vizita în Coreea de Sud vine după comentariile făcute de șeful OpenAI într-un interviu pentru podcastul Chick Pink. Altman a criticat modul în care sunt utilizate memoriile DRAM instalate în calculatoarele personale, susținând că o mare parte din această capacitate rămâne nefolosită.
El a sugerat că resursele de memorie ar putea fi utilizate mai eficient prin partajarea lor între diferite sarcini AI din centrele de date. Declarațiile au atras critici, având în vedere că serviciile OpenAI, inclusiv ChatGPT, se bazează tocmai pe infrastructură centralizată și pe resurse hardware considerabile.