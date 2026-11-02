Sam Altman negociază cu Samsung pentru mai multe cipuri de memorie destinate centrelor de date AI

De ce a mers Sam Altman în Coreea de Sud

Întâlnirea dintre Sam Altman și aproximativ 50 de directori Samsung a avut loc pe 30 octombrie, la centrul de dezvoltare al companiei din Yongin. La discuții au participat reprezentanți ai diviziilor financiare, electronice și biotehnologice ale grupului sud-coreean.

Samsung a confirmat întâlnirea și a precizat că discuțiile au vizat direcția de dezvoltare a tehnologiilor AI, aplicațiile acestora, piețele noi și oportunitățile de afaceri. Compania a amintit și de scrisoarea de intenție semnată în octombrie 2025, prin care cele două părți au convenit să colaboreze la dezvoltarea infrastructurii globale pentru AI.

Parteneriatul include furnizarea de semiconductori de memorie pentru proiectul Stargate al OpenAI, inițiativă prin care compania americană urmărește dezvoltarea unor centre de date de mare capacitate. Samsung nu a anunțat însă, după această întâlnire, un nou acord privind livrările de memorii.

Potrivit informațiilor apărute în presa internațională, Altman i-ar fi oferit șefului centrului AI al Samsung o tastatură Codex Micro, un dispozitiv conceput pentru utilizarea agentului de programare Codex dezvoltat de OpenAI.

Criza memoriilor pune presiune pe industria AI

Cererea tot mai mare din partea centrelor de date afectează disponibilitatea memoriilor folosite în servere, dar și aprovizionarea altor industrii. Producătorii trebuie să răspundă simultan comenzilor venite din sectorul AI, dar și celor pentru calculatoare personale, smartphone-uri și alte dispozitive electronice.

Memoria DRAM este esențială pentru funcționarea sistemelor informatice, în timp ce HBM, o variantă cu lățime mare de bandă, este utilizată în acceleratoarele AI pentru a permite transferul rapid al volumelor mari de date.

Potrivit estimărilor TrendForce menționate în raport, oferta de DRAM ar putea fi cu 1-2% sub cerere în 2026, iar dezechilibrul ar urma să se accentueze în 2027. Extinderea capacităților de producție necesită timp, astfel că deficitul ar putea continua până în 2028. Micron a avertizat, la rândul său, că problemele de aprovizionare nu vor dispărea rapid.