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TEHNOLOGIE

Inteligența artificială consumă atât de mult curent încât SUA vor bate recorduri istorice în 2026 și 2027. Centrele de date AI pun presiune uriașă pe rețelele electrice

Inteligența artificială consumă atât de mult curent încât SUA vor bate recorduri istorice în 2026 și 2027. Centrele de date AI pun presiune uriașă pe rețelele electrice
foto - Reuters
Ozana Mazilu
de Ozana Mazilu
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Revoluția inteligenței artificiale vine cu un cost pe care utilizatorii nu îl văd atunci când discută cu ChatGPT sau folosesc alte aplicații AI: cantități uriașe de energie electrică. Serverele care antrenează și rulează modelele de inteligență artificială funcționează permanent, iar sistemele de răcire necesită, la rândul lor, resurse considerabile. În Statele Unite, dezvoltarea accelerată a centrelor de date contribuie la creșterea consumului de electricitate la niveluri fără precedent.

Potrivit Reuters, Administrația pentru Informații în Domeniul Energiei din SUA (EIA) estimează că cererea națională de electricitate va atinge noi recorduri în 2026 și 2027, alimentată în special de infrastructura AI și de electrificarea transporturilor și încălzirii. Prognoza, publicată pe 10 noiembrie 2026 în raportul Short-Term Energy Outlook, arată cât de rapid se transformă necesarul energetic al celei mai mari economii din lume.

Consumul de electricitate din SUA va depăși toate recordurile anterioare

Conform estimărilor EIA, consumul american de electricitate va crește de la 4.216 miliarde de kilowați-oră în 2025 la 4.306 miliarde kWh în 2026 și 4.370 miliarde kWh în 2027.

Dacă previziunile se confirmă, 2026 va deveni al treilea an consecutiv în care Statele Unite stabilesc un record de consum electric. Față de 2025, creșterea estimată pentru 2027 este de aproximativ 3,7%.

Sectorul comercial, care include și centrele de date, ar urma să consume 1.557 miliarde kWh în 2026, depășind recordul de 1.503 miliarde kWh înregistrat în 2025.

Consumul rezidențial este estimat la 1.546 miliarde kWh, în timp ce industria ar urma să utilizeze 1.061 miliarde kWh, aproape de maximul istoric atins în anul 2000.

Creșterea este determinată de infrastructura necesară inteligenței artificiale, dar și de utilizarea tot mai frecventă a electricității pentru transport și încălzirea clădirilor.

Problema a devenit atât de serioasă încât, după cum a relatat anterior Playtech, unele centre de date AI folosesc motoare de avion scoase din uz pentru a-și produce singure energia.

Energia regenerabilă câștigă teren, dar gazele naturale rămân dominante

În paralel cu creșterea consumului, structura producției de electricitate din Statele Unite începe să se schimbe. EIA estimează că energia regenerabilă va reprezenta 25% din producția națională în 2026 și 28% în 2027, comparativ cu aproximativ 24% în 2025.

Cărbunele continuă să piardă teren. Ponderea sa ar urma să scadă de la 17% în 2025 la 15% în următorii doi ani.

Gazele naturale vor rămâne principala sursă de electricitate, cu o cotă estimată de 40% în 2026 și 39% în 2027. Energia nucleară își va păstra ponderea de aproximativ 18%.

Creșterea capacităților regenerabile nu elimină însă dificultățile provocate de expansiunea centrelor de date. Acestea au nevoie de alimentare continuă, iar disponibilitatea energiei depinde de capacitatea rețelelor electrice și a sistemelor de stocare.

În plus, producția de energie din surse regenerabile poate varia în funcție de condițiile meteorologice.

Presiunea asupra infrastructurii energetice este resimțită și în Europa, unde Uniunea Europeană pregătește reguli pentru monitorizarea consumului de energie și apă al centrelor de date.

Explozia AI ar putea transforma industria energetică în următorii ani

Un alt efect al creșterii consumului este cererea tot mai mare pentru gaze naturale utilizate în centralele electrice.

EIA estimează că sectorul american de producție a electricității va consuma în 2026 aproximativ 37,4 miliarde de picioare cubice de gaze naturale pe zi, peste recordul de 36,8 miliarde înregistrat în 2024.

În același timp, consumul de gaze al locuințelor și al clădirilor comerciale ar urma să scadă, pe fondul electrificării sistemelor de încălzire.

Pentru companiile tehnologice, energia devine astfel o resursă strategică, la fel de importantă ca procesoarele sau infrastructura software. Construirea unui centru de date presupune nu doar achiziționarea serverelor, ci și asigurarea unei surse stabile de electricitate și a unor sisteme eficiente de răcire.

Marile companii caută deja soluții pentru reducerea consumului. De exemplu, AMD și-a propus să crească de 20 de ori eficiența energetică a serverelor AI până în 2030.

Estimările EIA arată că dezvoltarea inteligenței artificiale nu reprezintă doar o transformare digitală. Ea produce schimbări majore și în industria energetică, obligând guvernele și companiile să găsească soluții pentru un consum de electricitate aflat în continuă creștere.

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