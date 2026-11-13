Microsoft recunoaște că centrele de date AI pot afecta comunitățile locale. Gigantul tech cere dovezi că beneficiile economice depășesc costurile

Într-un interviu acordat Nikkei Asia, publicat pe 11 noiembrie 2026, Kevin Scott, directorul tehnologic al Microsoft, a declarat că firmele care construiesc centre de date trebuie să demonstreze concret beneficiile aduse comunităților locale. Declarațiile au fost făcute la Tokyo, în cadrul Global Management Dialogue 2026, pe fondul opoziției tot mai puternice față de extinderea infrastructurii AI.

Microsoft admite că oamenii au motive întemeiate să se opună centrelor de date

Kevin Scott consideră că beneficiile inteligenței artificiale vor depăși, pe termen lung, costurile dezvoltării acesteia. Totuși, reprezentantul Microsoft recunoaște că industria are responsabilitatea de a demonstra acest lucru, nu doar de a promite rezultate economice spectaculoase.

„Nu poți doar să afirmi asta și să te aștepți ca oamenii să accepte”, a explicat Scott, subliniind că avantajele tehnologiei trebuie distribuite mai echitabil.

Printre principalele îngrijorări ale comunităților se numără creșterea facturilor la electricitate, consumul ridicat de apă și presiunea asupra infrastructurii locale. Problemele sunt deosebit de sensibile în regiunile rurale, unde construirea unor instalații industriale de mari dimensiuni poate modifica semnificativ utilizarea resurselor.

Microsoft s-a confruntat deja cu asemenea reacții. După cum a relatat anterior Playtech, planurile companiei de a construi un nou centru de date în Marea Britanie au provocat proteste și o petiție.

Scott a precizat că nemulțumirile sunt justificate atunci când locuitorii consideră că suportă mai multe costuri decât beneficiile obținute. În opinia sa, dezvoltatorii trebuie să discute direct cu oamenii și să înțeleagă prioritățile fiecărei comunități.

Centrele de date AI consumă tot mai multă energie, iar investițiile devin riscante

Deși cererea pentru putere de calcul crește accelerat, Microsoft afirmă că își extinde infrastructura într-un ritm calculat. Compania trebuie să țină cont atât de nevoile clienților care solicită procesoare grafice performante, cât și de interesele localităților unde sunt construite centrele.

Kevin Scott a explicat că Microsoft investește mai rapid decât oricând, dar evită o expansiune necontrolată. Estimarea exactă a cererii viitoare pentru servicii AI rămâne dificilă, mai ales într-o industrie care evoluează de la o lună la alta.

În paralel, furnizorii specializați în închirierea puterii de calcul pentru AI, cunoscuți drept „neocloud”, se confruntă cu riscuri financiare. Multe companii își finanțează extinderea prin împrumuturi, iar creșterea costurilor de finanțare poate afecta rentabilitatea proiectelor.

Scott consideră că unele dintre aceste firme vor deveni extrem de profitabile, în timp ce altele ar putea să nu supraviețuiască. Succesul pe termen lung va depinde de capacitatea lor de a oferi servicii diferențiate, nu doar de acumularea unui număr cât mai mare de procesoare grafice.

Presiunea energetică a determinat deja apariția unor soluții neobișnuite. Recent, unele centre de date AI au început să folosească motoare de avion scoase din uz pentru producerea electricității.

Microsoft avertizează și asupra riscurilor AI în securitatea cibernetică

În interviul acordat Nikkei Asia, Kevin Scott a discutat și despre dezvoltarea modelelor avansate de inteligență artificială. Microsoft continuă să investească în propriile tehnologii, dar urmărește în special adaptarea acestora la nevoile concrete ale companiilor.

Directorul tehnologic a vorbit despre fenomenul numit „capability overhang”, diferența dintre ceea ce pot realiza deja sistemele AI și modul relativ limitat în care sunt utilizate în prezent.

O altă provocare este securitatea cibernetică. Scott consideră că organizațiile ar trebui să folosească agenți AI pentru identificarea vulnerabilităților înainte ca acestea să fie exploatate de atacatori. De asemenea, companiile trebuie să accelereze dezvoltarea și instalarea actualizărilor de securitate.

Totuși, automatizarea excesivă poate crea probleme. Instrumentele AI pot genera rapid cod și soluții software, dar pot complica inutil infrastructura, făcând sistemele mai dificil de administrat și protejat.

Riscurile sunt reale. Un interviu exclusiv Playtech cu expertul în securitate cibernetică Ciprian Pocovnicu a evidențiat modul în care inteligența artificială poate reduce considerabil timpul necesar desfășurării unui atac informatic.

Mesajul Microsoft evidențiază astfel o schimbare importantă de perspectivă. Dezvoltarea inteligenței artificiale nu mai poate fi evaluată exclusiv prin performanța modelelor și valoarea investițiilor. Pentru ca extinderea centrelor de date să fie acceptată, companiile vor trebui să demonstreze că beneficiile economice și tehnologice ajung inclusiv la comunitățile care suportă costurile infrastructurii.