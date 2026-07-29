Sam Altman spulberă promisiunea AI: vei lucra mai repede, dar nu și mai puțin
Inteligența artificială ar putea scrie rapoarte, analiza documente și automatiza o mare parte din sarcinile repetitive. Asta nu înseamnă însă că oamenii vor primi mai mult timp liber. Sam Altman, directorul general al OpenAI, spune că AI-ul nu va aduce săptămâna de lucru de patru ore la scară largă, potrivit Futurism.
Declarația a fost făcută în podcastul „Relentless”. Altman a vorbit despre una dintre cele mai vechi promisiuni ale progresului tehnologic. Mașinile ar trebui să muncească în locul oamenilor, iar oamenii ar trebui să se bucure de mai mult timp liber. În practică, lucrurile nu au funcționat aproape niciodată atât de simplu.
Șeful OpenAI crede că AI-ul nu va schimba această situație. Instrumentele vor crește productivitatea, dar oamenii și companiile vor folosi timpul economisit pentru a face și mai multe lucruri. Rezultatul ar putea fi o lume în care muncești mai eficient, dar rămâi la fel de ocupat.
AI-ul nu îți elimină munca, ci îți ridică obiectivele
Altman a recunoscut că tehnologia a promis în repetate rânduri reducerea programului de lucru. Automatizarea a eliminat numeroase sarcini, iar calculatoarele au accelerat procese care durau cândva zile. Cu toate acestea, săptămâna de lucru de patru ore nu a devenit o realitate pentru majoritatea oamenilor.
Explicația sa ține de competitivitate. Atunci când un instrument îi permite unui angajat să finalizeze o sarcină în două ore în loc de opt, compania nu îi oferă neapărat restul zilei liber. De cele mai multe ori, îi atribuie alte sarcini. Așteptările cresc odată cu productivitatea.
Într-o lume dominată de sisteme foarte avansate, oamenii ar putea fi chiar mai ocupați decât sunt acum. Altman susține că aceștia vor continua să se plângă de program, dar că, în secret, se vor simți mulțumiți pentru că au mereu ceva de făcut.
Declarația contrastează cu avertismentele privind efectele AI asupra pieței muncii. Chiar OpenAI a vorbit despre necesitatea unui nou contract social, într-un document analizat într-un material despre cum poate umanitatea să rămână pe primul loc în epoca inteligenței artificiale.
Angajații pot ajunge să facă munca mai multor persoane
Promisiunea inițială a inteligenței artificiale era simplă. Sistemele automate urmau să preia activitățile monotone, iar angajații aveau să se concentreze asupra sarcinilor creative. În multe companii, AI-ul este folosit însă pentru reducerea costurilor și creșterea volumului de muncă.
Dacă o echipă de zece persoane poate obține aceleași rezultate cu numai șase angajați și câteva instrumente AI, compania poate decide să renunțe la patru posturi. Cei rămași trebuie să supravegheze sistemele, să verifice rezultatele și să preia responsabilitățile foștilor colegi.
Apare astfel intensificarea muncii. Angajații nu trebuie doar să-și îndeplinească sarcinile obișnuite. Ei trebuie să învețe constant instrumente noi, să formuleze comenzi, să verifice erorile și să demonstreze că pot produce mai mult decât înainte.
Un studiu prezentat anterior a arătat că folosirea excesivă a AI poate provoca oboseală mentală. Instrumentele pot reduce efortul pentru anumite sarcini, dar obligă creierul să schimbe frecvent contextul și să evalueze cantități mari de informații generate automat.
Săptămâna de patru zile rămâne o decizie politică
AI-ul poate face posibilă reducerea programului, dar nu o poate impune. Decizia depinde de angajatori, legislație și modul în care sunt distribuite câștigurile de productivitate. O companie poate folosi tehnologia pentru a oferi mai mult timp liber sau pentru a cere rezultate suplimentare în același interval.
Politicieni precum senatorul american Bernie Sanders au susținut reducerea săptămânii standard la 32 de ore, fără scăderea salariilor. Argumentul este că angajații ar trebui să beneficieze direct de productivitatea suplimentară creată prin automatizare.
Sam Altman nu pare să creadă că o asemenea transformare se va produce natural. Oamenii vor rămâne competitivi. Companiile vor încerca să se dezvolte mai repede. Fiecare economie va folosi AI-ul pentru a nu rămâne în urma rivalilor.
Presiunea va fi resimțită și de tinerii care intră acum pe piața muncii. Altman a avertizat deja că scrierea tradițională de cod își pierde din importanță, deoarece AI-ul poate prelua tot mai multe activități tehnice.
Inteligența artificială poate economisi ore întregi. Întrebarea este cine va primi timpul câștigat. Declarația lui Altman sugerează că răspunsul nu va fi angajatul. În locul unei zile mai scurte, ai putea primi doar o listă mai lungă de sarcini.