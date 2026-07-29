Sam Altman spulberă promisiunea AI: vei lucra mai repede, dar nu și mai puțin

Șeful OpenAI crede că AI-ul nu va schimba această situație. Instrumentele vor crește productivitatea, dar oamenii și companiile vor folosi timpul economisit pentru a face și mai multe lucruri. Rezultatul ar putea fi o lume în care muncești mai eficient, dar rămâi la fel de ocupat.

AI-ul nu îți elimină munca, ci îți ridică obiectivele

Altman a recunoscut că tehnologia a promis în repetate rânduri reducerea programului de lucru. Automatizarea a eliminat numeroase sarcini, iar calculatoarele au accelerat procese care durau cândva zile. Cu toate acestea, săptămâna de lucru de patru ore nu a devenit o realitate pentru majoritatea oamenilor.

Explicația sa ține de competitivitate. Atunci când un instrument îi permite unui angajat să finalizeze o sarcină în două ore în loc de opt, compania nu îi oferă neapărat restul zilei liber. De cele mai multe ori, îi atribuie alte sarcini. Așteptările cresc odată cu productivitatea.

Într-o lume dominată de sisteme foarte avansate, oamenii ar putea fi chiar mai ocupați decât sunt acum. Altman susține că aceștia vor continua să se plângă de program, dar că, în secret, se vor simți mulțumiți pentru că au mereu ceva de făcut.

Declarația contrastează cu avertismentele privind efectele AI asupra pieței muncii. Chiar OpenAI a vorbit despre necesitatea unui nou contract social, într-un document analizat într-un material despre cum poate umanitatea să rămână pe primul loc în epoca inteligenței artificiale.

Angajații pot ajunge să facă munca mai multor persoane

Promisiunea inițială a inteligenței artificiale era simplă. Sistemele automate urmau să preia activitățile monotone, iar angajații aveau să se concentreze asupra sarcinilor creative. În multe companii, AI-ul este folosit însă pentru reducerea costurilor și creșterea volumului de muncă.

Dacă o echipă de zece persoane poate obține aceleași rezultate cu numai șase angajați și câteva instrumente AI, compania poate decide să renunțe la patru posturi. Cei rămași trebuie să supravegheze sistemele, să verifice rezultatele și să preia responsabilitățile foștilor colegi.