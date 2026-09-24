Salariile șefilor de la stat, făcute publice. Zeci de persoane încasează între 50.000 și 100.000 de lei lunar

Sunt disponibile peste 1.350 de documente publice, dintre care peste 650 sunt CV-uri ale persoanelor aflate în conducere, iar alte peste 600 sunt contracte de mandat. Cetățenii pot vedea astfel nu numai ce venituri sunt acordate, ci și pregătirea profesională a persoanelor respective și condițiile prevăzute în contractele prin care acestea conduc companiile.

Platforma a fost creată la inițiativa viceprim-ministrului interimar Oana Gheorghiu.

„Pentru că toți cetățenii au dreptul să știe cine sunt și ce știu să facă oamenii din vârful companiilor statului român. Aceste date trebuie să rămână publice și accesibile tuturor”, a transmis aceasta.

Cât câștigă șefii companiilor de stat

Datele agregate oferă pentru prima dată și o imagine mai simplă asupra nivelului veniturilor din conducerile acestor companii. Peste 370 de persoane încasează lunar venituri de până la 25.000 de lei. Alte 115 persoane se situează între 25.000 și 50.000 de lei pe lună, iar 36 ajung la venituri cuprinse între 50.000 și 100.000 de lei. În plus, există o persoană al cărei venit lunar depășește pragul de 100.000 de lei.

Pentru comparație, 100.000 de lei înseamnă peste 20.000 de euro la un curs rotunjit de aproximativ 5 lei/euro.

Trebuie însă făcută o distincție importantă: informațiile prezentate sunt despre veniturile persoanelor aflate în conducerea companiilor, nu despre salariile obișnuite ale tuturor angajaților „de la stat”. Companiile de stat funcționează într-un regim diferit de ministere, primării sau alte instituții publice, iar membrii consiliilor de administrație și directorii pot fi remunerați în baza unor contracte de mandat.

Peste 100 de persoane au cel puțin două funcții

Un alt element care atrage atenția este cumulul de funcții. Potrivit datelor prezentate de Guvern, peste 100 de persoane din companiile analizate ocupă simultan cel puțin două poziții.

Cumularea funcțiilor nu înseamnă automat că există o ilegalitate sau că toate veniturile respective pot fi eliminate. Pentru fiecare caz trebuie verificat ce funcții sunt ocupate, ce permite legislația, care sunt indemnizațiile și dacă există incompatibilități.