Revenire cu aer regal pentru Harry și Meghan. Ce s-a întâmplat la Nottingham și de ce securitatea rămâne marea problemă
Prințul Harry și Meghan Markle și-au făcut prima apariție publică împreună în Regatul Unit după revenirea surprinzătoare în țară, la sfârșitul lunii august. Cei doi au fost întâmpinați cu aplauze la Nottingham, au făcut selfie-uri și au îmbrățișat oameni din mulțime, într-o apariție pe care presa britanică a comparat-o imediat cu angajamentele pe care le aveau în perioada în care reprezentau oficial familia regală.
Aplauze, selfie-uri și o revenire într-un loc cu semnificație
Zâmbitori și ținându-se de mână, ducele și ducesa de Sussex au ajuns joi la Nottingham, orașul în care, în 2017, își îndepliniseră primul angajament public după anunțarea logodnei.
Alegerea locului a avut astfel și o încărcătură simbolică. La aproape nouă ani distanță, Harry și Meghan au revenit împreună în fața publicului britanic, însă într-o situație complet diferită: nu mai sunt membri activi ai familiei regale și nu o reprezintă oficial pe aceasta.
Primirea a semănat însă izbitor cu aparițiile regale de altădată. Cei doi au fost aplaudați la coborârea din mașină, au discutat cu oamenii aflați în spatele barierelor, au făcut fotografii cu tinerii și au acceptat îmbrățișări.
„E minunat să fim din nou aici”, a declarat Meghan, în timp ce Harry a spus că este „foarte plăcut” să se poată întâlni cu localnicii.
Prima apariție publică a lui Meghan în Marea Britanie după patru ani
Momentul este cu atât mai important pentru Meghan cu cât ducesa nu mai apăruse public în Regatul Unit din 2022, când a participat la funeraliile reginei Elizabeth a II-a.
Ultimul angajament oficial comun al lui Harry și Meghan în calitate de membri activi ai familiei regale avusese loc chiar mai devreme, în martie 2020, cu ocazia Zilei Commonwealth-ului, la Westminster Abbey.
La scurt timp după aceea, cei doi au renunțat la rolurile regale și au părăsit Marea Britanie, stabilindu-se în cele din urmă în Statele Unite.
Revenirea lor la sfârșitul lunii august 2026, alături de copiii Archie și Lilibet, a fost una surprinzătoare. Familia s-a stabilit în Cotswolds și a păstrat până acum un profil relativ discret.
Harry a mai participat singur la câteva evenimente ale organizațiilor caritabile pe care le susține, însă apariția de la Nottingham marchează prima ieșire publică a cuplului de la revenirea în țară.
Ce au făcut Harry și Meghan la Nottingham
Programul a inclus vizitarea a trei organizații locale care lucrează cu tineri și desfășoară proiecte în domeniul muzicii, sportului și combaterii insecurității alimentare.
După vizitarea unui studio de înregistrări, Meghan a participat împreună cu mai multe fete la un atelier de confecționare a brățărilor, activitate gândită pentru a le ajuta pe participante să își dezvolte încrederea în sine.
Deși imaginile au amintit de vechile lor apariții oficiale, statutul cuplului nu s-a schimbat. Palatul Buckingham a precizat după revenirea celor doi în țară că activitățile caritabile ale lui Harry și Meghan sunt desfășurate „în calitate privată”.
Securitatea familiei rămâne marea problemă
Revenirea în Marea Britanie a readus în prim-plan disputa privind protecția lui Harry și a familiei sale. Ducele de Sussex consideră că ar trebui să beneficieze de securitate finanțată din bani publici, în timp ce, deocamdată, familia ar apela la agenți privați.
Comisia Ravec, responsabilă de securitatea personalităților publice, s-a reunit la începutul lunii septembrie pentru a reevalua amenințările la adresa prințului și a familiei sale.
Problema a devenit și mai sensibilă după incidentele din apropierea școlii copiilor. La sfârșitul lunii septembrie, purtătorul de cuvânt al lui Harry a acuzat comportamentul „iresponsabil” al paparazzilor, după ce doi bărbați au fost observați în apropierea instituției de învățământ.
Potrivit presei britanice, Archie și Lilibet ar fi fost deja transferați la o altă școală, la numai câteva zile după începerea cursurilor, tocmai din motive de securitate.
În paralel, ministrul britanic de Interne, Shabana Mahmood, a anunțat o reevaluare de urgență a măsurilor de protecție acordate personalităților publice și membrilor familiei regale. Pentru Harry și Meghan, revenirea acasă aduce astfel nu doar o reapropiere de publicul britanic, ci și o problemă încă nerezolvată: cine și în ce condiții trebuie să le asigure protecția.