Revenire cu aer regal pentru Harry și Meghan. Ce s-a întâmplat la Nottingham și de ce securitatea rămâne marea problemă

Alegerea locului a avut astfel și o încărcătură simbolică. La aproape nouă ani distanță, Harry și Meghan au revenit împreună în fața publicului britanic, însă într-o situație complet diferită: nu mai sunt membri activi ai familiei regale și nu o reprezintă oficial pe aceasta.

Primirea a semănat însă izbitor cu aparițiile regale de altădată. Cei doi au fost aplaudați la coborârea din mașină, au discutat cu oamenii aflați în spatele barierelor, au făcut fotografii cu tinerii și au acceptat îmbrățișări.

„E minunat să fim din nou aici”, a declarat Meghan, în timp ce Harry a spus că este „foarte plăcut” să se poată întâlni cu localnicii.

Prima apariție publică a lui Meghan în Marea Britanie după patru ani

Momentul este cu atât mai important pentru Meghan cu cât ducesa nu mai apăruse public în Regatul Unit din 2022, când a participat la funeraliile reginei Elizabeth a II-a.

Ultimul angajament oficial comun al lui Harry și Meghan în calitate de membri activi ai familiei regale avusese loc chiar mai devreme, în martie 2020, cu ocazia Zilei Commonwealth-ului, la Westminster Abbey.

La scurt timp după aceea, cei doi au renunțat la rolurile regale și au părăsit Marea Britanie, stabilindu-se în cele din urmă în Statele Unite.

Revenirea lor la sfârșitul lunii august 2026, alături de copiii Archie și Lilibet, a fost una surprinzătoare. Familia s-a stabilit în Cotswolds și a păstrat până acum un profil relativ discret.

Harry a mai participat singur la câteva evenimente ale organizațiilor caritabile pe care le susține, însă apariția de la Nottingham marchează prima ieșire publică a cuplului de la revenirea în țară.