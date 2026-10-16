Windows 11 ar putea deveni cu 20% mai rapid pe PC-urile cu 8 GB RAM. Ce schimbă Microsoft

Microsoft vrea ca Windows 11 să răspundă mai repede pe calculatoarele cu 8 GB RAM

Gestionarea memoriei a devenit una dintre problemele importante pentru calculatoarele cu resurse limitate. Atunci când memoria RAM disponibilă se apropie de capacitatea maximă, Windows poate muta o parte dintre date pe unitatea de stocare, prin intermediul memoriei virtuale. Acest proces permite continuarea activității, dar accesarea datelor de pe SSD sau HDD este mai lentă decât lucrul direct din RAM.

Microsoft spune că a optimizat modul în care Windows 11 gestionează memoria și resursele sistemului, astfel încât mai multe date necesare aplicațiilor active să rămână în RAM. Compania susține că această schimbare poate permite păstrarea a până la 2 GB suplimentari de date active în memoria rapidă, reducând nevoia de a apela la spațiul de stocare.

Efectele ar trebui să se observe în mai multe zone ale sistemului de operare, inclusiv la pornirea calculatorului, în meniul Start, în File Explorer și în funcția de căutare. Microsoft menționează și aplicații precum Snipping Tool, Microsoft 365 și Edge printre componentele pentru care urmărește îmbunătățirea experienței.

Compania estimează că Windows 11 poate deveni cu până la 20% mai receptiv. Procentul reprezintă o valoare maximă declarată de Microsoft, nu o garanție că toate calculatoarele vor înregistra aceeași îmbunătățire. Rezultatele pot varia în funcție de configurație și de activitățile desfășurate.

Widgeturile vor consuma mai puțină memorie în fundal

O altă schimbare vizează widgeturile din Windows 11, care pot ocupa memorie chiar și atunci când nu sunt folosite activ. Microsoft spune că, pe calculatoarele cu 8 GB RAM sau mai puțin, acestea vor fi încărcate numai atunci când sunt deschise de utilizator.

Compania estimează că această modificare poate elibera peste 200 MB de memorie pentru alte aplicații și activități. Resursele astfel economisite pot conta pe sistemele cu memorie limitată, în special atunci când sunt deschise simultan mai multe programe sau file de browser.

Problema consumului de memorie în fundal a atras atenția și în cazul unor componente integrate în Windows. Articolul publicat de Wccftech menționează că aplicația meteo asociată widgeturilor ar fi putut ajunge să consume aproximativ 1,6 GB de RAM în anumite situații. Microsoft nu prezintă însă această valoare ca pe un consum general valabil pentru toate calculatoarele.