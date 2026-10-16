Windows 11 ar putea deveni cu 20% mai rapid pe PC-urile cu 8 GB RAM. Ce schimbă Microsoft
Microsoft anunță îmbunătățiri pentru Windows 11 care ar putea face sistemul de operare cu până la 20% mai receptiv, inclusiv pe calculatoarele cu numai 8 GB de RAM. Schimbările vizează gestionarea memoriei și reducerea resurselor consumate în fundal, astfel încât aplicațiile și funcțiile sistemului să răspundă mai repede.
Potrivit companiei, Windows 11 poate păstra acum cu până la 2 GB mai multe date active în memoria RAM, în loc să le mute în spațiul de stocare mai lent folosit pentru memoria virtuală. Microsoft mai susține că anumite funcții, precum widgeturile, vor consuma mai puține resurse atunci când nu sunt folosite. Îmbunătățirile sunt în curs de testare pentru Windows Insiders, iar utilizatorii obișnuiți ar urma să beneficieze de ele mai târziu în 2026.
Microsoft vrea ca Windows 11 să răspundă mai repede pe calculatoarele cu 8 GB RAM
Gestionarea memoriei a devenit una dintre problemele importante pentru calculatoarele cu resurse limitate. Atunci când memoria RAM disponibilă se apropie de capacitatea maximă, Windows poate muta o parte dintre date pe unitatea de stocare, prin intermediul memoriei virtuale. Acest proces permite continuarea activității, dar accesarea datelor de pe SSD sau HDD este mai lentă decât lucrul direct din RAM.
Microsoft spune că a optimizat modul în care Windows 11 gestionează memoria și resursele sistemului, astfel încât mai multe date necesare aplicațiilor active să rămână în RAM. Compania susține că această schimbare poate permite păstrarea a până la 2 GB suplimentari de date active în memoria rapidă, reducând nevoia de a apela la spațiul de stocare.
Efectele ar trebui să se observe în mai multe zone ale sistemului de operare, inclusiv la pornirea calculatorului, în meniul Start, în File Explorer și în funcția de căutare. Microsoft menționează și aplicații precum Snipping Tool, Microsoft 365 și Edge printre componentele pentru care urmărește îmbunătățirea experienței.
Compania estimează că Windows 11 poate deveni cu până la 20% mai receptiv. Procentul reprezintă o valoare maximă declarată de Microsoft, nu o garanție că toate calculatoarele vor înregistra aceeași îmbunătățire. Rezultatele pot varia în funcție de configurație și de activitățile desfășurate.
Widgeturile vor consuma mai puțină memorie în fundal
O altă schimbare vizează widgeturile din Windows 11, care pot ocupa memorie chiar și atunci când nu sunt folosite activ. Microsoft spune că, pe calculatoarele cu 8 GB RAM sau mai puțin, acestea vor fi încărcate numai atunci când sunt deschise de utilizator.
Compania estimează că această modificare poate elibera peste 200 MB de memorie pentru alte aplicații și activități. Resursele astfel economisite pot conta pe sistemele cu memorie limitată, în special atunci când sunt deschise simultan mai multe programe sau file de browser.
Problema consumului de memorie în fundal a atras atenția și în cazul unor componente integrate în Windows. Articolul publicat de Wccftech menționează că aplicația meteo asociată widgeturilor ar fi putut ajunge să consume aproximativ 1,6 GB de RAM în anumite situații. Microsoft nu prezintă însă această valoare ca pe un consum general valabil pentru toate calculatoarele.
Prin încărcarea widgeturilor numai la accesare, sistemul poate evita alocarea inutilă a unor resurse pentru componente care nu sunt folosite în acel moment. Schimbarea face parte dintr-un efort mai amplu de reducere a memoriei ocupate de Windows în fundal.
Când ajung îmbunătățirile în Windows 11
Microsoft a anunțat că noile optimizări vor fi testate mai întâi de membrii programului Windows Insider. Compania intenționează să le ofere apoi utilizatorilor obișnuiți mai târziu în cursul anului 2026, fără să precizeze în informațiile citate o dată exactă pentru lansarea generală.
Anunțul vine după alte modificări de performanță asociate versiunii Windows 11 26H2. Unele dintre optimizările discutate anterior vizau mai ales calculatoarele cu 32 GB RAM sau mai mult, ceea ce limita avantajele pentru persoanele care folosesc sisteme cu memorie mai puțină.
De această dată, Microsoft pune accentul pe configurațiile cu 8 GB RAM, întâlnite în special pe calculatoarele accesibile și pe unele laptopuri. O gestionare mai eficientă a memoriei poate ajuta aceste sisteme să funcționeze mai bine atunci când rulează mai multe aplicații în paralel.
Rămâne de văzut în ce măsură îmbunătățirile promise se vor reflecta în utilizarea zilnică și dacă diferența de până la 20% va putea fi observată pe o gamă largă de dispozitive. Până la distribuirea generală și apariția testelor independente, cifrele prezentate trebuie privite ca estimări comunicate de Microsoft.