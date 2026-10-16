15.000 de români și-au deschis cont de investiții direct din aplicația ING. Cum funcționează ING Invest și ce poți cumpăra

Cum funcționează ING Invest în Home’Bank

Contul ING Invest se deschide din aplicația mobilă Home’Bank. Clientul completează un chestionar, iar după finalizarea procesului și activarea contului poate transfera bani și poate introduce ordine de cumpărare sau vânzare.

Instrumentele financiare pot fi căutate după numele emitentului și filtrate după criterii precum tipul instrumentului, sectorul, regiunea sau moneda. ING anunță și o promoție pentru primii 50.000 de investitori, cu zero comisioane de tranzacționare pentru acțiuni și ETF-uri până la sfârșitul anului 2026. După încheierea perioadei promoționale se aplică grila standard de comisioane.

Mihai Lazăr, Tribe Lead Investments în cadrul ING Bank România, a declarat că cele 15.000 de conturi deschise indică existența unui interes pentru astfel de servicii. Cifra reprezintă însă un bilanț comunicat de bancă și nu oferă, de una singură, informații despre frecvența tranzacțiilor, sumele investite sau profilul utilizatorilor activi.

Ce arată studiul ING despre interesul românilor pentru investiții

În cadrul aceluiași eveniment, ING a prezentat rezultatele unui studiu realizat de iSense Solutions în perioada 9-16 septembrie 2026, pe un eșantion de 804 persoane cu vârste între 18 și 65 de ani din mediul urban care economisesc bani. Dintre respondenți, 319 erau investitori, iar 485 nu investeau la momentul realizării cercetării.

Potrivit studiului, 40% dintre participanți dețin cel puțin un produs de investiții. Dintre cei care nu investesc în prezent, 17% spun că intenționează să înceapă în următoarele 12 luni, iar 49% afirmă că ar putea lua în calcul investițiile în viitor.

Datele arată și că există încă percepția că investițiile necesită timp și cunoștințe avansate. 51% dintre respondenți cred că un investitor trebuie să urmărească piețele financiare zilnic, iar 48% consideră că sunt necesare cunoștințe financiare avansate.

În același timp, 83% dintre investitorii incluși în studiu spun că pentru ei este important ca aplicația utilizată să fie intuitivă, 82% acordă importanță proceselor simple și rapide, iar 73% apreciază posibilitatea de a avea serviciile bancare și cele de investiții în aceeași aplicație.