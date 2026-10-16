15.000 de români și-au deschis cont de investiții direct din aplicația ING. Cum funcționează ING Invest și ce poți cumpăra
La mai puțin de o lună de la activarea ING Invest, 15.000 de clienți ING Bank România și-au deschis un cont prin platforma de investiții integrată în Home’Bank, potrivit datelor prezentate de bancă. Playtech a fost prezent la evenimentul organizat de ING Bank România, unde au fost comunicate primele cifre privind utilizarea serviciului și rezultatele unui studiu despre interesul românilor pentru investiții.
Prin ING Invest, clienții pot cumpăra și vinde acțiuni și ETF-uri din aplicația Home’Bank. Potrivit informațiilor publicate de ING, oferta include instrumente listate la Bursa de Valori București și pe mai multe piețe europene. Lansarea are loc într-un context în care tot mai mulți români au expunere la companii listate la Bursa de Valori București, direct sau prin alte produse financiare.
Cum funcționează ING Invest în Home’Bank
Contul ING Invest se deschide din aplicația mobilă Home’Bank. Clientul completează un chestionar, iar după finalizarea procesului și activarea contului poate transfera bani și poate introduce ordine de cumpărare sau vânzare.
Instrumentele financiare pot fi căutate după numele emitentului și filtrate după criterii precum tipul instrumentului, sectorul, regiunea sau moneda. ING anunță și o promoție pentru primii 50.000 de investitori, cu zero comisioane de tranzacționare pentru acțiuni și ETF-uri până la sfârșitul anului 2026. După încheierea perioadei promoționale se aplică grila standard de comisioane.
Mihai Lazăr, Tribe Lead Investments în cadrul ING Bank România, a declarat că cele 15.000 de conturi deschise indică existența unui interes pentru astfel de servicii. Cifra reprezintă însă un bilanț comunicat de bancă și nu oferă, de una singură, informații despre frecvența tranzacțiilor, sumele investite sau profilul utilizatorilor activi.
Ce arată studiul ING despre interesul românilor pentru investiții
În cadrul aceluiași eveniment, ING a prezentat rezultatele unui studiu realizat de iSense Solutions în perioada 9-16 septembrie 2026, pe un eșantion de 804 persoane cu vârste între 18 și 65 de ani din mediul urban care economisesc bani. Dintre respondenți, 319 erau investitori, iar 485 nu investeau la momentul realizării cercetării.
Potrivit studiului, 40% dintre participanți dețin cel puțin un produs de investiții. Dintre cei care nu investesc în prezent, 17% spun că intenționează să înceapă în următoarele 12 luni, iar 49% afirmă că ar putea lua în calcul investițiile în viitor.
Datele arată și că există încă percepția că investițiile necesită timp și cunoștințe avansate. 51% dintre respondenți cred că un investitor trebuie să urmărească piețele financiare zilnic, iar 48% consideră că sunt necesare cunoștințe financiare avansate.
În același timp, 83% dintre investitorii incluși în studiu spun că pentru ei este important ca aplicația utilizată să fie intuitivă, 82% acordă importanță proceselor simple și rapide, iar 73% apreciază posibilitatea de a avea serviciile bancare și cele de investiții în aceeași aplicație.
Ce instrumente sunt disponibile prin ING Invest
Platforma oferă acces la acțiuni ale companiilor listate la Bursa de Valori București și la acțiuni tranzacționate pe mai multe burse europene. Sunt disponibile și ETF-uri administrate de companii precum Amundi, BlackRock și Goldman Sachs Asset Management.
ETF-urile pot urmări indici, sectoare sau grupuri de companii și permit expunerea la mai multe active prin achiziția unui singur instrument financiar. Acest lucru nu înseamnă însă că investiția este lipsită de risc. Prețul ETF-urilor și al acțiunilor poate scădea, iar investitorul poate pierde o parte din capitalul alocat.
ING Invest se adaugă altor produse de investiții lansate de bancă. Printre acestea se numără și ING Depo Invest, care combină un depozit la termen cu investiția în fonduri mutuale. Românii au și alternative precum titlurile de stat FIDELIS tranzacționate prin Bursa de Valori București.
Cele 15.000 de conturi anunțate de ING oferă, pentru moment, o imagine asupra numărului de clienți care au parcurs procesul de deschidere a unui cont de investiții. Pentru a evalua mai clar succesul platformei ar fi relevante și alte date, precum valoarea activelor investite, numărul utilizatorilor care tranzacționează efectiv și evoluția acestora în lunile următoare.