Românii investesc masiv în propria energie. Câți prosumatori sunt în țară, judeţele care produc cel mai mult curent

Alți 36.692 de prosumatori sunt persoane juridice. Deși sunt de aproape zece ori mai puțini decât persoanele fizice, aceștia au instalații mult mai mari, cu o putere cumulată de 2.067,60 MW.

Ilfov, Timiș și Bihor au cei mai mulți prosumatori

Clasamentul pe județe este condus de Ilfov, cu 21.647 de prosumatori, urmat de Timiș, cu 18.262, și Bihor, cu 17.637.

Numărul mare de instalații arată cât de mult s-a schimbat piața energiei în ultimii ani. O gospodărie care are panouri fotovoltaice nu mai cumpără permanent întreaga cantitate de electricitate de care are nevoie din rețea. Atunci când produce mai mult decât consumă, surplusul poate fi livrat în sistem, potrivit mecanismelor aplicabile prosumatorilor.

De asemenea, o evoluție importantă este apariția tot mai multor sisteme de stocare. Potrivit ANRE, 151.040 de prosumatori au instalații de stocare. Dintre aceștia, 146.347 sunt persoane fizice și 4.693 persoane juridice.

Asta înseamnă aproximativ 39% din totalul prosumatorilor, nu mai mult de jumătate.

Pentru o gospodărie, bateria poate schimba semnificativ modul în care este utilizată energia produsă. Panourile generează cel mai mult în timpul zilei, când familia poate avea un consum redus. În loc ca tot surplusul să ajungă în rețea, o parte poate fi păstrată în baterie și folosită seara sau în alte intervale în care panourile nu produc suficient.

Ce înseamnă pentru românii care au panouri

Avantajul principal este posibilitatea reducerii cantității de energie cumpărate din rețea. Economiile efective diferă însă foarte mult de la o locuință la alta și depind de dimensiunea instalației, consum, producția panourilor, existența unei baterii și costul investiției.