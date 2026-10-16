Românii investesc masiv în propria energie. Câți prosumatori sunt în țară, judeţele care produc cel mai mult curent
România se apropie de pragul de 400.000 de prosumatori, iar panourile fotovoltaice instalate pe case și la sediile companiilor au ajuns împreună la o putere comparabilă cu cea a mai multor centrale electrice de mari dimensiuni. Datele ANRE arată că, la 31 august 2026, în România erau înregistrați 385.791 de prosumatori, cu o putere instalată totală de 4.281,86 MW. O schimbare importantă este și creșterea numărului celor care au baterii și pot păstra o parte din energia produsă pentru a o utiliza mai târziu.
Aproape 386.000 de prosumatori în România
„România se apropie de 400.000 de prosumatori! Peste 150.000 dețin și instalații de stocare a energiei. Potrivit datelor centralizate de ANRE, la 31 august 2026, în România erau înregistrați 385.791 de prosumatori, cu o putere electrică instalată totală de 4.281,86 MW”, arată Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei.
Cea mai mare parte a acestora sunt persoane fizice. Mai exact, 349.099 de prosumatori sunt persoane fizice, iar instalațiile lor însumează 2.214,26 MW.
Alți 36.692 de prosumatori sunt persoane juridice. Deși sunt de aproape zece ori mai puțini decât persoanele fizice, aceștia au instalații mult mai mari, cu o putere cumulată de 2.067,60 MW.
Ilfov, Timiș și Bihor au cei mai mulți prosumatori
Clasamentul pe județe este condus de Ilfov, cu 21.647 de prosumatori, urmat de Timiș, cu 18.262, și Bihor, cu 17.637.
Numărul mare de instalații arată cât de mult s-a schimbat piața energiei în ultimii ani. O gospodărie care are panouri fotovoltaice nu mai cumpără permanent întreaga cantitate de electricitate de care are nevoie din rețea. Atunci când produce mai mult decât consumă, surplusul poate fi livrat în sistem, potrivit mecanismelor aplicabile prosumatorilor.
De asemenea, o evoluție importantă este apariția tot mai multor sisteme de stocare. Potrivit ANRE, 151.040 de prosumatori au instalații de stocare. Dintre aceștia, 146.347 sunt persoane fizice și 4.693 persoane juridice.
Asta înseamnă aproximativ 39% din totalul prosumatorilor, nu mai mult de jumătate.
Pentru o gospodărie, bateria poate schimba semnificativ modul în care este utilizată energia produsă. Panourile generează cel mai mult în timpul zilei, când familia poate avea un consum redus. În loc ca tot surplusul să ajungă în rețea, o parte poate fi păstrată în baterie și folosită seara sau în alte intervale în care panourile nu produc suficient.
Ce înseamnă pentru românii care au panouri
Avantajul principal este posibilitatea reducerii cantității de energie cumpărate din rețea. Economiile efective diferă însă foarte mult de la o locuință la alta și depind de dimensiunea instalației, consum, producția panourilor, existența unei baterii și costul investiției.
A avea panouri nu înseamnă nici că locuința devine automat independentă energetic. În perioadele cu producție redusă sau atunci când consumul este mare, gospodăria poate avea în continuare nevoie de electricitate din rețea.
Bateria poate crește autoconsumul, adică proporția din energia produsă pe care proprietarul o folosește direct în gospodărie, dar presupune o investiție suplimentară.
Ce înseamnă pentru România
Cei 4.281,86 MW instalați la prosumatori au devenit o componentă importantă a sistemului energetic românesc. Energia nu mai este produsă exclusiv în centrale mari și transportată către consumatori, ci este generată în sute de mii de puncte răspândite în întreaga țară.
Această dezvoltare aduce însă și provocări. Producția fotovoltaică este concentrată în orele însorite, ceea ce poate pune presiune pe anumite rețele locale atunci când foarte mulți prosumatori injectează simultan energie. Tocmai de aceea, extinderea stocării, modernizarea rețelelor și adaptarea distribuției devin tot mai importante.
Pragul de 400.000 de prosumatori este acum foarte aproape, iar datele ANRE arată că următoarea etapă nu mai înseamnă doar instalarea de panouri. Tot mai mulți români vor să poată păstra energia pe care o produc și să o consume atunci când au nevoie de ea.