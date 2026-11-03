Rusia și Ucraina, ținta unor atacuri cibernetice simultane. Aplicațiile de alertă au trimis mesaje false despre război nuclear
Aplicațiile folosite de autoritățile din Rusia și Ucraina pentru transmiterea alertelor de urgență au fost ținta unor atacuri cibernetice aproape simultane. În urma incidentelor, oamenii au primit notificări false despre atacuri cu rachete, pericole radioactive și amenințări chimice. În Ucraina au apărut inclusiv avertismente despre presupuse lupte de stradă în Kiev.
Autoritățile din ambele țări au confirmat incidentele duminică seara, 1 noiembrie. În timp ce oficialii ucraineni au încercat să liniștească populația și să clarifice că nu există un pericol nuclear sau radiologic, Ministerul rus pentru Situații de Urgență a anunțat că aplicația sa a fost compromisă și că lucrează la remedierea problemei.
Aplicațiile de alertă au transmis avertismente false despre atacuri nucleare
Primele probleme au fost raportate în Ucraina. Forțele Aeriene ucrainene au anunțat pe Telegram că aplicația „Air Alert” ar fi fost compromisă. Mesajul oficial preciza că nu există niciun pericol radiologic și le cerea oamenilor să rămână calmi și să urmărească informațiile publicate pe canalele instituționale, scrie The Register.
Notificările false trimise prin aplicație anunțau mai multe tipuri de amenințări. Printre acestea se numărau presupuse lupte de stradă în Kiev, atacuri chimice și riscuri de contaminare radioactivă. Unele mesaje avertizau inclusiv asupra unor atacuri nucleare iminente.
Un detaliu a atras atenția autorităților și a unor destinatari: unul dintre primele avertismente era scris în limba rusă și făcea referire la racheta Oreșnik. Formularea neobișnuită a fost un indiciu că notificarea nu provenea dintr-o sursă oficială.
La câteva ore distanță, Rusia a raportat un incident asemănător. Ministerul pentru Situații de Urgență a confirmat că aplicația sa mobilă fusese vizată de un atac cibernetic de amploare, care le-a permis atacatorilor să trimită informații false pe telefoanele oamenilor.
Rusia a confirmat atacul, dar a precizat că sistemul național de alertă nu a fost compromis
Autoritățile ruse au anunțat incidentul în jurul orei 00:30 UTC, luni, 2 noiembrie. Mesajul publicat pe Telegram preciza că aplicația Ministerului pentru Situații de Urgență fusese folosită pentru distribuirea unor informații false și că specialiștii lucrează la remedierea vulnerabilității.
Aproximativ 90 de minute mai târziu, instituția a transmis că aplicația funcționa din nou în condiții normale. Oficialii au ținut însă să facă o distincție importantă: compromiterea aplicației mobile nu înseamnă că a fost atacat și sistemul național de avertizare a populației.
Potrivit ministerului, cetățenii ruși primesc alertele prin mai multe canale independente, printre care sirenele și difuzoarele regionale și municipale, mesajele SMS, televiziunea și radioul. Aplicația mobilă are doar rolul de serviciu suplimentar de informare.
Și în Ucraina, Ministerul Transformării Digitale a publicat recomandări pentru perioada în care aplicația „Air Alert” nu putea fi folosită în siguranță. Instituția le-a reamintit oamenilor să activeze notificările de urgență disponibile pe telefoanele cu iOS și Android, să urmărească sirenele și să consulte canalele oficiale ale autorităților.
Ucraina suspectează că atacul face parte din războiul cibernetic purtat de Rusia
Oleksandr Merejko, președintele Comisiei pentru Afaceri Externe din parlamentul ucrainean, a declarat pentru BBC că atacul asupra aplicației ucrainene ar putea face parte din războiul cibernetic purtat de Rusia. Oficialul a atras atenția asupra mesajelor în limba rusă și a spus că populația este conștientă de posibilitatea unor astfel de incidente.
Merejko a descris situația drept neplăcută, dar a afirmat că Ucraina este pregătită pentru asemenea forme de atac. Până la momentul publicării informațiilor, Rusia nu a acuzat în mod explicit Ucraina pentru compromiterea propriei aplicații.
Notificările false trimise în Rusia conțineau, la rândul lor, avertismente despre presupuse atacuri nucleare care ar fi vizat toate regiunile țării. Mesajele făceau referire la „P1-Sun”, denumirea unei drone de atac ucrainene. Nici în acest caz autoritățile nu au indicat public cine s-ar afla în spatele atacului.
Atacurile au coincis cu încheierea unui armistițiu temporar în Herson
Incidentul din Ucraina s-a produs aproape simultan cu încheierea unui armistițiu de șase zile în regiunea Herson. Rusia acceptase suspendarea temporară a luptelor pentru a permite evacuarea a sute de ucraineni din orașul Oleshky, aflat sub ocupație rusă.
Propunerea de prelungire a încetării focului nu a fost acceptată de Moscova. Armistițiul s-a încheiat oficial în jurul orei 21:00 UTC, moment în care locuitorii Ucrainei au început să primească notificările false.
Coincidența temporală a atras atenția asupra incidentului, însă nu a fost prezentată o dovadă publică potrivit căreia atacurile asupra aplicațiilor ar fi fost coordonate cu operațiunile militare sau cu încheierea armistițiului.