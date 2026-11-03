Rusia și Ucraina, ținta unor atacuri cibernetice simultane. Aplicațiile de alertă au trimis mesaje false despre război nuclear

Aplicațiile de alertă au transmis avertismente false despre atacuri nucleare

Primele probleme au fost raportate în Ucraina. Forțele Aeriene ucrainene au anunțat pe Telegram că aplicația „Air Alert” ar fi fost compromisă. Mesajul oficial preciza că nu există niciun pericol radiologic și le cerea oamenilor să rămână calmi și să urmărească informațiile publicate pe canalele instituționale, scrie The Register.

Notificările false trimise prin aplicație anunțau mai multe tipuri de amenințări. Printre acestea se numărau presupuse lupte de stradă în Kiev, atacuri chimice și riscuri de contaminare radioactivă. Unele mesaje avertizau inclusiv asupra unor atacuri nucleare iminente.

Un detaliu a atras atenția autorităților și a unor destinatari: unul dintre primele avertismente era scris în limba rusă și făcea referire la racheta Oreșnik. Formularea neobișnuită a fost un indiciu că notificarea nu provenea dintr-o sursă oficială.

La câteva ore distanță, Rusia a raportat un incident asemănător. Ministerul pentru Situații de Urgență a confirmat că aplicația sa mobilă fusese vizată de un atac cibernetic de amploare, care le-a permis atacatorilor să trimită informații false pe telefoanele oamenilor.

Rusia a confirmat atacul, dar a precizat că sistemul național de alertă nu a fost compromis

Autoritățile ruse au anunțat incidentul în jurul orei 00:30 UTC, luni, 2 noiembrie. Mesajul publicat pe Telegram preciza că aplicația Ministerului pentru Situații de Urgență fusese folosită pentru distribuirea unor informații false și că specialiștii lucrează la remedierea vulnerabilității.

Aproximativ 90 de minute mai târziu, instituția a transmis că aplicația funcționa din nou în condiții normale. Oficialii au ținut însă să facă o distincție importantă: compromiterea aplicației mobile nu înseamnă că a fost atacat și sistemul național de avertizare a populației.

Potrivit ministerului, cetățenii ruși primesc alertele prin mai multe canale independente, printre care sirenele și difuzoarele regionale și municipale, mesajele SMS, televiziunea și radioul. Aplicația mobilă are doar rolul de serviciu suplimentar de informare.