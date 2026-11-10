Băncile din Indonezia sunt vizate de peste 1,2 milioane de atacuri cibernetice în doar 24 de ore
Sectorul bancar din Indonezia se confruntă cu un val de atacuri cibernetice. Peste 1,2 milioane de tentative au fost înregistrate într-un interval de numai 24 de ore, potrivit datelor FortiGuard Labs, divizia de informații despre amenințări a companiei americane Fortinet. Situația a determinat autoritățile de reglementare să ceară băncilor măsuri suplimentare de protecție și monitorizare.
Numărul atacurilor a crescut rapid față de zilele precedente, iar instituțiile financiare au început să verifice mai atent tranzacțiile și să actualizeze sistemele de securitate. Deocamdată, autoritățile nu au anunțat că valul de tentative ar fi provocat breșe majore în sistemul bancar.
Peste 1,2 milioane de atacuri au vizat sectorul financiar într-o singură zi
Datele FortiGuard Labs, citate de publicația indoneziană Kompas, arată că domeniile bancar, financiar și al asigurărilor au fost ținta a peste 1,2 milioane de atacuri cibernetice în 24 de ore, până luni seara. Cifra reprezintă o creștere semnificativă față de cele aproximativ 657.000 de tentative raportate în weekend.
Alte sectoare au înregistrat valori considerabil mai mici. Industria tehnologică a fost vizată de aproximativ 434.000 de atacuri, în timp ce instituțiile guvernamentale au înregistrat 163.000 de tentative.
Separat, compania de securitate cibernetică Kaspersky a clasat Indonezia pe locul 32 la nivel mondial în topul țărilor cele mai atacate. Datele indică presiunea tot mai mare asupra infrastructurii digitale din această țară, în special asupra serviciilor financiare, unde securitatea tranzacțiilor și protecția conturilor sunt esențiale.
Numărul raportat reprezintă tentative de atac detectate, nu neapărat incidente în care hackerii au reușit să compromită sisteme sau să obțină acces la datele clienților.
Autoritățile au cerut băncilor să verifice tranzacțiile suspecte
Autoritatea pentru Servicii Financiare din Indonezia, cunoscută sub acronimul OJK, a intensificat colaborarea cu departamentele IT ale băncilor. Dian Ediana Rae, director executiv responsabil de supravegherea sectorului bancar, a declarat pentru The Jakarta Post că specialiștii instituției discută cu echipele tehnice ale băncilor încă de vinerea trecută.
Oficialul a spus că le-a cerut conducerilor instituțiilor financiare să urmărească atent creșterea atacurilor și să aplice măsuri preventive. OJK a transmis, de asemenea, instrucțiuni tehnice prin care băncile sunt îndemnate să acorde o atenție specială tranzacțiilor importante sau neobișnuite.
În cazul operațiunilor care prezintă caracteristici suspecte, instituțiile financiare trebuie să ia în calcul suspendarea temporară a acestora, pentru a verifica dacă sunt legitime. Măsura urmărește să reducă riscul ca tentativele de fraudă să se transforme în pierderi financiare pentru clienți sau pentru bănci.
Reglementările privind reziliența digitală impun și verificări periodice ale infrastructurii informatice. Printre acestea se numără testele de penetrare, simulările unor atacuri cibernetice și auditurile tehnologice, prin care pot fi identificate vulnerabilitățile înainte ca acestea să fie exploatate.
OJK și Banca Indoneziei au activat echipele de răspuns la incidente
Pentru coordonarea intervențiilor, atât OJK, cât și Banca Indoneziei (BI) au activat propriile echipe de răspuns la incidente de securitate informatică, cunoscute local sub acronimul TTIS. Aceste structuri au rolul de a gestiona incidentele, de a analiza amenințările și de a coordona măsurile necesare în cazul unor atacuri asupra infrastructurii digitale.
Dian Ediana Rae a transmis că populația nu ar trebui să intre în panică și că operațiunile bancare pot continua în condiții normale, cu respectarea regulilor de securitate impuse de fiecare instituție. Oficialul a recomandat ca orice comunicare cu băncile să se desfășoare prin canalele lor oficiale.
De asemenea, clienții au fost avertizați să nu reacționeze la informații speculative sau la mesaje care nu provin din surse verificate. Recomandarea este importantă mai ales în perioadele în care atacurile cibernetice atrag atenția publică, deoarece astfel de situații pot fi exploatate și prin tentative de phishing sau mesaje false care imită comunicările instituțiilor financiare.
Ministrul coordonator pentru economie, Airlangga Hartarto, a descris atacurile drept un test pentru capacitatea sistemelor de apărare și a cerut băncilor să își îmbunătățească protecția informatică, având în vedere vulnerabilitățile actuale.
CIMB Niaga anunță măsuri preventive și actualizări de securitate
Printre instituțiile care au reacționat la situație se numără și CIMB Niaga, una dintre băncile importante din Indonezia. Lani Darmawan, director general și președinte al instituției, a declarat pentru The Jakarta Post că urmărește evoluția atacurilor.
Banca a început să aplice măsuri preventive, inclusiv instalarea unor noi actualizări de securitate, în conformitate cu instrucțiunile autorităților de reglementare. Lani Darmawan a precizat că sistemele CIMB Niaga sunt în siguranță și le-a recomandat clienților să respecte procedurile de protecție a conturilor.