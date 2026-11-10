Băncile din Indonezia sunt vizate de peste 1,2 milioane de atacuri cibernetice în doar 24 de ore

Peste 1,2 milioane de atacuri au vizat sectorul financiar într-o singură zi

Datele FortiGuard Labs, citate de publicația indoneziană Kompas, arată că domeniile bancar, financiar și al asigurărilor au fost ținta a peste 1,2 milioane de atacuri cibernetice în 24 de ore, până luni seara. Cifra reprezintă o creștere semnificativă față de cele aproximativ 657.000 de tentative raportate în weekend.

Alte sectoare au înregistrat valori considerabil mai mici. Industria tehnologică a fost vizată de aproximativ 434.000 de atacuri, în timp ce instituțiile guvernamentale au înregistrat 163.000 de tentative.

Separat, compania de securitate cibernetică Kaspersky a clasat Indonezia pe locul 32 la nivel mondial în topul țărilor cele mai atacate. Datele indică presiunea tot mai mare asupra infrastructurii digitale din această țară, în special asupra serviciilor financiare, unde securitatea tranzacțiilor și protecția conturilor sunt esențiale.

Numărul raportat reprezintă tentative de atac detectate, nu neapărat incidente în care hackerii au reușit să compromită sisteme sau să obțină acces la datele clienților.

Autoritățile au cerut băncilor să verifice tranzacțiile suspecte

Autoritatea pentru Servicii Financiare din Indonezia, cunoscută sub acronimul OJK, a intensificat colaborarea cu departamentele IT ale băncilor. Dian Ediana Rae, director executiv responsabil de supravegherea sectorului bancar, a declarat pentru The Jakarta Post că specialiștii instituției discută cu echipele tehnice ale băncilor încă de vinerea trecută.

Oficialul a spus că le-a cerut conducerilor instituțiilor financiare să urmărească atent creșterea atacurilor și să aplice măsuri preventive. OJK a transmis, de asemenea, instrucțiuni tehnice prin care băncile sunt îndemnate să acorde o atenție specială tranzacțiilor importante sau neobișnuite.

În cazul operațiunilor care prezintă caracteristici suspecte, instituțiile financiare trebuie să ia în calcul suspendarea temporară a acestora, pentru a verifica dacă sunt legitime. Măsura urmărește să reducă riscul ca tentativele de fraudă să se transforme în pierderi financiare pentru clienți sau pentru bănci.