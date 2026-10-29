Putin îl laudă pe Musk, în timp ce Rusia încearcă să copieze Starlink pentru războiul din Ucraina

Rusia încearcă să ajungă din urmă rețeaua de sateliți Starlink

În timpul unui summit cu lideri africani organizat la Moscova, Putin a comparat rețeaua SpaceX cu proiectul rusesc Rassvet. Potrivit agenției TASS, liderul rus a remarcat că Starlink dispune de mii de sateliți pe orbită, în timp ce Rusia se află abia la începutul dezvoltării propriului sistem.

Musk controlează rețeaua Starlink prin SpaceX, companie care furnizează internet de mare viteză prin sateliți aflați pe orbita joasă a Pământului. Această configurație permite reducerea întârzierilor de comunicație față de sistemele care folosesc sateliți geostaționari, un avantaj important pentru comunicațiile militare și operarea dronelor.

Putin a spus că Musk are peste 5.000 de sateliți pe orbită. Estimările independente citate în relatările despre declarațiile președintelui rus indică însă un număr de aproximativ 10.000 de sateliți SpaceX activi. Diferența arată amploarea infrastructurii pe care Rusia încearcă să o egaleze.

Potrivit informațiilor prezentate în articolul publicat de The Guardian, rețeaua Rassvet avea aproximativ 26 de sateliți funcționali la momentul declarațiilor. Capacitatea sa era, prin urmare, mult mai redusă decât cea a Starlink. Moscova urmărește să dezvolte o alternativă proprie, care să poată susține comunicațiile armatei ruse fără dependență de o infrastructură controlată de o companie americană.

Restricțiile Starlink au afectat operațiunile armatei ucrainene

Interesul Rusiei pentru o rețea proprie apare în contextul controverselor legate de accesul Ucrainei la serviciile SpaceX. La jumătatea lunii octombrie, restricțiile aplicate serviciului militar Starshield au afectat operațiunile cu drone ale armatei ucrainene și au îngreunat unele activități de apărare antiaeriană împotriva dronelor rusești.

Inițial, Musk a negat că ar fi ordonat limitarea conexiunii. Ulterior, acesta a afirmat că a fost închisă o breșă prin care serviciul civil Starlink fusese folosit în scopuri militare. Disputa a readus în atenție dependența Ucrainei de infrastructura privată pentru comunicațiile de pe front.

După aproximativ zece zile de restricții, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat că serviciile Starlink și Starshield funcționează din nou, iar vitezele conexiunilor au revenit la nivelul necesar. Totuși, problema nu pare să fi fost rezolvată definitiv, în condițiile în care relațiile dintre Zelenski și președintele american Donald Trump rămân tensionate.