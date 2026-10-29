Putin îl laudă pe Musk, în timp ce Rusia încearcă să copieze Starlink pentru războiul din Ucraina
Vladimir Putin l-a numit pe Elon Musk un geniu, în contextul în care Rusia încearcă să dezvolte propriul sistem de comunicații prin satelit, menit să ofere armatei o alternativă la Starlink. Rețeaua americană, construită de compania SpaceX, a devenit un instrument important pentru comunicațiile militare ale Ucrainei, iar restricțiile impuse în octombrie au afectat temporar unele operațiuni ale forțelor Kievului.
Declarațiile liderului de la Kremlin vin în condițiile în care Moscova dezvoltă constelația de sateliți Rassvet, însă capacitatea acesteia rămâne limitată. În paralel, rolul lui Musk în administrarea infrastructurii Starlink a generat tensiuni diplomatice și întrebări despre influența pe care un om de afaceri privat o poate avea asupra desfășurării războiului din Ucraina. Putin a afirmat că păstrează legătura cu Musk și cu partenerii americani în privința utilizării sateliților pe orbită, scrie The Guardian.
Rusia încearcă să ajungă din urmă rețeaua de sateliți Starlink
În timpul unui summit cu lideri africani organizat la Moscova, Putin a comparat rețeaua SpaceX cu proiectul rusesc Rassvet. Potrivit agenției TASS, liderul rus a remarcat că Starlink dispune de mii de sateliți pe orbită, în timp ce Rusia se află abia la începutul dezvoltării propriului sistem.
Musk controlează rețeaua Starlink prin SpaceX, companie care furnizează internet de mare viteză prin sateliți aflați pe orbita joasă a Pământului. Această configurație permite reducerea întârzierilor de comunicație față de sistemele care folosesc sateliți geostaționari, un avantaj important pentru comunicațiile militare și operarea dronelor.
Putin a spus că Musk are peste 5.000 de sateliți pe orbită. Estimările independente citate în relatările despre declarațiile președintelui rus indică însă un număr de aproximativ 10.000 de sateliți SpaceX activi. Diferența arată amploarea infrastructurii pe care Rusia încearcă să o egaleze.
Potrivit informațiilor prezentate în articolul publicat de The Guardian, rețeaua Rassvet avea aproximativ 26 de sateliți funcționali la momentul declarațiilor. Capacitatea sa era, prin urmare, mult mai redusă decât cea a Starlink. Moscova urmărește să dezvolte o alternativă proprie, care să poată susține comunicațiile armatei ruse fără dependență de o infrastructură controlată de o companie americană.
Restricțiile Starlink au afectat operațiunile armatei ucrainene
Interesul Rusiei pentru o rețea proprie apare în contextul controverselor legate de accesul Ucrainei la serviciile SpaceX. La jumătatea lunii octombrie, restricțiile aplicate serviciului militar Starshield au afectat operațiunile cu drone ale armatei ucrainene și au îngreunat unele activități de apărare antiaeriană împotriva dronelor rusești.
Inițial, Musk a negat că ar fi ordonat limitarea conexiunii. Ulterior, acesta a afirmat că a fost închisă o breșă prin care serviciul civil Starlink fusese folosit în scopuri militare. Disputa a readus în atenție dependența Ucrainei de infrastructura privată pentru comunicațiile de pe front.
După aproximativ zece zile de restricții, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat că serviciile Starlink și Starshield funcționează din nou, iar vitezele conexiunilor au revenit la nivelul necesar. Totuși, problema nu pare să fi fost rezolvată definitiv, în condițiile în care relațiile dintre Zelenski și președintele american Donald Trump rămân tensionate.
Putin susține că păstrează legătura cu Elon Musk
Declarațiile lui Putin au o semnificație aparte deoarece liderul rus a afirmat că Moscova menține contacte strânse cu partenerii americani, inclusiv cu Elon Musk. Potrivit acestuia, coordonarea este importantă pentru a preveni interferențele dintre sateliți și pentru a păstra ordinea pe orbită.
Afirmația nu confirmă existența unui acord oficial între Musk și Kremlin pentru dezvoltarea sistemului Rassvet. Ea indică însă faptul că Rusia consideră necesare discuțiile cu partenerii americani în domeniul comunicațiilor spațiale, chiar și în contextul tensiunilor politice generate de războiul din Ucraina.
În paralel, conflictul continuă să afecteze infrastructura ucraineană. Zelenski a declarat că Rusia lansase peste 100 de rachete balistice asupra Kievului și regiunii înconjurătoare de la jumătatea lunii octombrie, lovind centrale electrice și alte obiective importante. Ucraina se pregătește astfel pentru o iarnă dificilă, în timp ce încearcă să obțină sprijin militar și financiar suplimentar din partea aliaților occidentali.
Starlink rămâne un element important al comunicațiilor militare ucrainene, iar dezvoltarea unei alternative rusești ar putea schimba capacitatea Moscovei de a-și susține propriile operațiuni. Deocamdată, diferența dintre cele două rețele este considerabilă, iar declarațiile lui Putin arată că Rusia mai are mult de recuperat până să ajungă la nivelul infrastructurii construite de SpaceX.