Europa se pregătește pentru un război cibernetic cu Rusia și China. România este văzută drept unul dintre punctele slabe ale UE

Problema Europei nu este doar intensitatea amenințărilor, ci și faptul că apărarea nu are aceeași rezistență peste tot. Marile economii își permit centre operaționale complexe, echipe numeroase și investiții constante, în timp ce alte state trebuie să protejeze instituții întinse, administrații locale și sisteme informatice construite în perioade diferite, uneori fără bugetele necesare pentru modernizare. În acest tablou, România apare într-o analiză BFM Business printre țările expuse, nu pentru că i-ar lipsi specialiștii sau instituțiile de profil, ci pentru că diferența dintre expertiza existentă și vulnerabilitățile acumulate în infrastructura publică poate transforma țara într-un punct de intrare tentant pentru atacatori.

Rusia nu atacă doar servere, ci și încrederea oamenilor

Rusia este asociată cu operațiuni care combină spionajul, blocarea serviciilor online, sabotajul și influențarea opiniei publice. Tocmai această combinație transformă atacurile informatice într-o componentă a războiului hibrid.

Un exemplu este Turla, infrastructura de spionaj cibernetic asociată serviciului rus FSB, despre care am explicat că a vizat inclusiv România și alte state europene. Spre deosebire de atacurile spectaculoase care blochează imediat un site, astfel de operațiuni urmăresc să rămână ascunse cât mai mult timp, pentru a copia documente și comunicații sensibile.

România a cerut recent și sancțiuni europene împotriva rețelei pro-ruse NoName057(16), acuzată de atacuri DDoS asupra unor instituții și obiective din țară. Este pentru prima dată când Bucureștiul încearcă să folosească direct mecanismul european de sancționare în acest domeniu.

Alegerile au arătat cât de ușor poate fi influențat spațiul online

Războiul hibrid nu se limitează la infrastructură. În timpul campaniilor electorale din România au apărut rețele de conturi false, mesaje coordonate, videoclipuri manipulate și valuri artificiale de comentarii menite să influențeze algoritmii platformelor.

Am documentat manipulările virale și rețelele de boți din jurul alegerilor prezidențiale, inclusiv situațiile în care mii de conturi false au fost folosite pentru a amplifica artificial mesaje politice. În astfel de cazuri, scopul nu este întotdeauna convingerea directă a alegătorului, ci crearea impresiei că o anumită opinie este deja dominantă și susținută de foarte mulți oameni.

Pentru public, efectul poate fi greu de observat. O postare repetată de mii de ori pare populară, iar un mesaj distribuit masiv poate părea credibil doar pentru că apare peste tot.