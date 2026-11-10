Franța a găsit vinovații pentru atacurile cibernetice care au provocat incendii în supermarketuri

Cum au fost atacate sistemele de refrigerare din supermarketuri

Atacurile au avut loc în noaptea de 11 spre 12 octombrie 2026. Hackerii ar fi compromis controlerele industriale care gestionează instalațiile frigorifice și ar fi modificat de la distanță setările de dezghețare, astfel încât echipamentele să funcționeze la temperaturi prea ridicate.

Aceste sisteme sunt esențiale pentru păstrarea alimentelor proaspete și congelate. Modificarea parametrilor de funcționare a afectat lanțul frigorific din magazine, iar comercianții au fost nevoiți să arunce produse care nu mai puteau fi păstrate în condiții de siguranță.

Primele informații indicau că atacurile ar fi afectat între 250 și 350 de supermarketuri din Franța. Datele prezentate ulterior de autorități arată însă o amploare mai mare: aproximativ 700 de puncte comerciale au fost vizate. Printre companiile afectate se numără Casino, Leclerc, Coopérative U, Metro, Carrefour și Intermarché. Au fost raportate probleme și la măcelării independente, un abator și mai multe unități cooperatiste de procesare a alimentelor.

Conform autorităților franceze, pierderile provocate de distrugerea produselor alimentare se ridică la zeci de milioane de euro. În plus, atacurile au produs pagube materiale și au fost asociate cu cel puțin 15 incendii.

Shahid Kaveh, unitatea iraniană indicată de anchetatori

Atribuirea atacurilor a fost făcută de Centrul francez de coordonare a crizelor cibernetice, C4, care reunește reprezentanți ai agenției naționale de securitate cibernetică ANSSI, ai comandamentului militar pentru operațiuni informatice și ai serviciilor de informații.

Potrivit raportului tehnic publicat de CERT-FR, unitatea Shahid Kaveh ar folosi mai multe identități online pentru a-și desfășura activitățile. Printre acestea se numără CyberAveng3rs, Soldiers of Solomon, Mr. Soul și Cyber Isnaad Front.

Anchetatorii francezi au identificat mai multe indicii care au dus la asocierea atacurilor cu această structură. Infrastructura informatică folosită de atacatori ar fi fost implicată și în operațiuni de recunoaștere a sistemelor industriale Schneider Electric, prin tehnici asociate anterior grupului iranian. De asemenea, hackerii ar fi utilizat platforma FOFA, un instrument care permite identificarea dispozitivelor conectate la internet și pe care CERT-FR îl asociază cu activitățile unității.