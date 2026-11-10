Franța a găsit vinovații pentru atacurile cibernetice care au provocat incendii în supermarketuri
Autoritățile franceze au atribuit unui grup de hackeri susținut de statul iranian o serie de atacuri informatice care au afectat sistemele de refrigerare din aproximativ 700 de magazine și alte spații comerciale. Incidentele, produse în octombrie 2026, au dus la pierderea unor cantități mari de alimente, pagube materiale și cel puțin 15 incendii. Ancheta indică o operațiune coordonată împotriva unor echipamente industriale, iar guvernul de la Paris anunță că intenționează să convoace ambasadorul Iranului și să propună noi sancțiuni la nivelul Uniunii Europene.
Potrivit Ministerului francez pentru Europa și Afaceri Externe, atacurile au fost atribuite unității Shahid Kaveh, asociată centrului electronic și cibernetic al Corpului Gardienilor Revoluției Islamice din Iran. Autoritățile franceze susțin că operațiunea a vizat infrastructură comercială și industrială de pe teritoriul țării.
Cum au fost atacate sistemele de refrigerare din supermarketuri
Atacurile au avut loc în noaptea de 11 spre 12 octombrie 2026. Hackerii ar fi compromis controlerele industriale care gestionează instalațiile frigorifice și ar fi modificat de la distanță setările de dezghețare, astfel încât echipamentele să funcționeze la temperaturi prea ridicate.
Aceste sisteme sunt esențiale pentru păstrarea alimentelor proaspete și congelate. Modificarea parametrilor de funcționare a afectat lanțul frigorific din magazine, iar comercianții au fost nevoiți să arunce produse care nu mai puteau fi păstrate în condiții de siguranță.
Primele informații indicau că atacurile ar fi afectat între 250 și 350 de supermarketuri din Franța. Datele prezentate ulterior de autorități arată însă o amploare mai mare: aproximativ 700 de puncte comerciale au fost vizate. Printre companiile afectate se numără Casino, Leclerc, Coopérative U, Metro, Carrefour și Intermarché. Au fost raportate probleme și la măcelării independente, un abator și mai multe unități cooperatiste de procesare a alimentelor.
Conform autorităților franceze, pierderile provocate de distrugerea produselor alimentare se ridică la zeci de milioane de euro. În plus, atacurile au produs pagube materiale și au fost asociate cu cel puțin 15 incendii.
Shahid Kaveh, unitatea iraniană indicată de anchetatori
Atribuirea atacurilor a fost făcută de Centrul francez de coordonare a crizelor cibernetice, C4, care reunește reprezentanți ai agenției naționale de securitate cibernetică ANSSI, ai comandamentului militar pentru operațiuni informatice și ai serviciilor de informații.
Potrivit raportului tehnic publicat de CERT-FR, unitatea Shahid Kaveh ar folosi mai multe identități online pentru a-și desfășura activitățile. Printre acestea se numără CyberAveng3rs, Soldiers of Solomon, Mr. Soul și Cyber Isnaad Front.
Anchetatorii francezi au identificat mai multe indicii care au dus la asocierea atacurilor cu această structură. Infrastructura informatică folosită de atacatori ar fi fost implicată și în operațiuni de recunoaștere a sistemelor industriale Schneider Electric, prin tehnici asociate anterior grupului iranian. De asemenea, hackerii ar fi utilizat platforma FOFA, un instrument care permite identificarea dispozitivelor conectate la internet și pe care CERT-FR îl asociază cu activitățile unității.
Un alt indiciu a fost apariția unor urme de limbă persană în infrastructura atacatorilor. În plus, publicația de propagandă CyberbanNews, despre care autoritățile franceze afirmă că are legături cu Shahid Kaveh, a relatat despre atacurile asupra sistemelor frigorifice încă din 13 octombrie 2026.
Au fost vizate și instalații industriale, nu doar magazine
Investigația franceză a identificat, în aceeași perioadă, atacuri asupra unor echipamente industriale Schneider Electric instalate la mici centrale hidroelectrice. Autoritățile le-au asociat aceleiași campanii informatice, însă au precizat că efectele asupra echipamentelor vizate au fost moderate.
Raportul CERT-FR menționează că unitatea Shahid Kaveh și-a revendicat responsabilitatea pentru o campanie de sabotaj desfășurată în martie și aprilie 2026, care ar fi vizat interese israeliene și americane. Printre ținte s-ar fi aflat echipamente frigorifice din Israel și alte sisteme de control industrial. În aprilie, grupul ar fi fost observat efectuând operațiuni de recunoaștere la scară largă asupra infrastructurii industriale Schneider Electric, inclusiv asupra unor sisteme din Franța.
Autoritățile franceze fac însă o distincție între atacurile din octombrie și incidentele raportate ulterior în alte țări. În noiembrie a fost semnalat un nou val de atacuri asupra sistemelor de refrigerare, care ar fi afectat peste 115 magazine din șase state europene. Serviciul național francez pentru sânge a raportat, la rândul său, un incident în trei unități unde sunt depozitate produse sanguine, după modificarea temperaturii și a setărilor de dezghețare.
Aceste incidente nu au fost atribuite de Franța hackerilor iranieni. Separat, FBI și agenția americană pentru securitate cibernetică CISA au avertizat asupra unor atacuri în desfășurare care vizează sistemele industriale de refrigerare și monitorizarea lanțului frigorific la nivel internațional.
Guvernul francez a anunțat că îl va convoca pe ambasadorul Iranului pentru a condamna atacurile și că va propune sancțiuni europene împotriva persoanelor și organizațiilor iraniene implicate în operațiuni cibernetice ostile.