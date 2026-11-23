Toffee Nut Matcha Latte combină lapte și ceai verde matcha vibrant cu un sirop bogat de nuci toffee, totul fiind acoperit cu frișcă și ornamente cu aromă de toffee. Dulce, bogată în nuci și extrem de reconfortantă, această băutură surprinde esența sezonului de sărbători.

De asemenea, revine Gingerbread Matcha Latte, care aduce laolaltă ceai matcha fin, lapte și aromele siropului de turtă dulce. La final se adaugă frișcă și un praf de scorțișoară, preparatul oferind o interpretare festivă a unei combinații clasice de iarnă.

O noutate în meniu este Iced Peppermint White Chocolate Matcha, o inovație sezonieră care îmbină ceaiul verde matcha și laptele cu gheață, sirop de mentă și un sos cu aromă de ciocolată albă. Această băutură aduce o notă mentolată meniului tradițional de sărbători, fiind o alternativă excelentă pentru cei care preferă băuturile festive servite reci.

Fie că ești un fan devotat al matcha sau pur și simplu cauți o nouă aromă favorită pentru acest sezon, gama de iarnă oferă un mod diferit de a sărbători perioada festivă. De la întâlnirile calde de iarnă până la momentele de grijă în plină agitație a sărbătorilor, fiecare băutură este creată pentru a adăuga un strop în plus de bucurie ocaziilor de zi cu zi.

Pentru că, în timp ce tradițiile fac sărbătorile speciale, descoperirea unei noi arome preferate le poate face și mai memorabile.

Despre Starbucks® Coffee Company

Începând din 1971, Starbucks® Coffee Company s-a angajat să aprovizioneze în mod etic și să prăjească cafea arabica de cea mai înaltă calitate. Astăzi, cu cafenele în întreaga lume, Starbucks® este principalul prăjitor și retailer de cafea de specialitate la nivel global. Prin angajamentul nostru constant față de excelență și principiile care ne ghidează, aducem la viață experiența unică Starbucks® pentru fiecare client, prin fiecare ceașcă de cafea. Pentru a face parte din această experiență, ne puteți vizita în cafenelele noastre sau online, pe stories.starbucks.com și www.starbucks.com.