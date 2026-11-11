Hackeri afiliați FSB au spionat o instituție guvernamentală din România. Ce e-mailuri urmăreau să intercepteze

Cum a încercat gruparea rusă să monitorizeze corespondența oficialilor români

Analiza ESET descrie o operațiune în care atacatorii au instalat CerealBox, o componentă malițioasă folosită pentru supravegherea corespondenței electronice. Programul căuta în mod specific mesaje schimbate cu adrese instituționale asociate NATO și Uniunii Europene.

Filtrarea se baza pe anumite cuvinte-cheie și pe identificarea mesajelor care conțineau atașamente în formate uzuale. Datele selectate urmau să fie criptate și pregătite pentru a fi transferate către atacatori. Mecanismul indica un interes precis pentru comunicațiile instituționale ale României cu partenerii săi internaționali, nu doar pentru accesul general la sistemul informatic.

Operațiunea a fost atribuită grupării APT Turla, cunoscută și sub numele Snake sau Uroburos. ESET o asociază cu FSB și o descrie ca pe un actor cibernetic activ de mai mulți ani, care vizează în special instituții guvernamentale, misiuni diplomatice și organizații din domeniul apărării.

Ce spune SRI despre atacul informatic și datele compromise

Serviciul Român de Informații a confirmat că Centrul Național Cyberint a identificat atacul în decembrie 2025. Potrivit instituției, atacatorii au exploatat mai multe vulnerabilități la nivelul sistemelor de operare Microsoft pentru a compromite infrastructura vizată.

SRI afirmă că a intervenit pentru contracararea operațiunii și remedierea efectelor. În comunicatul instituției se precizează că atacul a fost oprit, serviciul de e-mail afectat a fost remediat și nu au fost identificate exfiltrări de date sensibile.

Instituția a mai transmis că beneficiarii legali au fost informați, iar incidentul a făcut obiectul cooperării cu parteneri europeni și cu reprezentanți ai comunității de informații, inclusiv la nivelul Uniunii Europene și NATO.

Centrul Național Cyberint continuă investigațiile, inclusiv asupra altor secvențe care ar putea avea legătură cu operațiuni cibernetice atribuite Federației Ruse. SRI spune că va continua să identifice și să investigheze tentativele de compromitere a instituțiilor din România.