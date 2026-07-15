Rusia atacă prin routerele uitate de companii. Parolele slabe deschid drumul spre energie, bănci și spitale

Routerele neprotejate devin poarta de intrare

Atacatorii scanează internetul pentru a găsi routere care au servicii de administrare expuse. Ei caută în special dispozitive care folosesc versiuni vechi ale protocolului SNMP. Acesta permite monitorizarea și configurarea echipamentelor de rețea.

Multe organizații păstrează parolele stabilite din fabrică. Altele folosesc combinații ușor de ghicit. După compromiterea unui dispozitiv, hackerii pot solicita exportarea configurației sale prin protocoale precum TFTP sau FTP.

Fișierul obținut poate conține nume de utilizatori, parole, adrese IP și detalii despre structura rețelei. Atacatorii folosesc apoi informațiile pentru a pătrunde mai adânc în infrastructură.

Problema confirmă că războiul cibernetic împotriva companiilor nu începe întotdeauna cu un virus spectaculos. Uneori, este suficient un router neactualizat și o parolă pe care nimeni nu a schimbat-o.

Echipamentele Cisco sunt printre țintele urmărite

Gruparea exploatează și vulnerabilități cunoscute din dispozitive Cisco. O altă cale de acces este funcția Cisco Smart Install. Aceasta a fost creată pentru instalarea rapidă a echipamentelor, dar poate deveni periculoasă când este expusă direct la internet.

După intrarea în rețea, atacatorii pot modifica setări, crea conturi locale și redirecționa traficul. Routerul compromis poate deveni și un punct de observație. Hackerii pot urmări comunicațiile sau pot folosi dispozitivul pentru a ascunde originea altor atacuri.

Centrul 16 este cunoscut și sub numele Energetic Bear, Crouching Yeti, Berserk Bear, Ghost Blizzard sau Static Tundra. Gruparea desfășoară operațiuni de spionaj împotriva unor ținte considerate importante pentru interesele strategice ale Kremlinului.