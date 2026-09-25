RTX 4070 Ti refuză să iasă la pensie: cum a fost activată o funcție Nvidia pe care placa nu ar trebui să o aibă
O placă video RTX 4070 Ti cumpărată în 2023 poate părea încă suficient de puternică pentru jocurile moderne, dar The Blood of Dawnwalker a pus-o serios la încercare în 4K. În testul realizat de Samarveer Singh, jocul a coborât performanța până în zona în care o placă video considerată încă puternică începe să-și arate limitele.
Soluția găsită nu a fost schimbarea plăcii video, ci folosirea unor instrumente neoficiale pentru a activa Multi Frame Generation, o funcție pe care Nvidia nu o oferă oficial pentru RTX 4070 Ti. Cu ajutorul OptiScaler și al altor componente software, autorul a reușit să ruleze jocul cu multiplicatori de generare a cadrelor care depășesc ceea ce suportă oficial placa, scrie XDA-Developers.
The Blood of Dawnwalker a pus RTX 4070 Ti în dificultate la 4K
În The Blood of Dawnwalker, RTX 4070 Ti a obținut aproximativ 40 FPS în medie la rezoluție 4K, cu DLAA. Pentru un joc Unreal Engine 5 solicitant, rezultatul nu este neapărat surprinzător, însă nu era suficient pentru experiența pe care autorul o dorea de la placa sa video.
Trecerea la DLSS 4.5 în modul Quality a dus performanța peste pragul de 60 FPS. Totuși, valorile de 1% low coborau în continuare spre 40 FPS. Activarea Frame Generation 2x a dus media la aproximativ 90 FPS, iar valorile minime de 1% au trecut constant de 60 FPS.
Problemele deveneau mai vizibile în timpul luptelor, când apăreau scăderi și sacadări. Pentru autor, rata de randare de bază, de aproximativ 65 FPS, nu era suficientă pentru a considera problema rezolvată.
OptiScaler a permis folosirea Multi Frame Generation
Experimentul a devenit interesant atunci când autorul a încercat să treacă peste limitările software impuse RTX 4070 Ti. A folosit OptiScaler pentru a activa Multi Frame Generation, împreună cu bibliotecile DLSS și RenoDX, iar configurația a inclus și un fișier DLL pentru DLSS 5 Neural Rendering.
În aceste condiții, RTX 4070 Ti a putut folosi la 4K generarea a trei cadre pentru fiecare cadru randat, în locul configurației 2x disponibile anterior. Rezultatul a fost o medie de aproape 140 FPS, în timp ce rata de cadre de bază rămânea la aproximativ 44 FPS.
Creșterea numărului afișat de cadre a venit însă cu un cost. Latența a urcat la peste 30 ms, iar diferența dintre rata de randare reală și FPS-ul obținut prin generarea cadrelor a devenit tot mai importantă.
3x Frame Generation a fost varianta preferată
Testele efectuate în The Blood of Dawnwalker arată diferențele dintre cele patru configurații. Cu DLAA, RTX 4070 Ti a obținut 43 FPS în medie, iar DLSS Quality a urcat rezultatul la 64 FPS. Cu DLSS Quality și Frame Generation 2x, media a ajuns la 96 FPS.
La 3x Frame Generation, media a crescut la 138 FPS, iar 1% low a ajuns la 95 FPS. Trecerea la 4x a dus media la 160 FPS și 1% low la 115 FPS. În același timp, rata de cadre de bază a scăzut de la 44 FPS la 40 FPS, iar latența a crescut de la 31,1 ms la 36,7 ms.
Și consumul de memorie video s-a apropiat de limită. RTX 4070 Ti a ajuns la 11,6 GB din maximum 11,7 GB în configurația cu Frame Generation 4x. Din acest motiv, autorul a considerat 3x varianta mai potrivită pentru propriul sistem.
În această configurație, vegetația a rămas stabilă, imaginea a avut claritatea dorită, iar luptele și deplasarea prin joc au fost suficient de fluide pentru experiența urmărită. Rezultatul este cu atât mai interesant cu cât rata de randare de bază rămânea la doar 40-44 FPS.
RTX 4070 Ti mai poate primi câțiva ani de viață
Experimentul nu transformă RTX 4070 Ti într-o placă video echivalentă cu modelele RTX 50. Implementarea Multi Frame Generation folosită aici este neoficială, iar rezultatele provin dintr-un singur sistem și din testarea unui anumit joc.
Totuși, pentru autor, diferența a fost suficient de mare încât să-i schimbe perspectiva asupra duratei de viață a plăcii video. RTX 4070 Ti, cumpărată inițial pentru gaming la 1440p pe mai mulți ani, poate fi folosită în continuare la 4K cu ajutorul tehnologiilor de upscaling și generare a cadrelor.
Testul mai arată și că unele funcții prezentate drept exclusive pentru generațiile mai noi pot fi accesate pe plăci RTX 40 prin soluții neoficiale. Autorul menționează că și Neural Rendering din DLSS 5 poate fi utilizat pe aceste plăci prin instrumente precum OptiScaler, DLSS Swapper sau ReShade, în funcție de joc.
Pentru moment, RTX 4070 Ti nu devine peste noapte o placă din generația RTX 50, însă combinația de DLSS, Frame Generation și moduri neoficiale îi poate oferi mai mult timp înainte ca proprietarul să simtă nevoia unei schimbări de hardware.