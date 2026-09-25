RTX 4070 Ti refuză să iasă la pensie: cum a fost activată o funcție Nvidia pe care placa nu ar trebui să o aibă

The Blood of Dawnwalker a pus RTX 4070 Ti în dificultate la 4K

În The Blood of Dawnwalker, RTX 4070 Ti a obținut aproximativ 40 FPS în medie la rezoluție 4K, cu DLAA. Pentru un joc Unreal Engine 5 solicitant, rezultatul nu este neapărat surprinzător, însă nu era suficient pentru experiența pe care autorul o dorea de la placa sa video.

Trecerea la DLSS 4.5 în modul Quality a dus performanța peste pragul de 60 FPS. Totuși, valorile de 1% low coborau în continuare spre 40 FPS. Activarea Frame Generation 2x a dus media la aproximativ 90 FPS, iar valorile minime de 1% au trecut constant de 60 FPS.

Problemele deveneau mai vizibile în timpul luptelor, când apăreau scăderi și sacadări. Pentru autor, rata de randare de bază, de aproximativ 65 FPS, nu era suficientă pentru a considera problema rezolvată.

OptiScaler a permis folosirea Multi Frame Generation

Experimentul a devenit interesant atunci când autorul a încercat să treacă peste limitările software impuse RTX 4070 Ti. A folosit OptiScaler pentru a activa Multi Frame Generation, împreună cu bibliotecile DLSS și RenoDX, iar configurația a inclus și un fișier DLL pentru DLSS 5 Neural Rendering.

În aceste condiții, RTX 4070 Ti a putut folosi la 4K generarea a trei cadre pentru fiecare cadru randat, în locul configurației 2x disponibile anterior. Rezultatul a fost o medie de aproape 140 FPS, în timp ce rata de cadre de bază rămânea la aproximativ 44 FPS.

Creșterea numărului afișat de cadre a venit însă cu un cost. Latența a urcat la peste 30 ms, iar diferența dintre rata de randare reală și FPS-ul obținut prin generarea cadrelor a devenit tot mai importantă.

3x Frame Generation a fost varianta preferată

Testele efectuate în The Blood of Dawnwalker arată diferențele dintre cele patru configurații. Cu DLAA, RTX 4070 Ti a obținut 43 FPS în medie, iar DLSS Quality a urcat rezultatul la 64 FPS. Cu DLSS Quality și Frame Generation 2x, media a ajuns la 96 FPS.