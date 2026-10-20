DLSS 5 poate rula mai bine și pe plăci video mai vechi. Cum ajută OptiScaler un RTX 4070 Ti

Soluția permite modificarea modului în care este aplicată randarea neurală, inclusiv prin alegerea unor presetări și modele diferite. Un avantaj important este posibilitatea de a procesa imaginea înainte de aplicarea DLSS Super Resolution, ceea ce reduce volumul de muncă al plăcii video. Metoda este una experimentală, bazată pe instrumente ale comunității de modding, nu o implementare oficială NVIDIA pentru plăcile video din generațiile anterioare.

De ce DLSS 5 nu arată întotdeauna așa cum își doresc jucătorii

DLSS 5 folosește randarea neurală pentru a modifica aspectul imaginilor din jocuri. Tehnologia urmărește să îmbunătățească reprezentarea vizuală a scenelor, însă rezultatele pot fi controversate atunci când modificările nu respectă stilul artistic original.

Samarveer Singh, autorul articolului publicat de XDA Developers pe 19 octombrie 2026, a explicat că primele sale experiențe cu tehnologia NVIDIA i-au provocat rezerve. În opinia sa, procesarea putea face unele jocuri să pară prea netede sau excesiv prelucrate, estompând detalii concepute intenționat de artiști.

După mai multe teste pe propriul calculator, perspectiva sa s-a schimbat. Problema nu ținea neapărat de capacitatea tehnologiei de a genera rezultate vizuale diferite, ci de controlul limitat asupra felului în care acestea erau obținute.

În implementarea oficială, DLSS 5 necesită o placă video GeForce RTX din seria 50 și poate fi folosit în jocurile compatibile. Comunitatea de modding a început însă să experimenteze cu fișierele de randare neurală și instrumente precum OptiScaler sau ReShade, pentru a testa tehnologia și în alte jocuri.

Cum permite OptiScaler folosirea DLSS 5 pe un RTX 4070 Ti

OptiScaler este un instrument open-source care permite modificarea și integrarea unor tehnologii de scalare a imaginii în jocurile compatibile. Potrivit experienței descrise de autorul XDA Developers, acesta funcționează deosebit de bine în jocurile care oferă deja suport pentru DLSS Super Resolution.

În testele sale, Singh a folosit instrumentul pentru a rula DLSS 5 pe o placă video GeForce RTX 4070 Ti, din generația RTX 40. Configurația i-a oferit acces la mai multe opțiuni de personalizare decât cele disponibile în implementarea oficială pentru jocurile compatibile.