DLSS 5 poate rula mai bine și pe plăci video mai vechi. Cum ajută OptiScaler un RTX 4070 Ti
DLSS 5, tehnologia NVIDIA de randare neurală bazată pe AI, poate schimba aspectul jocurilor, dar vine cu un cost important pentru performanță.
Publicația XDA Developers a găsit o metodă de a obține mai mult control asupra imaginii și de a reduce pierderea de cadre pe o placă video GeForce RTX 4070 Ti, folosind instrumentul open-source OptiScaler.
Soluția permite modificarea modului în care este aplicată randarea neurală, inclusiv prin alegerea unor presetări și modele diferite. Un avantaj important este posibilitatea de a procesa imaginea înainte de aplicarea DLSS Super Resolution, ceea ce reduce volumul de muncă al plăcii video. Metoda este una experimentală, bazată pe instrumente ale comunității de modding, nu o implementare oficială NVIDIA pentru plăcile video din generațiile anterioare.
De ce DLSS 5 nu arată întotdeauna așa cum își doresc jucătorii
DLSS 5 folosește randarea neurală pentru a modifica aspectul imaginilor din jocuri. Tehnologia urmărește să îmbunătățească reprezentarea vizuală a scenelor, însă rezultatele pot fi controversate atunci când modificările nu respectă stilul artistic original.
Samarveer Singh, autorul articolului publicat de XDA Developers pe 19 octombrie 2026, a explicat că primele sale experiențe cu tehnologia NVIDIA i-au provocat rezerve. În opinia sa, procesarea putea face unele jocuri să pară prea netede sau excesiv prelucrate, estompând detalii concepute intenționat de artiști.
După mai multe teste pe propriul calculator, perspectiva sa s-a schimbat. Problema nu ținea neapărat de capacitatea tehnologiei de a genera rezultate vizuale diferite, ci de controlul limitat asupra felului în care acestea erau obținute.
În implementarea oficială, DLSS 5 necesită o placă video GeForce RTX din seria 50 și poate fi folosit în jocurile compatibile. Comunitatea de modding a început însă să experimenteze cu fișierele de randare neurală și instrumente precum OptiScaler sau ReShade, pentru a testa tehnologia și în alte jocuri.
Cum permite OptiScaler folosirea DLSS 5 pe un RTX 4070 Ti
OptiScaler este un instrument open-source care permite modificarea și integrarea unor tehnologii de scalare a imaginii în jocurile compatibile. Potrivit experienței descrise de autorul XDA Developers, acesta funcționează deosebit de bine în jocurile care oferă deja suport pentru DLSS Super Resolution.
În testele sale, Singh a folosit instrumentul pentru a rula DLSS 5 pe o placă video GeForce RTX 4070 Ti, din generația RTX 40. Configurația i-a oferit acces la mai multe opțiuni de personalizare decât cele disponibile în implementarea oficială pentru jocurile compatibile.
Printre acestea se numără presetările Natural, Cinematic și Default, fiecare asociată cu modelele A, B și C. Aceste variante permit experimentarea cu felul în care este procesată imaginea, astfel încât rezultatul să se potrivească mai bine preferințelor vizuale ale jucătorului.
OptiScaler oferă și posibilitatea modificării rezoluției interne de randare. Astfel, imaginea poate fi ajustată înainte de a ajunge la rezoluția finală a monitorului, fără ca toate operațiunile să fie executate la aceeași rezoluție ridicată.
Această flexibilitate contează mai ales pentru cei care consideră că randarea neurală modifică prea mult aspectul original al unui joc. În loc să accepte un singur rezultat, aceștia pot experimenta cu setările până când găsesc un compromis între calitatea imaginii și performanță.
Setarea care poate reduce costul de performanță al randării neurale
Unul dintre cele mai importante dezavantaje ale DLSS 5 este consumul suplimentar de resurse. Potrivit testelor descrise de Singh, adăugarea chiar și a unui singur strat de randare neurală poate reduce rata de cadre cu mai mult de jumătate. O asemenea scădere poate afecta serios fluiditatea jocurilor, chiar și pe o placă video performantă.
OptiScaler oferă o metodă de a reduce această penalizare prin schimbarea ordinii în care sunt executate operațiunile grafice. În loc ca randarea neurală să fie aplicată imaginii la rezoluția finală, aceasta poate fi mutată înainte de DLSS Super Resolution.
Mecanismul poate fi înțeles printr-un exemplu simplu. Dacă un joc trebuie afișat la 1440p sau 4K, DLSS Super Resolution poate calcula mai întâi imaginea la o rezoluție internă mai mică, apoi o poate scala la dimensiunea dorită. Atunci când randarea neurală este aplicată înainte de această etapă de scalare, placa video procesează mai puțini pixeli în etapa respectivă.
Reducerea volumului de calcul poate îmbunătăți rata de cadre și fluiditatea, în timp ce rezultatul vizual rămâne, potrivit autorului, apropiat de cel obținut prin aplicarea randării neurale la rezoluția finală. Singh susține că imaginea este în continuare semnificativ diferită față de cea obținută fără DLSS 5.
Rezultatele pot depinde însă de joc, de rezoluția folosită și de configurația hardware. Experiența descrisă nu reprezintă o garanție că aceeași îmbunătățire va apărea pe toate plăcile video.
Multi Frame Generation poate aduce un avantaj suplimentar
OptiScaler îi permite autorului să experimenteze și cu Multi Frame Generation (MFG), funcție disponibilă oficial pe plăcile video GeForce RTX din seria 50. În configurația testată, instrumentul a oferit acces la această funcție și pe RTX 4070 Ti.
MFG generează mai multe cadre suplimentare între cadrele randate de joc, cu scopul de a crește rata de cadre afișată. Această abordare poate face mișcarea să pară mai fluidă, dar nu elimină costul de procesare al randării neurale și nu echivalează automat cu o creștere similară a performanței de bază.
Pentru Singh, avantajul este că numărul mai mare de cadre afișate poate compensa parțial impactul vizual al randării neurale asupra fluidității percepute. În combinație cu posibilitatea de a muta procesarea neurală înainte de scalarea rezoluției, MFG face tehnologia mai ușor de folosit în configurația sa.
Totuși, metoda presupune utilizarea unor instrumente neoficiale și experimentarea cu setări care nu sunt garantate de NVIDIA pentru RTX 4070 Ti. Compatibilitatea și rezultatele pot varia de la un joc la altul. Experiența prezentată de XDA Developers arată că generația plăcii video nu este singurul factor care influențează modul în care poate fi folosită o tehnologie grafică, însă nu demonstrează că toate funcțiile DLSS 5 pot fi activate în aceleași condiții pe orice GPU mai vechi.