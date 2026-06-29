Nvidia RTX 50 pare mai degrabă o etapă de test înainte de RTX 60: funcțiile promise încă așteaptă să fie folosite la adevăratul potențial

RTX 50 a ajuns pe piață înainte ca software-ul să fie pregătit complet

Una dintre cele mai promovate tehnologii ale noii generații a fost Multi Frame Generation, o evoluție a sistemului de generare a cadrelor introdus anterior de Nvidia. Ideea este impresionantă: placa video poate crea cadre suplimentare pentru a crește semnificativ numărul de FPS.

Totuși, debutul nu a fost perfect. Primele implementări au venit cu probleme vizibile, de la artefacte grafice până la erori în interfață. În unele situații, latența suplimentară era greu de ignorat, iar sistemul nu oferea experiența pe care mulți o așteptau de la o tehnologie prezentată ca un punct central al generației.

Nvidia a îmbunătățit constant situația prin actualizări de drivere. Imaginea este mai stabilă acum, problemele au fost reduse, iar versiunile mai noi ale tehnologiei funcționează mult mai bine. Paradoxul este că utilizatorii care au cumpărat plăcile RTX 50 de la început au plătit practic pentru o experiență care s-a maturizat în timp.

O situație asemănătoare există și în cazul Ray Reconstruction. Tehnologia a fost prezentată ca o metodă de îmbunătățire a calității imaginii în jocurile cu ray tracing, însă cele mai importante progrese au venit mult după lansarea hardware-ului.

Pentru cei care au cumpărat o placă RTX 50 la început, asta creează impresia că produsul a fost lansat înainte ca întregul ecosistem software să fie gata.

Nvidia pregătește viitorul, dar RTX 50 nu rezolvă neapărat problemele actuale

Una dintre cele mai interesante tehnologii prezentate de Nvidia este Neural Texture Compression. Conceptul este unul extrem de ambițios: folosirea nucleelor Tensor pentru reducerea dimensiunii texturilor fără pierderi importante de calitate, ceea ce ar putea scădea presiunea asupra memoriei video.

Pe termen lung, această soluție ar putea schimba modul în care sunt dezvoltate jocurile. Doar că există o problemă importantă: dezvoltatorii trebuie să adopte tehnologia. Fără suport larg în industrie, funcția rămâne mai mult o demonstrație a posibilităților viitoare.