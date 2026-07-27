RTX 3090 primește o a doua viață. Un truc ingenios poate dubla FPS-ul în jocuri 4K fără să schimbi placa video

Cum funcționează combinația dintre RTX 3090 și RTX 3050

În mod normal, o placă video se ocupă atât de randarea imaginilor, cât și de tehnologiile de generare a cadrelor suplimentare. În această configurație însă, sarcinile sunt împărțite între cele două GPU-uri.

RTX 3090 rămâne responsabilă exclusiv de randarea jocului, în timp ce RTX 3050 preia procesul de generare a cadrelor prin intermediul aplicației Lossless Scaling. Practic, placa video mai slabă se ocupă de operațiunile suplimentare, eliberând resurse importante pentru GPU-ul principal.

Această abordare reduce încărcarea asupra RTX 3090 și îi permite să își concentreze întreaga putere pe procesarea grafică propriu-zisă. Chiar dacă RTX 3050 nu este o placă video destinată gamingului 4K, în acest scenariu rolul ei este complet diferit și suficient pentru a aduce un câștig semnificativ de performanță.

Ce este Lossless Scaling și de ce atrage tot mai mulți gameri

Lossless Scaling este un program disponibil pe Steam la un preț redus, care oferă funcții de upscaling și generare de cadre bazate pe inteligență artificială.

Spre deosebire de tehnologii precum NVIDIA DLSS, AMD FSR sau Intel XeSS, aplicația nu depinde de suportul oferit de dezvoltatorii jocurilor. Ea poate funcționa cu o gamă foarte largă de titluri și chiar cu alte aplicații video, ceea ce îi oferă o flexibilitate pe care soluțiile proprietare nu o au întotdeauna.

Tocmai această compatibilitate extinsă face ca aplicația să fie interesantă pentru cei care folosesc plăci video mai vechi și vor să obțină un plus de performanță fără să investească imediat într-un upgrade costisitor.

Performanța aproape s-a dublat în 4K

Potrivit utilizatorului care a realizat testul, sistemul echipat doar cu RTX 3090 reușea să atingă aproximativ 71 de cadre pe secundă în rezoluție 3840 x 2160 pixeli, scrie tomshardware.com.