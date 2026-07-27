RTX 3090 primește o a doua viață. Un truc ingenios poate dubla FPS-ul în jocuri 4K fără să schimbi placa video
Deși NVIDIA GeForce RTX 3090 nu mai este considerată una dintre cele mai puternice plăci video de pe piață, asta nu înseamnă că și-a spus ultimul cuvânt. Un pasionat de hardware a demonstrat că, folosind o configurație neobișnuită și un software accesibil, performanța în jocuri poate crește spectaculos, fără investiții într-o generație nouă de GPU-uri.
Experimentul, prezentat pe Reddit, combină două plăci video din aceeași familie Ampere, RTX 3090 și RTX 3050, împreună cu aplicația Lossless Scaling. Rezultatul este impresionant: rata de cadre în rezoluție 4K aproape se dublează, ajungând până la 144 FPS în anumite scenarii.
Cum funcționează combinația dintre RTX 3090 și RTX 3050
În mod normal, o placă video se ocupă atât de randarea imaginilor, cât și de tehnologiile de generare a cadrelor suplimentare. În această configurație însă, sarcinile sunt împărțite între cele două GPU-uri.
RTX 3090 rămâne responsabilă exclusiv de randarea jocului, în timp ce RTX 3050 preia procesul de generare a cadrelor prin intermediul aplicației Lossless Scaling. Practic, placa video mai slabă se ocupă de operațiunile suplimentare, eliberând resurse importante pentru GPU-ul principal.
Această abordare reduce încărcarea asupra RTX 3090 și îi permite să își concentreze întreaga putere pe procesarea grafică propriu-zisă. Chiar dacă RTX 3050 nu este o placă video destinată gamingului 4K, în acest scenariu rolul ei este complet diferit și suficient pentru a aduce un câștig semnificativ de performanță.
Ce este Lossless Scaling și de ce atrage tot mai mulți gameri
Lossless Scaling este un program disponibil pe Steam la un preț redus, care oferă funcții de upscaling și generare de cadre bazate pe inteligență artificială.
Spre deosebire de tehnologii precum NVIDIA DLSS, AMD FSR sau Intel XeSS, aplicația nu depinde de suportul oferit de dezvoltatorii jocurilor. Ea poate funcționa cu o gamă foarte largă de titluri și chiar cu alte aplicații video, ceea ce îi oferă o flexibilitate pe care soluțiile proprietare nu o au întotdeauna.
Tocmai această compatibilitate extinsă face ca aplicația să fie interesantă pentru cei care folosesc plăci video mai vechi și vor să obțină un plus de performanță fără să investească imediat într-un upgrade costisitor.
Performanța aproape s-a dublat în 4K
Potrivit utilizatorului care a realizat testul, sistemul echipat doar cu RTX 3090 reușea să atingă aproximativ 71 de cadre pe secundă în rezoluție 3840 x 2160 pixeli, scrie tomshardware.com.
După adăugarea plăcii RTX 3050 și configurarea aplicației Lossless Scaling pentru generarea cadrelor, performanța a urcat până la 144 FPS. Practic, rata de cadre s-a dublat, suficient pentru a valorifica complet un ecran cu rată de reîmprospătare de 144 Hz.
Autorul experimentului nu a precizat în ce jocuri au fost realizate testele, astfel că rezultatele nu pot fi considerate reprezentative pentru toate titlurile disponibile pe PC. Totuși, demonstrația arată că distribuirea inteligentă a sarcinilor între două plăci video poate produce rezultate surprinzătoare.
Merită încercată această soluție?
Configurația nu este una obișnuită și nici nu reprezintă o alternativă universală la cumpărarea unei plăci video noi. Ai nevoie de două GPU-uri compatibile, spațiu în carcasă, o sursă suficient de puternică și configurarea corectă a aplicației.
În plus, performanța poate varia în funcție de joc, procesor și restul sistemului. Lipsa unor teste realizate pe mai multe titluri înseamnă că rezultatele trebuie privite cu prudență.
Chiar și așa, experimentul demonstrează că hardware-ul din generațiile anterioare încă poate oferi surprize. Pentru cei care au deja o a doua placă video disponibilă, fie ea și una modestă precum RTX 3050, utilizarea acesteia pentru generarea cadrelor ar putea reprezenta o metodă interesantă de a obține mai multă performanță în jocurile 4K, fără a trece imediat la cele mai noi și mai scumpe modele de pe piață.