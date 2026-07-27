Romanul care a inventat cyberpunk-ul ajunge pe Apple TV: primul teaser pentru Neuromancer și data lansării
Apple TV a publicat primele imagini din „Neuromancer”. Serialul adaptează celebrul roman SF scris de William Gibson. Producția va avea premiera globală pe 22 ianuarie 2027, potrivit informațiilor publicate de Engadget.
Anunțul a fost făcut la San Diego Comic-Con. Apple a prezentat și primul teaser oficial. Serialul va avea zece episoade. Primele două vor apărea în ziua premierei. Restul vor fi lansate săptămânal, în fiecare vineri. Ultimul episod este programat pentru 19 martie 2027.
Un hacker distrus intră într-un război digital
Povestea îl urmărește pe Case. Acesta este interpretat de Callum Turner. Personajul este un hacker extrem de talentat. Viața sa este însă marcată de dependență, traume și alegeri periculoase.
Case ajunge implicat într-o operațiune de spionaj digital. El face echipă cu Molly. Personajul este interpretat de Briana Middleton. Molly este o asasină cu implanturi cibernetice. În lumea creată de William Gibson, astfel de modificări ale corpului sunt ceva obișnuit.
Cei doi trebuie să atace o dinastie corporatistă. Familia ascunde secrete uriașe. Misiunea îi poartă printr-o rețea de inteligențe artificiale, hackeri și organizații criminale. Teaserul sugerează un univers rece. Orașele sunt întunecate. Tehnologia este peste tot.
Premisa se potrivește cu direcția SF adoptată de platformă. Apple a avut deja succes cu producții precum „Severance”. Și acel serial vorbește despre corporații, control și pierderea identității. „Neuromancer” duce însă aceste teme într-o lume mult mai violentă.
Distribuția aduce mai multe nume cunoscute
Callum Turner și Briana Middleton conduc distribuția. Alături de ei apar Mark Strong, Joseph Lee, Peter Sarsgaard și Clémence Poésy. Serialul îi mai include pe Max Irons, Dane DeHaan, Junia Rees și Jordan Kouamé.
Din distribuție fac parte și Emma Laird, Marc Menchaca, André De Shields și Isabella Pappas. Apple nu a oferit încă toate detaliile despre personajele lor. Teaserul păstrează multe elemente ascunse. Accentul cade pe Case și pe conexiunea sa cu lumea digitală.
Serialul a fost creat pentru televiziune de Graham Roland și JD Dillard. Roland este și showrunner. Dillard regizează primele trei episoade. Producția este realizată de Paramount Television Studios și Anonymous Content.
William Gibson este producător executiv. Implicarea sa este importantă. Autorul a distribuit teaserul și a transmis că este mulțumit de adaptare. Romanul său este cunoscut pentru ideile complexe. Transpunerea lor pe ecran nu este o sarcină simplă.
Apple a mai adaptat opere SF considerate greu de ecranizat. Cel mai cunoscut exemplu este „Fundația”, inspirat din cărțile lui Isaac Asimov. Producția a schimbat multe elemente ale materialului original. A păstrat însă amploarea poveștii.
Cartea care a prezis internetul înainte să existe
„Neuromancer” a fost publicat în 1984. Era romanul de debut al lui William Gibson. Cartea a devenit rapid una dintre cele mai importante opere cyberpunk. A câștigat premiile Hugo, Nebula și Philip K. Dick.
Romanul a popularizat termenul „cyberspace”. Gibson a descris o lume în care oamenii intră într-un spațiu digital comun. Totul se întâmpla înainte ca internetul să devină parte din viața de zi cu zi.
Influența cărții poate fi observată în „The Matrix”, „Ghost in the Shell” și „Cyberpunk 2077”. Ideile sale apar astăzi în discuțiile despre inteligență artificială, realitate virtuală și corporații tehnologice. Multe dintre temele considerate SF în 1984 par acum mai apropiate de realitate.
„Neuromancer” este prima parte a trilogiei „Sprawl”. Povestea continuă în romanele „Count Zero” și „Mona Lisa Overdrive”. Apple nu a confirmat încă adaptarea celorlalte cărți. Succesul primului sezon ar putea deschide însă drumul către un univers mai mare.
Platforma și-a construit deja o reputație puternică în zona science-fiction. „Pluribus” a devenit unul dintre cele mai discutate seriale recente. „Neuromancer” are acum șansa să transforme o carte legendară într-un nou fenomen TV.