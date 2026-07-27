Romanul care a inventat cyberpunk-ul ajunge pe Apple TV: primul teaser pentru Neuromancer și data lansării

Un hacker distrus intră într-un război digital

Povestea îl urmărește pe Case. Acesta este interpretat de Callum Turner. Personajul este un hacker extrem de talentat. Viața sa este însă marcată de dependență, traume și alegeri periculoase.

Case ajunge implicat într-o operațiune de spionaj digital. El face echipă cu Molly. Personajul este interpretat de Briana Middleton. Molly este o asasină cu implanturi cibernetice. În lumea creată de William Gibson, astfel de modificări ale corpului sunt ceva obișnuit.

Cei doi trebuie să atace o dinastie corporatistă. Familia ascunde secrete uriașe. Misiunea îi poartă printr-o rețea de inteligențe artificiale, hackeri și organizații criminale. Teaserul sugerează un univers rece. Orașele sunt întunecate. Tehnologia este peste tot.

Premisa se potrivește cu direcția SF adoptată de platformă. Apple a avut deja succes cu producții precum „Severance”. Și acel serial vorbește despre corporații, control și pierderea identității. „Neuromancer” duce însă aceste teme într-o lume mult mai violentă.

Distribuția aduce mai multe nume cunoscute

Callum Turner și Briana Middleton conduc distribuția. Alături de ei apar Mark Strong, Joseph Lee, Peter Sarsgaard și Clémence Poésy. Serialul îi mai include pe Max Irons, Dane DeHaan, Junia Rees și Jordan Kouamé.

Din distribuție fac parte și Emma Laird, Marc Menchaca, André De Shields și Isabella Pappas. Apple nu a oferit încă toate detaliile despre personajele lor. Teaserul păstrează multe elemente ascunse. Accentul cade pe Case și pe conexiunea sa cu lumea digitală.

Serialul a fost creat pentru televiziune de Graham Roland și JD Dillard. Roland este și showrunner. Dillard regizează primele trei episoade. Producția este realizată de Paramount Television Studios și Anonymous Content.