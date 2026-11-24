Potrivit publicației The A.V. Club, anunțul a fost făcut pe 23 noiembrie 2026, la mai puțin de două luni după încheierea sezonului al patrulea. De această dată, Apple nu i-a mai lăsat pe fani să aștepte ani întregi pentru a afla dacă povestea va continua.

Decizia nu este tocmai surprinzătoare, având în vedere performanțele de audiență ale producției, chiar dacă sezonul al patrulea a primit și critici privind direcția narativă aleasă de scenariști.

Jason Sudeikis revine în rolul lui Ted Lasso. Ce s-a întâmplat în sezonul al patrulea

Atenție, următoarele paragrafe conțin spoilere din sezonul al patrulea al serialului.

După o pauză de trei ani, „Ted Lasso” a revenit în 2026 cu o direcție narativă diferită. Personajul interpretat de Jason Sudeikis s-a întors la Londra, însoțit de fiul său adolescent și de fosta soție, pentru a prelua conducerea echipei feminine de fotbal a clubului AFC Richmond.

Așa cum Playtech a relatat încă de la confirmarea celui de-al patrulea sezon din „Ted Lasso”, revenirea serialului a presupus atât reunirea unor personaje îndrăgite, cât și introducerea unor figuri noi.

Printre actorii care au revenit în distribuție se numără Brendan Hunt (Coach Beard), Hannah Waddingham (Rebecca Welton), Brett Goldstein (Roy Kent) și Juno Temple (Keeley Jones).

Una dintre cele mai interesante apariții ale sezonului a fost Tanya Reynolds, cunoscută publicului și din serialul „Sex Education”, care a interpretat-o pe Alice Chilton, antrenoarea secundă a echipei feminine și una dintre persoanele pe care Ted a ajuns să le îndrume profesional.

Finalul sezonului al patrulea a adus însă o schimbare semnificativă. Ted a decis să renunțe la funcția de antrenor principal pentru a petrece mai mult timp alături de fiul său, oferindu-i lui Alice posibilitatea de a ocupa o poziție de conducere.

Ce s-ar putea întâmpla în sezonul 5 din „Ted Lasso”

Deși Apple TV nu a dezvăluit încă detalii oficiale despre povestea următorului sezon, finalul precedent oferă câteva indicii despre direcția pe care ar putea să o urmeze scenariștii.

Alice Chilton ar putea primi un rol mult mai important, în timp ce povestea echipei feminine AFC Richmond ar putea fi dezvoltată mai amplu. Una dintre criticile aduse sezonului al patrulea a fost tocmai faptul că jucătoarele nu au beneficiat de suficient timp pe ecran, în ciuda premisei centrale a noilor episoade.

Alte posibile direcții narative includ relația dintre Roy și Keeley, provocările vieții de părinți, dar și nunta Rebeccăi Welton. Acestea rămân însă, momentan, simple posibilități, neconfirmate oficial de producători.

Echipa de creație, din care fac parte Jason Sudeikis, Brendan Hunt și Joe Kelly, alături de showrunnerul Jack Burditt, are astfel ocazia de a corecta unele dintre problemele semnalate de critici și de a recupera farmecul primelor sezoane.

Între timp, Hannah Waddingham își continuă colaborarea cu platforma de streaming și prin intermediul altor proiecte. Actrița va juca alături de James McAvoy și Jim Broadbent în „The Choir”, un nou serial de comedie dramatică produs pentru Apple TV.

Când apare sezonul 5 din „Ted Lasso” pe Apple TV

Deocamdată, Apple TV nu a comunicat o dată oficială de lansare pentru sezonul al cincilea și nici numărul de episoade pe care acesta îl va avea.

Confirmarea revenirii lui Jason Sudeikis reprezintă însă o veste importantă pentru fanii producției, mai ales după incertitudinea care a înconjurat viitorul serialului în urma încheierii celui de-al treilea sezon, în 2023.

Lansat inițial în 2020, „Ted Lasso” a devenit rapid unul dintre cele mai importante seriale originale Apple, fiind recompensat cu numeroase premii Emmy. Combinația dintre umor, vulnerabilitate emoțională, optimism și povești despre relațiile interumane a atras inclusiv spectatori care nu sunt pasionați de fotbal.

Pentru publicul din țara noastră, vestea vine într-un moment favorabil, deoarece Apple TV s-a lansat oficial în România în 2026, oferind acces direct la catalogul său de producții originale.

Rămâne de văzut dacă sezonul al cincilea va reuși să recreeze echilibrul dintre comedie și emoție care a transformat „Ted Lasso” într-un fenomen internațional. Cert este că povestea antrenorului american nu s-a terminat, iar celebrul mesaj „Believe” își păstrează relevanța.