Începând cu 25 noiembrie 2026, abonații pot urmări Way of the Warrior Kid, un nou film original cu Chris Pratt și Linda Cardellini în rolurile principale. Totodată, platforma pregătește pentru începutul lunii decembrie o nouă selecție de filme clasice, printre care se numără producții semnate de Martin Scorsese și Paul Thomas Anderson, potrivit 9to5Mac.

Strategia marchează o schimbare pentru serviciul de streaming al Apple, care s-a remarcat încă de la lansare prin concentrarea aproape exclusivă asupra producțiilor originale.

Way of the Warrior Kid, noul film cu Chris Pratt disponibil pe Apple TV

Regizat de McG, cineastul cunoscut pentru Charlie’s Angels și Terminator Salvation, Way of the Warrior Kid este o adaptare a romanului omonim scris de Jocko Willink, autor de bestselleruri și fost membru al trupelor speciale americane Navy SEAL. Acesta apare și în distribuția filmului.

Povestea îl urmărește pe Marc, interpretat de Jude Hill, un adolescent care se confruntă cu bullying-ul la școală, dificultăți academice și probleme de integrare socială. Viața lui se schimbă odată cu sosirea unchiului Jake, un militar decorat care își petrece vara recuperându-se după o accidentare.

Interpretat de Chris Pratt, Jake concepe un program de pregătire inspirat din experiența sa militară, prin intermediul căruia încearcă să își ajute nepotul să își depășească nesiguranțele. În loc să îl învețe să răspundă prin violență, acesta îi arată ce înseamnă curajul, disciplina și încrederea în propriile forțe.

Linda Cardellini o interpretează pe Sarah, mama adolescentului. Filmul abordează teme precum depășirea traumelor, dezvoltarea personală și importanța sprijinului familial, fiind conceput pentru un public larg.

Potrivit 9to5Mac, printre celelalte producții originale lansate recent de Apple se numără Being Heumann, realizat de regizoarea filmului premiat cu Oscar CODA, și Tenzing.

Shutter Island, Magnolia și The Karate Kid ajung pe Apple TV în decembrie

În paralel cu dezvoltarea portofoliului de producții originale, Apple continuă să adauge filme realizate de alte studiouri cinematografice. Printre titlurile introduse recent în catalog se numără Interstellar, Minority Report, Pulp Fiction și Talladega Nights.

Începând de marți, 1 decembrie 2026, o nouă selecție de filme consacrate urmează să fie disponibilă pentru abonați:

Shutter Island (2010) – thrillerul psihologic regizat de Martin Scorsese, cu Leonardo DiCaprio și Mark Ruffalo.

Friends with Benefits (2011) – comedia romantică în care Justin Timberlake și Mila Kunis interpretează rolurile principale.

Magnolia (1999) – drama regizată de Paul Thomas Anderson, cu Tom Cruise, Julianne Moore și Philip Seymour Hoffman.

Austin Powers: International Man of Mystery (1997) – comedia de spionaj cu Mike Myers, care parodiază filmele din franciza James Bond.

The Karate Kid (1984) – filmul clasic cu Ralph Macchio și Pat Morita, care a inspirat ulterior serialul Cobra Kai.

Lista ar putea fi completată cu alte producții, având în vedere că Apple a început să introducă lunar aproximativ 15-20 de filme licențiate.

Disponibilitatea acestora poate varia însă în funcție de țară și de acordurile privind drepturile de distribuție.

Apple TV își schimbă strategia pentru a concura mai eficient cu Netflix și HBO Max

Spre deosebire de alte platforme de streaming, Apple TV și-a construit inițial reputația printr-un catalog relativ restrâns, concentrat asupra producțiilor originale cu bugete generoase.

Seriale precum Severance, Ted Lasso și Silo au contribuit la consolidarea imaginii serviciului, însă dimensiunea bibliotecii a rămas mult timp un dezavantaj în raport cu principalii competitori.

Introducerea unor filme clasice poate reprezenta o modalitate prin care compania să mențină interesul abonaților inclusiv în perioadele dintre premierele importante. Strategia este relevantă și pentru publicul local, după ce Apple TV s-a lansat oficial în România în această toamnă.

Prin combinarea producțiilor originale cu filme consacrate, Apple încearcă să transforme serviciul într-o alternativă mai completă la Netflix, HBO Max și Prime Video, fără să renunțe la identitatea construită în ultimii ani.