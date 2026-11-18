Pentru a înțelege dimensiunea acestei corecții, un investitor care ar fi cumpărat aur în valoare de 10.000 de dolari exact la maximul istoric ar mai deține, la cotația menționată, aur evaluat la aproximativ 6.850 de dolari, fără a lua în calcul comisioanele sau alte costuri.

Această pierdere ar deveni efectivă doar în momentul vânzării, însă exemplul arată că nici măcar aurul nu garantează păstrarea valorii economiilor pe termen scurt.

De ce aurul se ieftinește în ciuda războaielor și a inflației

Explicația principală este legată de dobânzile americane și de aprecierea dolarului, două elemente care influențează direct atractivitatea metalului prețios.

Investitorii anticipează că Rezerva Federală a Statelor Unite ar putea majora dobânda de referință cu 0,25 puncte procentuale în decembrie, ceea ce face obligațiunile americane mai atractive.

Spre deosebire de acestea, aurul nu oferă dobândă și nici dividende, astfel încât devine mai puțin interesant atunci când investitorii pot obține randamente ridicate din alte instrumente financiare.

„Piețele anticipează dobânzi mai ridicate, ceea ce susține dolarul și amplifică presiunile asupra aurului, expunându-l unor scăderi suplimentare”, a explicat Nikos Tzabouras, analist financiar la FXCM, citat de Reuters.

În plus, aprecierea dolarului face aurul mai scump pentru cumpărătorii care folosesc euro sau alte monede, reducând cererea internațională.

De ce investitorii vând aur tocmai în perioade de criză

Un alt fenomen aparent contradictoriu este legat de turbulențele de pe bursele internaționale, unde scăderile puternice ale unor companii tehnologice au determinat investitorii să caute rapid lichidități.