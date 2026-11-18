Aurul a ajuns la cel mai mic preț din ultimul an. De ce se ieftinește tocmai când lumea se confruntă cu războaie și inflație
Aurul, considerat de generații întregi una dintre cele mai sigure modalități de protejare a economiilor în perioade de criză, traversează o perioadă surprinzătoare pe piețele internaționale. Deși conflictele militare, inflația și incertitudinile economice ar trebui, în mod obișnuit, să crească interesul pentru metalul prețios, prețul acestuia a coborât la cel mai redus nivel din ultimul an. Potrivit unei analize Reuters, aurul a pierdut peste 30% față de maximul istoric atins în ianuarie 2026 și se îndreaptă spre cea mai slabă performanță anuală din 2015.
Cât a pierdut aurul față de începutul anului
Cotația aurului a coborât până la 3.830,74 dolari pentru o uncie troy, echivalentul a aproximativ 31,1 grame, atingând cel mai redus nivel din 2 octombrie 2025. Comparativ cu recordul istoric de 5.594,82 dolari pe uncie, înregistrat în ianuarie 2026, diferența depășește 1.760 de dolari, reprezentând o scădere de aproximativ 31,5%.
Pentru a înțelege dimensiunea acestei corecții, un investitor care ar fi cumpărat aur în valoare de 10.000 de dolari exact la maximul istoric ar mai deține, la cotația menționată, aur evaluat la aproximativ 6.850 de dolari, fără a lua în calcul comisioanele sau alte costuri.
Această pierdere ar deveni efectivă doar în momentul vânzării, însă exemplul arată că nici măcar aurul nu garantează păstrarea valorii economiilor pe termen scurt.
De ce aurul se ieftinește în ciuda războaielor și a inflației
Explicația principală este legată de dobânzile americane și de aprecierea dolarului, două elemente care influențează direct atractivitatea metalului prețios.
Investitorii anticipează că Rezerva Federală a Statelor Unite ar putea majora dobânda de referință cu 0,25 puncte procentuale în decembrie, ceea ce face obligațiunile americane mai atractive.
Spre deosebire de acestea, aurul nu oferă dobândă și nici dividende, astfel încât devine mai puțin interesant atunci când investitorii pot obține randamente ridicate din alte instrumente financiare.
„Piețele anticipează dobânzi mai ridicate, ceea ce susține dolarul și amplifică presiunile asupra aurului, expunându-l unor scăderi suplimentare”, a explicat Nikos Tzabouras, analist financiar la FXCM, citat de Reuters.
În plus, aprecierea dolarului face aurul mai scump pentru cumpărătorii care folosesc euro sau alte monede, reducând cererea internațională.
De ce investitorii vând aur tocmai în perioade de criză
Un alt fenomen aparent contradictoriu este legat de turbulențele de pe bursele internaționale, unde scăderile puternice ale unor companii tehnologice au determinat investitorii să caute rapid lichidități.
„Pe termen scurt, aurul este un activ lichid, pe care îl vinzi atunci când ai nevoie de numerar”, a explicat Nicky Shiels, analist la MKS PAMP.
Practic, atunci când investitorii au nevoie urgentă de bani pentru a acoperi pierderi sau alte obligații, aurul poate fi printre primele active vândute, chiar dacă este considerat o investiție defensivă.
Ce fac băncile centrale și ce înseamnă scăderea pentru români
În ciuda ieftinirii, băncile centrale au continuat să cumpere aur, achizițiile din primele nouă luni ale anului fiind estimate la 675 de tone de World Gold Council. Polonia și-a atins obiectivul de 700 de tone în rezerve, în timp ce China continuă achizițiile, susținând cererea internațională.
Pentru românii care dețin lingouri sau monede de investiții, scăderea cotației internaționale nu se traduce automat într-o ieftinire identică în lei, deoarece prețul local depinde și de cursul dolarului, precum și de marjele comercianților.
În schimb, cei care intenționează să cumpere aur ar putea găsi prețuri mai avantajoase decât la începutul anului, dar trebuie să țină cont că scăderile pot continua.
Deocamdată, aurul se menține peste pragul psihologic de 3.800 de dolari pe uncie, nivel urmărit atent de investitori, într-un an care demonstrează că până și activele considerate sigure pot înregistra fluctuații importante.