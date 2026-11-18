Plățile cash de până la 50.000 de lei, permise în România. Ce se schimbă pentru cetățeni și firme și când intră în vigoare legea
Românii și firmele ar putea efectua plăți și încasări în numerar de până la 50.000 de lei pe zi, în condițiile prevăzute de un proiect legislativ adoptat de Parlament, care modifică actualele restricții privind utilizarea banilor cash. Măsura ar oferi mai multă libertate persoanelor care preferă să plătească în numerar, dar și antreprenorilor care desfășoară tranzacții de valori mai mari, fără să fie nevoiți să apeleze pentru fiecare operațiune la transferuri bancare. Noile reguli nu se aplică însă imediat, deoarece legea trebuie mai întâi promulgată de președintele României și publicată în Monitorul Oficial.
Ce se schimbă pentru românii care plătesc în numerar
În prezent, legislația stabilește plafoane diferite pentru tranzacțiile în numerar, în funcție de persoanele implicate, fiind prevăzute, în principal, limite de 5.000 de lei pentru anumite operațiuni și de 10.000 de lei pentru altele.
Proiectul adoptat de Parlament propune majorarea plafonului la 50.000 de lei, atât pentru firme, cât și pentru persoanele fizice, în condițiile stabilite de noua reglementare.
De exemplu, o persoană care dorește să cumpere mobilier în valoare de 35.000 de lei ar putea achita întreaga sumă în numerar, fără să mai fie necesară împărțirea plății între numerar și transfer bancar, dacă tranzacția se încadrează în prevederile legii.
În mod similar, o persoană care contractează lucrări de renovare în valoare de 45.000 de lei ar putea plăti cash prestatorului, cu respectarea obligațiilor de facturare și înregistrare fiscală.
Important este că plafonul de 50.000 de lei nu înseamnă că orice tranzacție poate fi efectuată fără restricții, deoarece rămân aplicabile regulile privind documentele justificative și interdicția fragmentării artificiale a plăților.
Ce avantaje vor avea cetățenii și firmele
Majorarea plafonului ar putea simplifica tranzacțiile pentru persoanele care nu folosesc frecvent serviciile bancare sau care preferă să își administreze economiile în numerar.
Un avantaj ar fi posibilitatea achitării unor cumpărături mai mari fără efectuarea unui transfer bancar, ceea ce poate fi util în special în localitățile unde accesul la servicii financiare este limitat.
Pentru firme, măsura ar putea reduce dificultățile administrative asociate unor plăți, în special în cazul micilor comercianți, al prestatorilor de servicii și al întreprinzătorilor care lucrează frecvent cu numerar.
Totuși, utilizarea unor sume mari cash implică și riscuri, precum pierderea banilor, furtul sau dificultatea demonstrării unei plăți atunci când nu există documente justificative.
Ce se întâmplă dacă factura depășește 50.000 de lei
Noua reglementare nu permite evitarea plafonului prin împărțirea artificială a unei facturi în mai multe plăți cash. De exemplu, dacă o firmă cumpără echipamente în valoare de 70.000 de lei, va putea achita cel mult 50.000 de lei în numerar, iar diferența de 20.000 de lei va trebui plătită prin transfer bancar sau alt instrument fără numerar.
Aceeași regulă se aplică și în cazul restituirii banilor pentru produse returnate sau servicii neprestate. Proiectul prevede însă o excepție pentru persoanele fizice care declară pe propria răspundere că nu mai dețin un cont bancar, situație în care restituirea ar putea fi efectuată integral în numerar.
De ce majorarea plafonului provoacă dispute politice
Inițiativa legislativă aparține AUR și a fost respinsă inițial de Senat, însă, potrivit informațiilor prezentate, a obținut ulterior voturile necesare în Camera Deputaților, cu sprijinul PSD și AUR.
Reprezentanții PNL și USR au criticat măsura, susținând că utilizarea unor sume mai mari în numerar ar putea îngreuna urmărirea tranzacțiilor și ar favoriza evaziunea fiscală și corupția.
La nivel european, Regulamentul (UE) 2024/1624 introduce un plafon general de 10.000 de euro pentru anumite plăți în numerar, aplicabil din 10 iulie 2027, statele membre putând menține limite naționale mai stricte.
Pentru cetățeni, esențial este că plafonul de 50.000 de lei reprezintă, deocamdată, o modificare legislativă propusă, nu o regulă care poate fi aplicată înainte de intrarea în vigoare a legii.