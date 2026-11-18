Proiectul adoptat de Parlament propune majorarea plafonului la 50.000 de lei, atât pentru firme, cât și pentru persoanele fizice, în condițiile stabilite de noua reglementare.

De exemplu, o persoană care dorește să cumpere mobilier în valoare de 35.000 de lei ar putea achita întreaga sumă în numerar, fără să mai fie necesară împărțirea plății între numerar și transfer bancar, dacă tranzacția se încadrează în prevederile legii.

În mod similar, o persoană care contractează lucrări de renovare în valoare de 45.000 de lei ar putea plăti cash prestatorului, cu respectarea obligațiilor de facturare și înregistrare fiscală.

Important este că plafonul de 50.000 de lei nu înseamnă că orice tranzacție poate fi efectuată fără restricții, deoarece rămân aplicabile regulile privind documentele justificative și interdicția fragmentării artificiale a plăților.

Ce avantaje vor avea cetățenii și firmele

Majorarea plafonului ar putea simplifica tranzacțiile pentru persoanele care nu folosesc frecvent serviciile bancare sau care preferă să își administreze economiile în numerar.

Un avantaj ar fi posibilitatea achitării unor cumpărături mai mari fără efectuarea unui transfer bancar, ceea ce poate fi util în special în localitățile unde accesul la servicii financiare este limitat.

Pentru firme, măsura ar putea reduce dificultățile administrative asociate unor plăți, în special în cazul micilor comercianți, al prestatorilor de servicii și al întreprinzătorilor care lucrează frecvent cu numerar.