Elevii primesc vineri bursele pentru septembrie și octombrie. Cine beneficiază de bani și cum se face plata
Vineri, 20 noiembrie 2026, este termenul pentru plata burselor școlare aferente lunilor septembrie și octombrie. Elevii eligibili primesc banii prin transfer bancar sau în numerar, după caz, iar școlile nu pot impune deschiderea unui cont la o anumită bancă.
Prima plată acoperă două luni de școală
Banii virați în noiembrie reprezintă primele drepturi aferente anului școlar 2026–2027. Plata pentru septembrie și octombrie se face la același termen, după stabilirea beneficiarilor și centralizarea sumelor necesare.
Școlile au avut obligația să transmită inspectoratelor, până pe 20 octombrie, listele beneficiarilor și estimările financiare pentru cele două luni. Inspectoratele trebuiau să comunice aceste date Ministerului Educației și Cercetării până pe 25 octombrie.
După această primă plată, bursele se achită lunar, pe data de 20, pentru luna precedentă. Dacă termenul cade într-o zi de weekend, de sărbătoare legală sau într-o altă zi liberă, metodologia prevede plata în ziua lucrătoare anterioară.
Astfel, următoarea plată, pentru drepturile aferente lunii noiembrie, are termenul devansat la vineri, 18 decembrie 2026, deoarece 20 decembrie este duminică. Regula apare în metodologia-cadru de acordare a burselor.
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Cine primește burse de merit, sociale și tehnologice
Pentru anul școlar 2026–2027 sunt prevăzute trei categorii principale de burse. Cuantumul lunar este de 450 de lei pentru bursa de merit, 300 de lei pentru bursa socială și 300 de lei pentru bursa tehnologică.
Bursa de merit se acordă potrivit rezultatelor școlare și criteriilor din metodologie. Regula generală vizează primii 15% dintre elevii unei clase de gimnaziu sau liceu, cu media de cel puțin 9, fiind incluși și elevii care au media egală cu a ultimului beneficiar stabilit prin aplicarea procentului.
Pentru clasa a IX-a se ia în calcul media de admitere, în condițiile prevăzute de actul normativ. Acordarea bursei de merit este condiționată și de rezultatul la purtare din anul școlar anterior.
Bursa socială sprijină elevii din medii dezavantajate socioeconomic, din grupuri vulnerabile sau aflați în situații medicale speciale și se acordă la cerere. Bursa tehnologică este destinată elevilor din învățământul profesional care îndeplinesc condițiile metodologiei.
De ce bursele de merit și tehnologice nu înseamnă două cuantumuri integrale
Cuantumul de 450 sau 300 de lei nu înseamnă că fiecare beneficiar va primi automat dublul acestei sume pentru septembrie și octombrie. Bursele de merit și cele tehnologice se calculează în funcție de perioada eligibilă pentru plată, iar ambele luni au inclus zile de vacanță.
Metodologia prevede împărțirea cuantumului lunar la numărul de zile lucrătoare din luna respectivă. Rezultatul se înmulțește cu diferența dintre numărul zilelor lucrătoare și numărul zilelor de vacanță luate în calcul potrivit regulilor.
Bursa socială are un regim diferit și se acordă și în vacanțe, cu respectarea condițiilor de eligibilitate. Un elev care a avut dreptul la această bursă în ambele luni poate primi 600 de lei pentru septembrie și octombrie.
Suma individuală depinde și de îndeplinirea condițiilor de acordare pentru fiecare lună. Pentru calculul concret, părinții și elevii pot solicita explicații unității de învățământ care efectuează plata.
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Elevii de clasa a V-a primesc bursa de merit din februarie
Pentru elevii de clasa a V-a, bursa de merit nu intră în plata din noiembrie. Beneficiarii sunt stabiliți pe baza mediei notelor obținute în primele două intervale de cursuri din anul școlar curent.
Listele se întocmesc în ianuarie, iar plata începe în februarie, pentru drepturile aferente lunii ianuarie. Această regulă privește bursa de merit; elevii de clasa a V-a pot beneficia de bursă socială dacă îndeplinesc condițiile acesteia.
În privința modalității de încasare, metodologia permite atât transferul bancar, cât și numerarul, după caz. Alegerea unei anumite bănci nu poate fi impusă de școală pentru virarea burselor.
Discuțiile despre un eventual transfer al burselor sociale către Ministerul Muncii nu schimbă procedura actuală de plată. Pentru termenul din 20 noiembrie, responsabilitatea achitării burselor revine unităților de învățământ, conform metodologiei în vigoare.