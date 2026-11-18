Școlile au avut obligația să transmită inspectoratelor, până pe 20 octombrie, listele beneficiarilor și estimările financiare pentru cele două luni. Inspectoratele trebuiau să comunice aceste date Ministerului Educației și Cercetării până pe 25 octombrie.

După această primă plată, bursele se achită lunar, pe data de 20, pentru luna precedentă. Dacă termenul cade într-o zi de weekend, de sărbătoare legală sau într-o altă zi liberă, metodologia prevede plata în ziua lucrătoare anterioară.

Astfel, următoarea plată, pentru drepturile aferente lunii noiembrie, are termenul devansat la vineri, 18 decembrie 2026, deoarece 20 decembrie este duminică. Regula apare în metodologia-cadru de acordare a burselor.

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Cine primește burse de merit, sociale și tehnologice

Pentru anul școlar 2026–2027 sunt prevăzute trei categorii principale de burse. Cuantumul lunar este de 450 de lei pentru bursa de merit, 300 de lei pentru bursa socială și 300 de lei pentru bursa tehnologică.

Bursa de merit se acordă potrivit rezultatelor școlare și criteriilor din metodologie. Regula generală vizează primii 15% dintre elevii unei clase de gimnaziu sau liceu, cu media de cel puțin 9, fiind incluși și elevii care au media egală cu a ultimului beneficiar stabilit prin aplicarea procentului.

Pentru clasa a IX-a se ia în calcul media de admitere, în condițiile prevăzute de actul normativ. Acordarea bursei de merit este condiționată și de rezultatul la purtare din anul școlar anterior.