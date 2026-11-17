Potrivit studiului, utilitățile și serviciile de bază reprezintă o prioritate pentru 91,3% dintre respondenți, în timp ce alimentele sunt menționate de 85,5%, confirmând faptul că întreținerea locuinței și cumpărăturile zilnice continuă să ocupe un loc central în bugetul familial. Sănătatea a urcat pe locul al treilea, fiind indicată de 75,4% dintre participanți, urmată de cheltuielile pentru transport, educație, abonamente și timp liber, cu 73,7%.

Mai mult, plata datoriilor și a restanțelor ocupă abia poziția a cincea, cu 71,6%, iar ratele creditelor sunt menționate de 63,9% dintre respondenți. Desigur, aceste procente reflectă prioritățile declarate de participanți, nu ponderea efectivă a fiecărei categorii în cheltuielile lunare.

Cât economisesc românii și cine reușește să strângă cei mai mulți bani

Datele arată că 57,9% dintre români reușesc să economisească într-o lună obișnuită, iar suma mediană pusă deoparte de cei care economisesc este de aproximativ 1.000 de lei. Mediana înseamnă că jumătate dintre persoanele care economisesc pun deoparte cel mult această sumă, iar cealaltă jumătate cel puțin atât, fiind un indicator mai puțin influențat de economiile foarte mari ale unor respondenți.

Media lunară a economiilor a crescut de la aproximativ 1.900 de lei în 2025 la 2.200 de lei în 2026, însă această evoluție nu înseamnă că fiecare român dispune de asemenea sume.

Tinerii cu vârste între 18 și 35 de ani conduc clasamentul generațiilor, 68,1% dintre ei declarând că economisesc lunar, în timp ce persoanele cu studii superioare înregistrează o pondere de 73,1%. În București-Ilfov, procentul ajunge la 68,6%, iar în mediul urban, la 61%.

De asemenea, numerarul rămâne principala metodă de păstrare a economiilor, fiind preferat de 64,4% dintre cei care reușesc să pună bani deoparte.

De ce economiile nu sunt suficiente pentru o situație de criză

Deși economisirea este un obicei relativ răspândit, 73,1% dintre respondenți afirmă că nu ar putea suporta o cheltuială neprevăzută echivalentă cu șase salarii lunare. De exemplu, numai 26,9% consideră că ar dispune de resursele necesare, iar în rândul persoanelor cu vârste între 56 și 65 de ani procentul scade la 20,5%.