Românii cumpără tot mai des produse smart pentru că le economisesc timp, nu doar pentru tehnologie, spune Dreame
Tehnologia pentru locuințele inteligente începe să fie privită diferit de consumatorii români. Dacă în urmă cu câțiva ani interesul era alimentat în principal de noutate și de dorința de a testa cele mai noi gadgeturi, acum criteriile de cumpărare s-au schimbat. Tot mai mulți oameni aleg dispozitivele smart pentru beneficiile concrete pe care le aduc în viața de zi cu zi, precum economisirea timpului, reducerea efortului și automatizarea sarcinilor casnice.
Aceasta este concluzia transmisă de Dreame, producător de dispozitive pentru ecosistemul smart living, care observă o maturizare a pieței din România. Potrivit companiei, interesul nu mai este concentrat exclusiv pe tehnologie ca element de noutate, ci pe soluțiile care pot simplifica rutina zilnică și pot aduce un plus de confort în gospodărie.
Cine sunt românii care investesc în produse smart pentru casă
Din observațiile Dreame, profilul cumpărătorului începe să fie tot mai bine conturat. Cei mai interesați de dispozitivele smart au, în general, între 28 și 45 de ani și locuiesc în marile orașe, unde comerțul online și accesul la tehnologie sunt deja parte din viața de zi cu zi.
Compania remarcă însă și o creștere a interesului în rândul persoanelor cu vârste între 45 și 60 de ani, categorie care adoptă din ce în ce mai rapid noile tehnologii. În multe cazuri, decizia de cumpărare nu mai aparține unei singure persoane, ci este luată împreună cu ceilalți membri ai familiei, după o perioadă de documentare atentă.
Înainte de a plasa o comandă, cumpărătorii compară specificațiile tehnice, citesc recenzii și urmăresc experiențele altor utilizatori pentru a înțelege dacă produsul răspunde cu adevărat nevoilor lor. Acest comportament arată că piața a devenit mai matură, iar deciziile sunt luate tot mai des pe baza utilității și a raportului dintre funcții și preț.
Automatizarea cântărește mai mult decât noutatea
Potrivit Dreame, unul dintre cele mai importante motive pentru care oamenii aleg produse smart este automatizarea activităților repetitive. Consumatorii apreciază dispozitivele care le permit să petreacă mai puțin timp cu treburile casnice și mai mult timp cu familia sau cu alte activități.
Funcțiile bazate pe inteligență artificială, sistemele de autoîntreținere, controlul prin aplicații mobile și integrarea ușoară într-un ecosistem conectat sunt tot mai importante în procesul de achiziție. În același timp, există un interes tot mai mare pentru produsele care reunesc mai multe funcții într-un singur dispozitiv, deoarece oferă mai multă flexibilitate și reduc numărul echipamentelor necesare într-o locuință.
Compania consideră că această schimbare de perspectivă transformă dispozitivele smart din simple gadgeturi în produse utile, care pot aduce beneficii pe termen lung.
Stilul de viață schimbă și preferințele consumatorilor
Evoluția pieței este influențată și de schimbările din stilul de viață al românilor. Proprietarii de animale de companie reprezintă un segment din ce în ce mai important, deoarece caută soluții automate care să îi ajute să mențină curățenia fără efort suplimentar.
În același timp, familiile tinere și cuplurile în care ambii parteneri lucrează sunt tot mai interesate de tehnologii care reduc timpul alocat activităților casnice. Pentru aceste categorii, investiția într-un produs smart este justificată prin confortul oferit și prin timpul câștigat în fiecare zi.
Dreame observă și o schimbare în modul în care consumatorii se informează. Înainte de achiziție, aceștia urmăresc frecvent demonstrații video pe YouTube și TikTok, citesc opiniile altor utilizatori și compară produsele disponibile pe piață înainte de a lua o decizie.
Dreame își extinde ecosistemul de produse inteligente
Pe fondul acestei cereri în creștere, Dreame continuă să își dezvolte portofoliul de produse disponibile și în România. Compania nu se limitează la aspiratoarele robot, ci construiește un ecosistem care acoperă mai multe categorii dedicate locuinței și îngrijirii personale.
Portofoliul include aspiratoare robot, modele verticale fără fir, soluții wet & dry, roboți pentru tuns gazonul, echipamente pentru întreținerea piscinelor, dispozitive pentru îmbunătățirea calității aerului și produse din zona beauty tech.
Printre modelele disponibile pe piața din România se numără aspiratoarele robot Dreame L50 Ultra AE și X60 Ultra Complete, aspiratorul vertical V30 Essential, modelul wet & dry H15 Mix, robotul pentru tuns gazonul A1 Pro și masca inteligentă Chrona Photon Anti-Aging Skincare Mask.