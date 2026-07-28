Românii cumpără tot mai des produse smart pentru că le economisesc timp, nu doar pentru tehnologie, spune Dreame

Cine sunt românii care investesc în produse smart pentru casă

Din observațiile Dreame, profilul cumpărătorului începe să fie tot mai bine conturat. Cei mai interesați de dispozitivele smart au, în general, între 28 și 45 de ani și locuiesc în marile orașe, unde comerțul online și accesul la tehnologie sunt deja parte din viața de zi cu zi.

Compania remarcă însă și o creștere a interesului în rândul persoanelor cu vârste între 45 și 60 de ani, categorie care adoptă din ce în ce mai rapid noile tehnologii. În multe cazuri, decizia de cumpărare nu mai aparține unei singure persoane, ci este luată împreună cu ceilalți membri ai familiei, după o perioadă de documentare atentă.

Înainte de a plasa o comandă, cumpărătorii compară specificațiile tehnice, citesc recenzii și urmăresc experiențele altor utilizatori pentru a înțelege dacă produsul răspunde cu adevărat nevoilor lor. Acest comportament arată că piața a devenit mai matură, iar deciziile sunt luate tot mai des pe baza utilității și a raportului dintre funcții și preț.

Automatizarea cântărește mai mult decât noutatea

Potrivit Dreame, unul dintre cele mai importante motive pentru care oamenii aleg produse smart este automatizarea activităților repetitive. Consumatorii apreciază dispozitivele care le permit să petreacă mai puțin timp cu treburile casnice și mai mult timp cu familia sau cu alte activități.

Funcțiile bazate pe inteligență artificială, sistemele de autoîntreținere, controlul prin aplicații mobile și integrarea ușoară într-un ecosistem conectat sunt tot mai importante în procesul de achiziție. În același timp, există un interes tot mai mare pentru produsele care reunesc mai multe funcții într-un singur dispozitiv, deoarece oferă mai multă flexibilitate și reduc numărul echipamentelor necesare într-o locuință.

Compania consideră că această schimbare de perspectivă transformă dispozitivele smart din simple gadgeturi în produse utile, care pot aduce beneficii pe termen lung.

Stilul de viață schimbă și preferințele consumatorilor

Evoluția pieței este influențată și de schimbările din stilul de viață al românilor. Proprietarii de animale de companie reprezintă un segment din ce în ce mai important, deoarece caută soluții automate care să îi ajute să mențină curățenia fără efort suplimentar.