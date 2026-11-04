Black Friday 2026: DREAME X50 Ultra Complete, aspiratorul robot care trece peste praguri, curăță sub mobilier și vine cu 35% reducere la eMAG
Pe 6 noiembrie, DREAME X50 Ultra Complete intră în campania Black Friday de la eMAG cu o reducere de 35%. Cu o putere de aspirare de 20.000 Pa, tehnologii inteligente de navigație și o stație care automatizează aproape complet întreținerea, modelul este o opțiune de luat în calcul pentru cei care vor să investească într-un aspirator robot performant, la un preț mai avantajos.
Black Friday este, pentru mulți, momentul în care achizițiile mai importante, amânate de-a lungul anului, ajung în sfârșit pe lista de cumpărături. Iar un aspirator robot performant poate fi una dintre aceste investiții, mai ales dacă îți dorești mai puțin timp petrecut făcând curățenie și mai mult confort în fiecare zi.
În acest an, DREAME aduce în campania Black Friday de la eMAG modelul X50 Ultra Complete, disponibil pe 6 noiembrie cu o reducere de 35%. Este un aspirator robot din gama premium, conceput să rezolve nu doar problema prafului de pe podea, ci și o serie de dificultăți cu care se confruntă frecvent aspiratoarele robot: pragurile înalte, mobilierul jos, colțurile greu accesibile sau părul care se încurcă în perii. Cu alte cuvinte, este genul de tehnologie care nu doar automatizează curățenia, ci reduce și intervențiile necesare din partea utilizatorului.
Un aspirator robot care poate trece peste praguri de până la 6 cm
Una dintre cele mai interesante tehnologii ale modelului X50 Ultra Complete este sistemul ProLeap™, care îi permite să depășească obstacole pe care multe aspiratoare robot obișnuite nu le pot traversa.
Prin intermediul unui mecanism motorizat care ridică șasiul, robotul poate trece peste praguri duble de până la 6 cm, în condițiile specificate de producător, și peste praguri simple de până la 4,2 cm. Este un detaliu care poate face diferența în locuințele cu praguri între camere, treceri între diferite tipuri de pardoseli sau mici diferențe de nivel. În loc să fie mutat manual dintr-o încăpere în alta, robotul își poate continua traseul și poate acoperi mai multe zone ale casei într-o singură sesiune de curățenie.
Intră și sub mobilierul jos, acolo unde praful rămâne de obicei neobservat. Un alt avantaj este tehnologia de navigație VersaLift, care îi permite robotului să își retragă senzorul superior și să își reducă înălțimea la doar 89 mm.
Astfel, X50 Ultra Complete poate ajunge sub anumite canapele, paturi sau comode joase, în spații în care aspiratoarele robot mai înalte nu pot pătrunde.
Sistemul de navigație este completat de camere și senzori inteligenți, care pot recunoaște până la 200 de tipuri de obiecte de pe traseu și ajută robotul să le evite. De la cabluri și încălțăminte până la jucăriile lăsate pe podea, robotul este conceput să se adapteze unei locuințe în care lucrurile nu sunt întotdeauna perfect ordonate.
Pentru utilizator, beneficiul este simplu: mai puțină pregătire înainte de curățenie și mai puține situații în care trebuie să intervină pentru a debloca aspiratorul.
20.000 Pa putere de aspirare și o soluție pentru părul care se încurcă în perii
Dincolo de navigație, performanța de curățare rămâne un criteriu esențial în alegerea unui aspirator robot. DREAME X50 Ultra Complete integrează tehnologia Vormax™, care oferă o putere maximă de aspirare de 20.000 Pa, concepută pentru a îndepărta atât praful fin de pe pardoselile dure, cât și murdăria acumulată în covoare.
O atenție specială a fost acordată și unei probleme bine cunoscute în locuințele cu animale de companie sau persoane cu păr lung: firele care se înfășoară în jurul periilor. Sistemul HyperStream™ Detangling DuoBrush utilizează două perii complementare, proiectate pentru a colecta firele de păr și pentru a limita încurcarea acestora. Eficiența tehnologiei anti-încurcare a fost testată și certificată de TÜV SÜD, în condiții controlate.
În plus, tehnologia Dual Flex Arm permite extinderea periei laterale și a mopului către margini și colțuri, inclusiv în jurul picioarelor de mobilier. Astfel, robotul poate curăța mai eficient zonele pe care aspiratoarele cu formă rotundă le acoperă, de regulă, mai greu.
Aspiră, spală și se adaptează diferitelor suprafețe
X50 Ultra Complete combină funcția de aspirare cu cea de spălare a podelelor, astfel încât ambele operațiuni pot fi realizate în cadrul aceleiași sesiuni. Robotul poate identifica tranziția dintre pardoselile dure și covoare și poate ridica mopurile cu 10,5 mm pentru a limita contactul acestora cu suprafața textilă. Mopurile pot fi și detașate automat la stație, atunci când este necesară doar aspirarea.
Bateria de 6.400 mAh susține sesiunile de curățenie, iar gestionarea traseului și a modurilor de funcționare se face prin aplicația dedicată. Un alt avantaj este posibilitatea de a personaliza curățenia în funcție de încăpere, tipul de suprafață sau gradul de murdărie. Astfel, utilizatorul poate stabili când, unde și cum să fie curățată locuința, fără să fie nevoie să pornească manual aparatul de fiecare dată.
Stația PowerDock™ preia și o mare parte din întreținere
Un aspirator robot este cu adevărat util atunci când economisește timp nu doar în timpul curățeniei, ci și după terminarea acesteia. De aceea, X50 Ultra Complete este echipat cu stația multifuncțională PowerDock™, care automatizează o mare parte din operațiunile de întreținere. Stația golește automat recipientul de praf, spală mopurile cu apă fierbinte de până la 80°C, le usucă folosind aer cald și gestionează alimentarea cu apă și soluție de curățare.
La rândul său, sistemul AceClean™ DryBoard contribuie la autocurățarea zonei în care sunt spălate mopurile, reducând acumularea de murdărie și necesitatea curățării manuale frecvente. Rezervoarele generoase, de 4,5 litri pentru apă curată și 4 litri pentru apă uzată, sunt concepute pentru a reduce frecvența intervențiilor. În plus, versiunea Complete include un pachet extins de accesorii, cu perii de schimb, filtre, saci de praf, lavete pentru mop și soluție de curățare, astfel încât utilizatorul are la dispoziție consumabile suplimentare încă de la achiziție.
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Notă: Performanțele tehnice menționate sunt bazate pe testele de laborator ale producătorului și, acolo unde este indicat, pe certificări independente. Traversarea obstacolelor de până la 6 cm se referă la praguri duble care respectă condițiile tehnice specificate de DREAME. Performanțele efective pot varia în funcție de configurația locuinței, suprafețe și condițiile de utilizare.