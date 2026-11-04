Black Friday 2026: DREAME X50 Ultra Complete, aspiratorul robot care trece peste praguri, curăță sub mobilier și vine cu 35% reducere la eMAG

În acest an, DREAME aduce în campania Black Friday de la eMAG modelul X50 Ultra Complete, disponibil pe 6 noiembrie cu o reducere de 35%. Este un aspirator robot din gama premium, conceput să rezolve nu doar problema prafului de pe podea, ci și o serie de dificultăți cu care se confruntă frecvent aspiratoarele robot: pragurile înalte, mobilierul jos, colțurile greu accesibile sau părul care se încurcă în perii. Cu alte cuvinte, este genul de tehnologie care nu doar automatizează curățenia, ci reduce și intervențiile necesare din partea utilizatorului.

Un aspirator robot care poate trece peste praguri de până la 6 cm

Una dintre cele mai interesante tehnologii ale modelului X50 Ultra Complete este sistemul ProLeap™, care îi permite să depășească obstacole pe care multe aspiratoare robot obișnuite nu le pot traversa.

Prin intermediul unui mecanism motorizat care ridică șasiul, robotul poate trece peste praguri duble de până la 6 cm, în condițiile specificate de producător, și peste praguri simple de până la 4,2 cm. Este un detaliu care poate face diferența în locuințele cu praguri între camere, treceri între diferite tipuri de pardoseli sau mici diferențe de nivel. În loc să fie mutat manual dintr-o încăpere în alta, robotul își poate continua traseul și poate acoperi mai multe zone ale casei într-o singură sesiune de curățenie.

Intră și sub mobilierul jos, acolo unde praful rămâne de obicei neobservat. Un alt avantaj este tehnologia de navigație VersaLift, care îi permite robotului să își retragă senzorul superior și să își reducă înălțimea la doar 89 mm.

Astfel, X50 Ultra Complete poate ajunge sub anumite canapele, paturi sau comode joase, în spații în care aspiratoarele robot mai înalte nu pot pătrunde.

Sistemul de navigație este completat de camere și senzori inteligenți, care pot recunoaște până la 200 de tipuri de obiecte de pe traseu și ajută robotul să le evite. De la cabluri și încălțăminte până la jucăriile lăsate pe podea, robotul este conceput să se adapteze unei locuințe în care lucrurile nu sunt întotdeauna perfect ordonate.

Pentru utilizator, beneficiul este simplu: mai puțină pregătire înainte de curățenie și mai puține situații în care trebuie să intervină pentru a debloca aspiratorul.