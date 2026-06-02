Cristiano Ronaldo bate palma cu Dreame – de ce s-ar putea să ai mai mare încredere în gadgeturile gigantului

Dreame își leagă imaginea de disciplină, performanță și perfecțiune

Parteneriatul global a fost anunțat sub conceptul „Dreame to Win”, o formulă prin care compania încearcă să conecteze ideea de performanță sportivă cu tehnologia folosită în viața de zi cu zi. Cristiano Ronaldo este prezentat ca un simbol al disciplinei, perseverenței și dorinței de autodepășire, iar Dreame își asumă aceleași valori în zona tehnologiei, prin inovație, produse premium și îmbunătățirea continuă a experienței utilizatorului.

În comunicatul transmis, Ronaldo spune că își caută parteneri care împărtășesc aceeași ambiție pentru excelență și muncă susținută. Despre Dreame, fotbalistul afirmă că este un brand inovator, care oferă performanță de top și face viața de zi cu zi mai ușoară și mai bună. Dincolo de formularea specifică unui parteneriat comercial, mesajul este important pentru că Dreame se folosește de imaginea unui sportiv recunoscut global pentru a-și susține ambiția de a deveni lider în segmentul premium al electrocasnicelor inteligente.

Compania vorbește și despre maturizarea sa internațională, după ani de expansiune rapidă și investiții în motoare de mare viteză și sisteme bazate pe inteligență artificială. Cu alte cuvinte, Dreame nu mai vrea să fie percepută doar ca un producător de gadgeturi utile pentru casă, ci ca un brand global capabil să concureze în zona de top a pieței.

Această direcție contează în special pentru produsele smart home, unde încrederea în brand este esențială. Un aspirator robot, un dispozitiv de curățare sau un electrocasnic inteligent nu este o achiziție impulsivă pentru majoritatea românilor. Oamenii se uită la preț, autonomie, fiabilitate, aplicație, service, consumabile și reputație. Prin asocierea cu Ronaldo, Dreame încearcă să adauge un argument de imagine peste argumentele tehnice.

De la aspiratoare robot la electrocasnice mari, Dreame vrea să intre în toată casa

Parteneriatul nu vizează un singur produs, ci întregul ecosistem Dreame. Compania menționează soluții inteligente de curățare pentru interior și exterior, electrocasnice inteligente de mari dimensiuni, dispozitive de îngrijire personală și electrocasnice mici pentru bucătărie. Asta arată că Dreame urmărește să depășească zona în care a devenit populară, cea a curățeniei inteligente, și să intre în mai multe categorii din locuință.

Pentru consumator, această strategie poate însemna un ecosistem mai coerent. Dacă ai deja un aspirator robot Dreame și ești mulțumit de aplicație, de navigație, de puterea de aspirare sau de sistemul de întreținere, următorul pas ar putea fi mai ușor către alte produse ale aceluiași brand. Exact aici intră în joc conceptul de smart living, în care electrocasnicele nu mai sunt doar aparate separate, ci părți ale unei experiențe conectate.

Colm Chang, Global President of Dreame, descrie parteneriatul drept mai mult decât o sponsorizare, numindu-l o alianță între un lider din domeniul tehnologiei și un sportiv de talie mondială. În aceeași logică, compania spune că va integra imaginea lui Cristiano Ronaldo în întregul portofoliu de produse, pentru a sublinia ideea de locuire modernă, eficientă și orientată spre viitor.