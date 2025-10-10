Dreame îți face casa mai inteligentă și merge dincolo de aspiratoare. A lansat peste 15 linii noi de produse care îți fac viața mai ușoară

Într-o piață a caselor inteligente în care multe produse se luptă pentru atenția ta cu artificii de marketing, Dreame își schimbă viteza și pune accent pe un lucru simplu: cum funcționează totul împreună în viața de zi cu zi. Brandul cunoscut pentru aspiratoarele robot își extinde viziunea către un ecosistem complet, controlat dintr-o singură aplicație, în care aerul din living, ordinea din bucătărie și întreținerea curții se sincronizează natural, fără să-ți complice rutina.

Anul acesta, Dreame a anunțat peste 15 linii noi de produse, disponibile în funcție de piață, cu exemple care sar în ochi: aparate de aer condiționat cu braț robotic pentru fluxuri de aer direcționate precis, frigidere cu răcire asistată de AI și apă carbogazoasă integrată, roboți de curățat geamuri, aspiratoare verticale, dar și roboți de tuns iarba cu navigație pe GPS. Ideea nu este să bifeze cât mai multe categorii, ci să transforme aceste piese într-un ansamblu coerent, simplu de controlat, pe care ajungi să te poți baza fără emoții.

De la aspiratoare la un ecosistem complet

Dreame spune că nu urmărește doar specificații „de vitrină”, ci probleme reale din casă. Exemplul cel mai curajos este linia de frigidere: în loc de ecrane și meniuri stufoase, ținta este păstrarea prospețimii, reducerea risipei și o utilizare fără bătăi de cap. Un sistem de răcire cu AI ajustează parametrii pentru a minimiza pierderea de apă și nutrienți, iar integrarea în aplicație te ajută să vezi ce contează, nu doar grafice frumoase.

În living, un purificator sau un aparat de aer condiționat „vorbește” cu aspiratorul robot, astfel încât curățenia și calitatea aerului să se plieze pe prezența ta. În bucătărie, electrocasnicele inteligente urmăresc nivelul de prospețime, iar în hol poți alege un aspirator vertical cu motor digital de mare viteză, derivat direct din platformele folosite pe roboții de top. În curte, un robot de tuns iarba cu GPS poate sincroniza ferestrele de lucru cu prognoza meteo, ca să nu-l mai muți manual când începe ploaia.

Tehnologiile comune care fac diferența

Avansul pare posibil tocmai pentru că Dreame construiește pe tehnologii „de bază”, reutilizabile în mai multe categorii. Un motor digital de 200.000 rpm, deja produs în serie, alimentează nu doar aspiratoare, ci și uscătoare de păr sau aparate de bucătărie, unde ai nevoie de putere mare într-un volum mic. Brațul robotic, dezvoltat inițial pentru curățare de precizie, se regăsește acum în aparate de aer condiționat, mașini de spălat sau soluții de gătit, pentru mișcări fine, repetitive, greu de replicat manual.

Aceeași logică modulară promite instalare și service mai simple. Dacă aplici anii de R&D din zona de curățenie la un frigider sau la un aparat de climatizare, nu mai reinventezi roata de la zero, iar tu ai șanse mai mari să primești funcții stabile, nu experimente care se pierd după un sezon. Iar pentru control, o singură aplicație concentrează configurarea și rutina, ca să nu sară setările dintr-un meniu în altul.

Dezvoltare condusă de utilizatori și expansiune în europa

Un element neobișnuit pentru un brand hardware este felul în care implică utilizatorii încă din faza de concept. Dreame susține că până la 90% dintre noile funcții sunt validate prin votul comunității în etape timpurii, ceea ce îți crește șansele să vezi în produs final exact opțiunile de care ai nevoie. Este o abordare lentă, metodică, dar care explică de ce îmbunătățirile sunt adesea subtile și totuși vizibile în rutina zilnică.

Europa rămâne o piesă cheie în planul de creștere. Compania vorbește despre o evoluție solidă în Europa Centrală, de Est și de Nord în prima jumătate a lui 2025, cu cote de piață ridicate la roboții de curățenie în țări precum Polonia, Danemarca, Suedia sau Finlanda. În România, prezentă din 2024, Dreame estimează deja circa 10% din piața aspiratoarelor robot și țintește intrarea în top 3 local în 2025 prin extinderea ecosistemului și parteneriate în retail. Dacă te gândești la adoptare, mesajul este clar: suportul și disponibilitatea cresc accelerat în regiune.

Cifrele din spatele strategiei și ce înseamnă pentru tine

Din punct de vedere financiar, compania a accelerat. Fondatorul și CEO-ul Yu Hao, împreună cu Dreame, au derulat răscumpărări de acțiuni de circa cinci miliarde de yuani, crescând participația combinată de la 45% la 70%, un semnal de încredere în planul pe termen lung. Veniturile pe prima jumătate a lui 2025 ar fi depășit deja totalul din 2024, iar prezența globală acoperă peste 100 de țări și regiuni, cu mai mult de 6.000 de magazine fizice. Pentru tine, asta se traduce în produse mai ușor de găsit, service mai matur și, pe termen scurt, mai multe opțiuni la raft decât erai obișnuit.

În paralel, echipa globală a crescut de la 8.000 la 12.000 de angajați, iar aproape 1.000 lucrează la vehicule sub marca Dreame Auto, indiciu că ambiția merge dincolo de electrocasnicele clasice. Dacă în ultimii ani ai privit casele inteligente ca pe o colecție de insule separate, direcția Dreame promite un pod între ele. Nu este doar despre a cumpăra încă un gadget, ci despre a lega ce ai, astfel încât să lucreze în fundal, fără să îți ceară mereu atenție.

Ce reții înainte să îți extinzi casa inteligentă

Dacă vrei să testezi ecosistemul, începe cu două-trei puncte cu impact: un robot de curățenie și controlul calității aerului în living, apoi un aparat din bucătărie care chiar rezolvă o problemă zilnică, nu una inventată. Verifică din start dacă le poți administra din aceeași aplicație și dacă există automatizări simple, de tipul pornește curățenia când plec de acasă sau crește răcirea când este cald în living. Așa îți dai seama rapid dacă promisiunea de interconectare îți ușurează viața sau doar adaugă un ecran în plus.

Pe termen mediu, marele câștig vine din modul în care dispozitivele împart date între ele pentru a lua decizii mai bune. Dacă frigiderul înțelege încărcarea și își optimizează ciclurile, dacă aerul condiționat își calibrează fluxul pe prezență, iar robotul nu mai pornește când lucrezi la birou, vei simți diferența nu în grafice, ci în liniștea din casă. Iar acesta este, probabil, obiectivul real al unei case cu adevărat inteligente.