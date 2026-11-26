Miza este importantă pentru întreaga industrie. Memoria a devenit una dintre componentele esențiale ale infrastructurii AI, iar capacitatea de a produce cipuri performante influențează direct dezvoltarea serverelor, centrelor de date și acceleratoarelor utilizate pentru antrenarea modelelor de inteligență artificială, scrie tomshardware.com.

CXMT și YMTC, companiile care accelerează producția de memorii în China

Industria chineză de memorii este dominată în prezent de două companii: ChangXin Memory Technologies (CXMT), specializată în DRAM, și Yangtze Memory Technologies (YMTC), cunoscută în special pentru memoria flash 3D NAND. Ambele își extind fabricile și încearcă să acopere categorii de produse care până acum erau dominate de producători precum Samsung, SK hynix și Micron.

Rezultatele financiare ale CXMT indică o evoluție spectaculoasă. Potrivit raportului trimestrial din 30 octombrie, compania a înregistrat un profit net de 132 de miliarde de yuani, echivalentul a aproximativ 19,6 miliarde de dolari, în primele nouă luni ale anului 2026. În perioada similară a anului precedent, producătorul raportase o pierdere de 5,28 miliarde de yuani.

Veniturile au ajuns la 269 de miliarde de yuani, aproximativ 40 de miliarde de dolari, de peste opt ori mai mult decât în anul anterior. CXMT operează trei fabrici de memorii DRAM, două în Hefei și una în Beijing, fiecare având o capacitate de aproximativ 100.000 de plachete de siliciu de 12 inch pe lună.

Compania construiește alte unități în Shanghai și Hefei și discută finanțarea unei a doua fabrici în Beijing. Dacă planurile vor fi duse la capăt, capacitatea totală ar putea depăși 600.000 de plachete lunar. Noua fabrică din Shanghai ar urma să fie de două-trei ori mai mare decât unitățile existente din Hefei, iar producția la scară comercială este estimată pentru 2027.

CXMT a ajuns deja al patrulea producător de memorii DRAM din lume, cu o cotă de 9,5% din veniturile globale ale acestui segment în al doilea trimestru, potrivit TrendForce. Compania susține că a început producția în masă pentru memoria LPDDR6 destinată Xiaomi și pregătește și primele module DDR5 RDIMM pentru servere.

YMTC câștigă teren pe piața NAND și pregătește extinderea în DRAM

Al doilea mare producător chinez, YMTC, are o poziție importantă pe piața memoriilor flash NAND. Compania operează două fabrici în Wuhan, cu o capacitate combinată de aproximativ 200.000 de plachete lunar, și pregătește o a treia unitate în districtul Xinzhou.