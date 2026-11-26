China își dezvoltă rapid industria semiconductorilor. Două companii locale câștigă teren, dar memoria pentru AI rămâne o problemă
China face progrese importante în dezvoltarea propriilor cipuri de memorie, într-un moment în care cererea globală pentru componente destinate inteligenței artificiale continuă să crească. Două companii locale, CXMT și YMTC, își extind capacitățile de producție, înregistrează rezultate financiare impresionante și încep să concureze mai serios cu marii producători internaționali. Există însă un segment în care industria chineză nu a reușit încă să recupereze decalajul: memoria HBM, esențială pentru acceleratoarele AI performante.
O analiză publicată de Tom’s Hardware pe 25 noiembrie 2026 arată că producătorii chinezi au făcut pași importanți atât în domeniul memoriei DRAM, cât și al memoriei flash NAND. În același timp, restricțiile comerciale impuse de Statele Unite și dificultățile tehnologice complică planurile Beijingului de a construi un lanț de aprovizionare independent.
Miza este importantă pentru întreaga industrie. Memoria a devenit una dintre componentele esențiale ale infrastructurii AI, iar capacitatea de a produce cipuri performante influențează direct dezvoltarea serverelor, centrelor de date și acceleratoarelor utilizate pentru antrenarea modelelor de inteligență artificială, scrie tomshardware.com.
CXMT și YMTC, companiile care accelerează producția de memorii în China
Industria chineză de memorii este dominată în prezent de două companii: ChangXin Memory Technologies (CXMT), specializată în DRAM, și Yangtze Memory Technologies (YMTC), cunoscută în special pentru memoria flash 3D NAND. Ambele își extind fabricile și încearcă să acopere categorii de produse care până acum erau dominate de producători precum Samsung, SK hynix și Micron.
Rezultatele financiare ale CXMT indică o evoluție spectaculoasă. Potrivit raportului trimestrial din 30 octombrie, compania a înregistrat un profit net de 132 de miliarde de yuani, echivalentul a aproximativ 19,6 miliarde de dolari, în primele nouă luni ale anului 2026. În perioada similară a anului precedent, producătorul raportase o pierdere de 5,28 miliarde de yuani.
Veniturile au ajuns la 269 de miliarde de yuani, aproximativ 40 de miliarde de dolari, de peste opt ori mai mult decât în anul anterior. CXMT operează trei fabrici de memorii DRAM, două în Hefei și una în Beijing, fiecare având o capacitate de aproximativ 100.000 de plachete de siliciu de 12 inch pe lună.
Compania construiește alte unități în Shanghai și Hefei și discută finanțarea unei a doua fabrici în Beijing. Dacă planurile vor fi duse la capăt, capacitatea totală ar putea depăși 600.000 de plachete lunar. Noua fabrică din Shanghai ar urma să fie de două-trei ori mai mare decât unitățile existente din Hefei, iar producția la scară comercială este estimată pentru 2027.
CXMT a ajuns deja al patrulea producător de memorii DRAM din lume, cu o cotă de 9,5% din veniturile globale ale acestui segment în al doilea trimestru, potrivit TrendForce. Compania susține că a început producția în masă pentru memoria LPDDR6 destinată Xiaomi și pregătește și primele module DDR5 RDIMM pentru servere.
YMTC câștigă teren pe piața NAND și pregătește extinderea în DRAM
Al doilea mare producător chinez, YMTC, are o poziție importantă pe piața memoriilor flash NAND. Compania operează două fabrici în Wuhan, cu o capacitate combinată de aproximativ 200.000 de plachete lunar, și pregătește o a treia unitate în districtul Xinzhou.
Noua fabrică ar urma să ajungă la o capacitate de aproximativ 50.000 de plachete lunar până în 2027, cu posibilitatea extinderii ulterioare la 100.000. Un aspect interesant este că aproximativ jumătate din producția acestei unități ar putea fi rezervată memoriilor DRAM, ceea ce ar permite companiei să intre mai serios într-un segment dominat în prezent de alți producători.
YMTC dezvoltă și SSD-uri pentru centre de date, componente UFS și eMMC, dar comercializează și SSD-uri pentru consumatori sub marca ZhiTai.
Unul dintre avantajele tehnologice ale companiei este arhitectura Xtacking, utilizată pentru fabricarea memoriilor NAND. Aceasta permite combinarea circuitelor logice cu matricea de celule de memorie, iar tehnologia a ajuns deja la a patra generație. Cipurile de ultimă generație sunt folosite pentru memorii TLC de 1 Tb și QLC de 2 Tb.
Poziția YMTC pe piața internă este tot mai puternică. Datele Omdia indică o cotă de 38,5% din piața NAND din China în al doilea trimestru din 2026, peste Samsung, care avea 33,5%. La nivel global, compania ocupa locul al treilea după numărul de livrări, potrivit Counterpoint Research.
Ponderea YMTC în veniturile globale din NAND a crescut de la 9% în primul trimestru din 2025 la 14% în primul trimestru din 2026. Obiectivul pe termen lung al companiei este să ajungă la aproximativ 20% din oferta mondială de NAND și la o capacitate de producție de circa 500.000 de plachete lunar, incluzând și viitoarele operațiuni DRAM.
Memoria HBM, marea problemă pentru producătorii chinezi
Deși industria locală a avansat considerabil, China nu are încă un producător capabil să livreze memorie HBM în volume mari. Aceasta este o componentă esențială pentru acceleratoarele AI de performanță ridicată, deoarece permite transferul rapid al unor cantități mari de date între memorie și procesor.
Situația este complicată și de restricțiile comerciale americane. Din 2 decembrie 2024, exporturile de memorie HBM către China din partea marilor producători internaționali au fost interzise. Astfel, companiile chineze trebuie să dezvolte propriile soluții pentru a susține acceleratoarele AI proiectate local, inclusiv cele din gama Huawei Ascend.
CXMT lucrează la memoria HBM3 și HBM3E și a trimis deja mostre către producători chinezi de cipuri AI. Totuși, randamentul producției rămâne o problemă majoră. Potrivit informațiilor prezentate de Tom’s Hardware, rata de obținere a cipurilor funcționale este estimată la numai 20-30%, comparativ cu aproximativ 70% în cazul SK hynix.
În plus, performanțele componentelor testate s-ar apropia mai degrabă de HBM3 produs de SK hynix decât de generația HBM3E. CXMT ar putea începe producția limitată de HBM3E până la sfârșitul anului 2026, iar extinderea este așteptată în 2027.
Compania construiește și o fabrică de ambalare a memoriilor HBM în Shanghai, cu o investiție de cel puțin 17,1 miliarde de yuani, echivalentul a aproximativ 2,5 miliarde de dolari. Unitatea ar urma să fie finalizată până la sfârșitul anului și să aibă o capacitate de aproximativ 30.000 de unități lunar.
Huawei dezvoltă, la rândul său, propriile soluții de memorie. Acceleratorul Atlas 350, lansat în martie 2026 și bazat pe Ascend 950PR, include 112 GB de memorie HBM. Compania nu a dezvăluit însă producătorul componentelor. O altă soluție, HiZQ 2.0, destinată acceleratorului Ascend 950DT, este programată pentru trimestrul al patrulea din 2026 și ar urma să ofere 144 GB de memorie, cu o lățime de bandă de 4 TB/s.
Restricțiile SUA complică planurile Chinei pentru industria semiconductorilor
Pe lângă dificultățile tehnice, producătorii chinezi trebuie să facă față și restricțiilor privind accesul la echipamente și tehnologii occidentale. CXMT nu se află pe lista Entity List a Departamentului Comerțului american, însă YMTC, Fujian Jinhua și SwaySure sunt incluse în această categorie, ceea ce limitează accesul lor la anumite produse și tehnologii din Statele Unite.
Situația afectează și companiile străine care operează fabrici în China. Samsung produce memorii NAND în Xi’an, unde cele două unități locale gestionează aproximativ 40% din producția NAND a companiei. SK hynix are fabrici de DRAM în Wuxi și unități NAND în Dalian, iar o parte importantă a producției sale globale depinde de aceste locații.
Ambele companii trebuie să respecte reguli americane tot mai stricte privind exportul echipamentelor de fabricație. Autorizațiile speciale care le permiteau anterior să importe anumite tehnologii au fost revocate la sfârșitul anului 2025, iar acum sunt necesare licențe anuale. Washingtonul a transmis că nu intenționează să autorizeze extinderea capacităților sau modernizări tehnologice majore.
În paralel, piața mondială a memoriilor se confruntă cu o cerere care depășește oferta. SK hynix a declarat că volumele sale de DRAM și HBM pentru următorii trei ani, până în 2029, sunt practic deja contractate. Compania estimează că presiunea asupra aprovizionării ar putea continua până în 2030.