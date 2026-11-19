REVIEW Anker eufy Omni C28 – aspiratorul robot care ia toate inovațiile utile din ultimii ani și le integrează într-un model ieftin și foarte bun
Modul în care progresează tehnologia într-o varietate foarte mare de domenii care au contact cu utilizatorii finali este cât se poate de clar și de previzibil, iar noul Anker eufy Omni C28 este cea mai recentă materializare a acestei realități. Din această evoluție, avem cu toții de câștigat. Permite-mi să-ți explic.
În momentul în care apare o tehnologie absolut și total revoluționară într-o anumită categorie de produse, implementarea ei costă o avere, în parte pentru că prețul trebuie să acopere și partea de cercetare și dezvoltare. În cazul aspiratoarelor robot, cele mai bune exemple sunt în număr de două. Primul constă în periile duale care trimit părul lung în zona de aspirare, în loc să-l înfășoare în jurul lor și să te oblige la tăiat cu foarfeca în cea mai neplăcută activitate de mentenanță. Al doilea vizează mopul de tip rolă care pe lângă faptul că presează cu o forță considerabilă podeaua, este spălat în timp real în procesul de curățenie. Astfel, acele mopuri „tradiționale” de la roboți de aspirare care ajungeau inevitabil să plimbe mizeria dintr-o parte în alta au fost înlocuite cu o soluție de cinci ori mai utilă și de zece ori mai eficientă.
Partea bună este însă că, odată cu trecerea timpului, aceleași tehnologii devin mai accesibile, ajungând treptat și în produse de masă, performante și la un preț corect. Astfel, aceste tehnologii pe care până mai ieri le lăudam în câteva modele de 6.000 de lei, au ajuns acum în Anker eufy Omni C28 cu un preț de aproximativ 3.000 de lei, dar dacă te grăbești, îl găsești la momentul redactării acestui material la 2.300 de lei la eMag. Un lucru este însă sigur, nu doar că își justifică prețul de achiziție, dar mai are și câteva atuuri care îl fac perfect pentru locuințe cu un mix de covoare, parchet și gresie. Personal, m-a încântat maxim forma pătrățoasă, chiar dacă este rotunjită la margini. Așa ajunge mult mai ușor în colțuri în care modele mai scumpe întâmpină probleme. Să începem însă cu începutul.
REVIEW Anker eufy Omni C28 – specificații tehnice și de ce sunt mai utile decât crezi
Dacă ar fi să aleg o singură specificație cu care să încep, n-ar fi nici puterea de aspirare, nici autonomia. Ar fi faptul că rola mopului se spală chiar în timp ce trece peste podea. Sistemul HydroJet alimentează rola cu apă curată, iar o racletă îndepărtează de pe ea apa murdară, care ajunge într-un rezervor separat. Diferența e mai ușor de înțeles dacă te gândești la urmele lăsate de pantofi la intrare: nu prea ai vrea să le ștergi și apoi să treci cu aceeași lavetă, neclătită, peste tot parchetul din sufragerie. Rola se învârte cu 270 de rotații pe minut și apasă pe podea cu echivalentul unui kilogram, așa că mecanismul are și cu ce să frece o urmă uscată. Asta îmi spune mai mult despre cum e gândit robotul decât promisiunea că ar scoate orice pată dintr-o singură trecere.
La aspirare, eufy declară maximum 15.000 Pa, dar dacă ai o pisică sau un câine, s-ar putea să apreciezi mai mult cele două perii DuoSpiral. Ele sunt concepute să ghideze părul spre gura de aspirare, ca să rămână mai puține fire înfășurate în jurul periilor, poate chiar niciunul. Tot mai ai de verificat din când în când periile laterale, unde firele lungi se pot agăța, dar stresul se diminuează mult. Ideea e să scoți foarfeca mai rar.
Stația Omni preia partea de curățenie de după curățenie. Golește praful într-un sac de trei litri, spală rola și o usucă cu aer cald, reumple robotul și colectează apa murdară. Cele două rezervoare de câte 2,2 litri sunt în stație, robotul are propriile rezervoare, mult mai mici. În practică, tot tu pui apă curată și golești rezervorul cu apă murdară, doar că nu mai trebuie să speli mopul de mână după fiecare tură și nici să-i porți de grijă în materia procesului de uscare. Cu aer cald, acesta este gata de o nouă tură ultra eficientă de curățenie după doar câteva ore.
Mai rămâne de văzut pe unde încape și ce-i ceri să facă odată ajuns acolo. Senzorul LDS construiește harta locuinței, iar laserul liniar îl ajută să ocolească obstacolele din cale, deși eu tot aș strânge cablurile subțiri de pe jos înainte de prima tură. Din aplicație poți stabili două treceri și mai multă apă în bucătărie, o singură trecere cu mai puțină apă pe parchet și o zonă fără mop acolo unde ai un covor pe care nu vrei să-l umezești. Cât despre cele 123 de minute declarate pentru aspirare și spălare în modul standard, deși sunt mai mult decât îmbucurătoare și s-au confirmat în lumea reală, eu aș verifica mai întâi o cifră cu mult mai puțin spectaculoasă: cei aproximativ 11 centimetri în înălțime. Dacă ai o canapea joasă, o ruletă îți spune din prima dacă robotul poate face curat sub ea sau dacă zona aia rămâne în continuare treaba ta. E un detaliu de avut în vedere.
REVIEW Anker eufy Omni C28 – experiență de utilizare și concluzie
În contextul testării unor aspiratoare de 3 – 4 ori mai scumpe, am pornit în această aventură cu o doză deloc mică de scepticism, dar nu a durat mult până când a devenit evident că deciziile Anker din spatele pachetului de funcții integrate în Omni C28 au fost unele dintre cele mai inspirate. Pur și simplu, a luat în calcul multitudinea de artificii tehnice din modele semnificativ mai prețioase și le-a ales pe cele esențiale pentru a pune cu foarte mare abilitate în acest model de aproximativ 500 de euro. Dacă ar fi să fiu realist, nu doar că este produsul ideal pentru acest preț, dar reprezintă o investiție mai bună și dacă aveai în vedere modele de 750 – 800 de euro.
Se instalează simplu, în doar câteva minute. Carcasa din plastic mat, atât a stației de andocare, cât și a aspiratorului nu emană ideea de experiență premium, dar pe termen lung, s-ar putea să arate mult mai bine peste 2-3 ani decât concurența, tocmai datorită finisajului un pic mai brut, chiar dacă s-ar putea să nu fie cel mai inspirat cuvânt. Nu are sistemele de navigație din modele mai scumpe, precum cameră infraroșu sau abilități de a sări peste praguri de nu știu câți centimetri, dar roțile solide din cauciuc au făcut o super treabă în a trece pe pragurile uzuale pe care mulți dintre noi le avem în casă.
Revenind însă la navigație, sistemul LDS cu linia laser proiectată la câțiva centimetri în față s-a descurcat admirabil în majoritatea circumstanțelor, când vine vorba de ocolit obstacole. Nu s-a lovit aiurea de picioare de scaun sau de masă și a estimat corect când se justifica să se strecoare în anumite colțuri de cameră sau sub perdele, de exemplu. În plus, deși am o structură un pic complexă a parterului de la casă, nu s-a blocat niciodată de fire lăsate arbitrar pe jos, nu s-a dus niciodată de unde nu poate să iasă. Cum am mai zis de câteva ori în articol, este mult mai deștept decât te-ar face să creadă prețul.
În privința curățeniei efective, m-a entuziasmat autentic. În testele mele cu fulgi de migdale pe covor, sos de soia pe gresie și semințe pe parchet, nu au fost necesare prea multe treceri pentru ca problemele provocate de mine intenționat să fie remediate eficient. Nu în ultimul rând, dacă îți mai rămâne câte ceva, merită să ai în vedere că te poți juca cu sistemul manual de curățare, în care, folosind telefonul ca telecomandă pentru robotul de aspirare, îl poți direcționa exact acolo unde îți dorești, în timp ce îți bei cafeaua sau urmărești serialul preferat. Devine un pic zgomotos când îmbrățișează automat puterea de aspirare, dar acela este un compromis mic, în contextul performanței care vine ca o consecință a celor 15.000 de pascali promiși de producător.
Una peste alta, vreau să atrag atenția asupra unei vechi vorbe românești. Suntem prea săraci să ne permitem lucruri ieftine. Acea referință vorbea nu despre faptul că ar trebui să investim sume fabuloase de bani în produse scumpe, ci mai ales bune, mergând de la altă „ancoră” românească. Nu există „ieftin și bun”. În același timp, aproximativ 500 de euro pentru un aspirator nu este nici pe departe o sumă mică. Mai mult decât atât, până acum, o asemenea investiție nici măcar nu îți garanta un aspirator cu adevărat bun. Întâmplarea face însă că Anker, cu riscul de a mă repeta, a luat tot ce este mai bun, mai util și mai relevant din această categorie de dispozitive și a integrat într-un model surprinzător de rezonabil ca preț. Așa ajungem la Anker eufy Omni C28, un robot cu mentenanță minimă, tehnologie de actualitate și, mai ales, un design care are mari șanse să mascheze uzura în timp. E multă muncă în spatele acestui gadget și nici nu costă o avere. Realist, în sufletul meu parcă mă pregăteam să existe, dar nu știam de unde va veni modelul ieftin și bun.