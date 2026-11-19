Partea bună este însă că, odată cu trecerea timpului, aceleași tehnologii devin mai accesibile, ajungând treptat și în produse de masă, performante și la un preț corect. Astfel, aceste tehnologii pe care până mai ieri le lăudam în câteva modele de 6.000 de lei, au ajuns acum în Anker eufy Omni C28 cu un preț de aproximativ 3.000 de lei, dar dacă te grăbești, îl găsești la momentul redactării acestui material la 2.300 de lei la eMag. Un lucru este însă sigur, nu doar că își justifică prețul de achiziție, dar mai are și câteva atuuri care îl fac perfect pentru locuințe cu un mix de covoare, parchet și gresie. Personal, m-a încântat maxim forma pătrățoasă, chiar dacă este rotunjită la margini. Așa ajunge mult mai ușor în colțuri în care modele mai scumpe întâmpină probleme. Să începem însă cu începutul.

REVIEW Anker eufy Omni C28 – specificații tehnice și de ce sunt mai utile decât crezi

Dacă ar fi să aleg o singură specificație cu care să încep, n-ar fi nici puterea de aspirare, nici autonomia. Ar fi faptul că rola mopului se spală chiar în timp ce trece peste podea. Sistemul HydroJet alimentează rola cu apă curată, iar o racletă îndepărtează de pe ea apa murdară, care ajunge într-un rezervor separat. Diferența e mai ușor de înțeles dacă te gândești la urmele lăsate de pantofi la intrare: nu prea ai vrea să le ștergi și apoi să treci cu aceeași lavetă, neclătită, peste tot parchetul din sufragerie. Rola se învârte cu 270 de rotații pe minut și apasă pe podea cu echivalentul unui kilogram, așa că mecanismul are și cu ce să frece o urmă uscată. Asta îmi spune mai mult despre cum e gândit robotul decât promisiunea că ar scoate orice pată dintr-o singură trecere.

La aspirare, eufy declară maximum 15.000 Pa, dar dacă ai o pisică sau un câine, s-ar putea să apreciezi mai mult cele două perii DuoSpiral. Ele sunt concepute să ghideze părul spre gura de aspirare, ca să rămână mai puține fire înfășurate în jurul periilor, poate chiar niciunul. Tot mai ai de verificat din când în când periile laterale, unde firele lungi se pot agăța, dar stresul se diminuează mult. Ideea e să scoți foarfeca mai rar.

Stația Omni preia partea de curățenie de după curățenie. Golește praful într-un sac de trei litri, spală rola și o usucă cu aer cald, reumple robotul și colectează apa murdară. Cele două rezervoare de câte 2,2 litri sunt în stație, robotul are propriile rezervoare, mult mai mici. În practică, tot tu pui apă curată și golești rezervorul cu apă murdară, doar că nu mai trebuie să speli mopul de mână după fiecare tură și nici să-i porți de grijă în materia procesului de uscare. Cu aer cald, acesta este gata de o nouă tură ultra eficientă de curățenie după doar câteva ore.

Mai rămâne de văzut pe unde încape și ce-i ceri să facă odată ajuns acolo. Senzorul LDS construiește harta locuinței, iar laserul liniar îl ajută să ocolească obstacolele din cale, deși eu tot aș strânge cablurile subțiri de pe jos înainte de prima tură. Din aplicație poți stabili două treceri și mai multă apă în bucătărie, o singură trecere cu mai puțină apă pe parchet și o zonă fără mop acolo unde ai un covor pe care nu vrei să-l umezești. Cât despre cele 123 de minute declarate pentru aspirare și spălare în modul standard, deși sunt mai mult decât îmbucurătoare și s-au confirmat în lumea reală, eu aș verifica mai întâi o cifră cu mult mai puțin spectaculoasă: cei aproximativ 11 centimetri în înălțime. Dacă ai o canapea joasă, o ruletă îți spune din prima dacă robotul poate face curat sub ea sau dacă zona aia rămâne în continuare treaba ta. E un detaliu de avut în vedere.

REVIEW Anker eufy Omni C28 – experiență de utilizare și concluzie

În contextul testării unor aspiratoare de 3 – 4 ori mai scumpe, am pornit în această aventură cu o doză deloc mică de scepticism, dar nu a durat mult până când a devenit evident că deciziile Anker din spatele pachetului de funcții integrate în Omni C28 au fost unele dintre cele mai inspirate. Pur și simplu, a luat în calcul multitudinea de artificii tehnice din modele semnificativ mai prețioase și le-a ales pe cele esențiale pentru a pune cu foarte mare abilitate în acest model de aproximativ 500 de euro. Dacă ar fi să fiu realist, nu doar că este produsul ideal pentru acest preț, dar reprezintă o investiție mai bună și dacă aveai în vedere modele de 750 – 800 de euro.

Se instalează simplu, în doar câteva minute. Carcasa din plastic mat, atât a stației de andocare, cât și a aspiratorului nu emană ideea de experiență premium, dar pe termen lung, s-ar putea să arate mult mai bine peste 2-3 ani decât concurența, tocmai datorită finisajului un pic mai brut, chiar dacă s-ar putea să nu fie cel mai inspirat cuvânt. Nu are sistemele de navigație din modele mai scumpe, precum cameră infraroșu sau abilități de a sări peste praguri de nu știu câți centimetri, dar roțile solide din cauciuc au făcut o super treabă în a trece pe pragurile uzuale pe care mulți dintre noi le avem în casă.