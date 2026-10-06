Românii vor avea buletinul, permisul și cardul de sănătate pe telefon. Cum va funcționa şi de când va fi disponibil RO Wallet
Românii se pregătesc pentru o schimbare importantă în modul în care își vor putea folosi documentele și dovedi identitatea. RO Wallet, portofelul digital dezvoltat de Ministerul Afacerilor Interne, urmează să intre în prima etapă destinată publicului în ianuarie 2027 și este conceput pentru a permite păstrarea și prezentarea pe telefon a documentelor și datelor oficiale, atât în România, cât și în Uniunea Europeană.
Buletinul și permisul, printre cele mai dorite documente
Un sondaj realizat de Ministerul Afacerilor Interne în perioada 13 – 27 septembrie 2026, la care au fost înregistrate 3.065 de răspunsuri complete, arată un interes foarte mare pentru viitoarea aplicație.
Potrivit MAI, 85% dintre participanți spun că ar folosi cu siguranță RO Wallet, iar 10% că probabil l-ar utiliza. Doar 3% preferă în continuare documentele pe suport fizic.
Cele mai dorite documente sunt cartea de identitate, indicată de 96% dintre respondenți, permisul de conducere, cu 94%, și cardul de sănătate, cu 92%. Românii chestionați spun că ar utiliza portofelul digital în special la un control în trafic, la ghișeele instituțiilor publice, la medic sau farmacie și la bancă.
Ce va însemna, concret, RO Wallet
Pentru utilizator, ideea este relativ simplă: telefonul va putea deveni un instrument prin care își dovedește identitatea sau anumite informații despre el, fără ca fiecare interacțiune să presupună prezentarea clasică a unui document fizic. RO Wallet este construit în cadrul sistemului european EUDI Wallet, astfel încât identitatea digitală să poată fi utilizată și pentru servicii din alte state ale Uniunii Europene.
Aplicația este proiectată pentru identificare online și, acolo unde sistemele permit acest lucru, offline, dar și pentru semnarea electronică a documentelor.
Un aspect important este că portofelul digital nu trebuie privit ca o simplă fotografie a buletinului salvată în telefon. Datele și documentele din aplicație trebuie să poată fi verificate electronic, astfel încât instituția sau compania care le primește să poată confirma autenticitatea lor.
Nu va fi obligatoriu să folosești RO Wallet
Românii care nu vor să utilizeze aplicația nu ar trebui să fie obligați să o instaleze. Regulile europene stabilesc caracterul voluntar al portofelului european de identitate digitală și prevăd că persoanele care nu îl folosesc nu trebuie dezavantajate atunci când accesează servicii publice sau private.
Așadar, lansarea RO Wallet nu înseamnă că, din ianuarie 2027, dispar automat documentele fizice sau că orice instituție va accepta din prima zi toate actele prin telefon.
Integrarea serviciilor și documentelor se va face progresiv, iar posibilitățile concrete vor depinde și de sistemele instituțiilor care trebuie să comunice cu portofelul digital.
Cine va putea intra primul în RO Wallet
Calendarul anunțat de MAI prevede mai multe etape. La 31 octombrie 2026 va deveni disponibil mediul de testare și aplicația mobilă de test pentru partenerii care urmează să integreze RO Wallet.
Pentru cetățeni, momentul important vine în ianuarie 2027. În prima etapă, titularii cărții electronice de identitate – CEI – se vor putea înrola de la distanță. Telefonul va citi cipul cărții prin NFC, iar utilizatorul va avea nevoie și de PIN-ul documentului.
Cei care au încă o carte de identitate clasică vor trebui să aștepte mai mult. Pentru ei, înrolarea este prevăzută pentru trimestrul al treilea din 2027 și presupune verificarea identității în prezență.
Cine îți verifică datele și ce poate vedea
Protecția datelor este una dintre principalele preocupări ale celor chestionați. 84% vor să poată vedea istoricul verificărilor, inclusiv cine le-a accesat datele și când, 80% își doresc protejarea aplicației prin amprentă sau PIN, iar 77% vor să poată decide ce informații transmit.
„Construim RO Wallet pornind de la un principiu esențial: fiecare cetățean decide ce date transmite, cui le transmite și în ce scop”, a declarat chestorul de poliție Răzvan-Iulian Jiga, director DGCTI-MAI.
Această abordare este prevăzută și de cadrul european. Portofelul trebuie să permită divulgarea selectivă a datelor. În practică, ideea este ca utilizatorul să nu fie nevoit să furnizeze mai multe informații decât sunt necesare pentru serviciul respectiv.
Nu arunca încă documentele din portofel
Pentru români, cea mai importantă precizare este că ianuarie 2027 marchează începutul înrolării pentru prima categorie de utilizatori, nu trecerea instantanee a tuturor actelor și serviciilor publice exclusiv pe telefon.
MAI lucrează în prezent la aplicațiile pentru Android și iOS, la sistemul central și la mecanismele prin care datele de identificare vor fi emise și verificate.
RO Wallet poate schimba semnificativ relația românilor cu instituțiile, băncile și alte servicii, dar tranziția va fi una etapizată. Prin urmare, cel puțin la început, telefonul și portofelul clasic vor continua să conviețuiască.