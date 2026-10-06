Românii vor avea buletinul, permisul și cardul de sănătate pe telefon. Cum va funcționa şi de când va fi disponibil RO Wallet

Potrivit MAI, 85% dintre participanți spun că ar folosi cu siguranță RO Wallet, iar 10% că probabil l-ar utiliza. Doar 3% preferă în continuare documentele pe suport fizic.

Cele mai dorite documente sunt cartea de identitate, indicată de 96% dintre respondenți, permisul de conducere, cu 94%, și cardul de sănătate, cu 92%. Românii chestionați spun că ar utiliza portofelul digital în special la un control în trafic, la ghișeele instituțiilor publice, la medic sau farmacie și la bancă.

Ce va însemna, concret, RO Wallet

Pentru utilizator, ideea este relativ simplă: telefonul va putea deveni un instrument prin care își dovedește identitatea sau anumite informații despre el, fără ca fiecare interacțiune să presupună prezentarea clasică a unui document fizic. RO Wallet este construit în cadrul sistemului european EUDI Wallet, astfel încât identitatea digitală să poată fi utilizată și pentru servicii din alte state ale Uniunii Europene.

Aplicația este proiectată pentru identificare online și, acolo unde sistemele permit acest lucru, offline, dar și pentru semnarea electronică a documentelor.

Un aspect important este că portofelul digital nu trebuie privit ca o simplă fotografie a buletinului salvată în telefon. Datele și documentele din aplicație trebuie să poată fi verificate electronic, astfel încât instituția sau compania care le primește să poată confirma autenticitatea lor.

Nu va fi obligatoriu să folosești RO Wallet

Românii care nu vor să utilizeze aplicația nu ar trebui să fie obligați să o instaleze. Regulile europene stabilesc caracterul voluntar al portofelului european de identitate digitală și prevăd că persoanele care nu îl folosesc nu trebuie dezavantajate atunci când accesează servicii publice sau private.

Așadar, lansarea RO Wallet nu înseamnă că, din ianuarie 2027, dispar automat documentele fizice sau că orice instituție va accepta din prima zi toate actele prin telefon.