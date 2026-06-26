România rămâne cea mai ieftină țară din UE la alimente. Vestea bună ascunde însă un adevăr despre salarii

După România urmează Slovacia, cu un indice de 83%, iar Polonia și Cehia, cu câte 90%. La polul opus se află Luxemburg, unde prețurile la alimente sunt cu 22% peste media Uniunii Europene, și Danemarca, cu 21% peste media europeană. Raportul arată că România se remarcă și prin cele mai mici prețuri la categoria „Recreere, sport și cultură”, unde nivelul este de doar 63% din media UE.

România și Bulgaria, cele mai ieftine țări din Uniunea Europeană

Per ansamblu, România și Bulgaria sunt statele cu cel mai redus nivel al prețurilor pentru consumul final al gospodăriilor. În România, nivelul general al prețurilor este cu 35% sub media Uniunii Europene, iar în Bulgaria este cu 37% mai mic.

La celălalt capăt al clasamentului se află Danemarca, unde prețurile sunt cu 40% peste media europeană. Urmează Irlanda, cu 36% peste media UE, Luxemburg, cu 32%, iar Suedia și Finlanda au prețuri cu aproximativ 21% mai mari decât media blocului comunitar.

În cazul altor categorii de produse și servicii, Bulgaria este cea mai ieftină țară la băuturi alcoolice și tutun, îmbrăcăminte și încălțăminte, administrarea locuinței, transport și restaurante.

Vestea bună vine cu o explicație importantă

Faptul că România are cele mai mici prețuri nu înseamnă automat că românii trăiesc mai bine decât ceilalți europeni. Costul redus al bunurilor și serviciilor este strâns legat de nivelul salariilor și al veniturilor din economie. Tocmai de aceea, economiștii compară și Produsul Intern Brut pe locuitor calculat la paritatea puterii de cumpărare (PPC), indicator care arată cât de mult pot cumpăra oamenii cu veniturile pe care le obțin.

Din acest punct de vedere, România a făcut progrese importante în ultimii ani, însă rămâne sub media Uniunii Europene.

Cum stă România la puterea de cumpărare

Datele INS arată că România și Croația au ajuns la un PIB pe locuitor echivalent cu 78% din media Uniunii Europene, calculat la paritatea puterii de cumpărare. Imediat după cele două state se află Ungaria, cu 76% din media UE.