Cele mai scumpe şi cele mai ieftine țări din Europa. Locul ocupat de România este surprinzător, dar românii nu simt asta în buzunar
România are cele mai mici prețuri de consum din Uniunea Europeană, potrivit celui mai recent raport Eurostat. Totuși, economiștii atrag atenția că acest avantaj trebuie privit împreună cu nivelul salariilor și al puterii de cumpărare, deoarece prețurile mici nu înseamnă automat un trai mai accesibil.
România, cea mai ieftină țară din Uniunea Europeană
Clasamentul arată diferențe uriașe între statele europene. În interiorul Uniunii Europene, Luxemburg este cea mai scumpă țară, în timp ce România ocupă ultimul loc la nivelul prețurilor.
Dacă în analiză sunt incluse și state precum Islanda, Elveția sau Macedonia de Nord, diferențele devin și mai mari. Islanda este cea mai scumpă țară din Europa, cu prețuri cu aproape 84% peste media UE, în timp ce Macedonia de Nord este cea mai ieftină, unde același coș de cumpărături costă doar 49,7 euro.
După România urmează Bulgaria, iar printre cele mai accesibile state se mai numără Turcia, Bosnia și Herțegovina, Serbia, Albania, Polonia și Ungaria.
Unde sunt cele mai mari prețuri
La polul opus se află țările din nordul și vestul Europei. Pe lângă Islanda și Elveția, printre cele mai scumpe state se numără Danemarca, Irlanda, Norvegia, Suedia și Finlanda.
În Germania, cea mai mare economie a Uniunii Europene, prețurile sunt cu peste 9% mai mari decât media europeană, în timp ce Franța este ușor peste medie. Italia este foarte aproape de media UE, iar Spania rămâne una dintre cele mai accesibile economii occidentale.
De ce sunt prețurile atât de diferite
Economiștii explică faptul că principalul factor care influențează nivelul prețurilor este salariul mediu și productivitatea muncii. În țările unde angajații produc mai mult și sunt mai bine plătiți, cresc automat și costurile pentru restaurante, hoteluri, chirii, servicii medicale, frizerii sau transport. Aceste cheltuieli sunt apoi reflectate în prețurile finale plătite de consumatori.
Chiar și produsele din supermarket includ costuri locale importante, precum salariile angajaților, chiria spațiilor comerciale, transportul și taxele.
Pe lângă salarii, diferențele sunt influențate și de TVA, nivelul accizelor, costurile logistice și reglementările din fiecare stat.
Prețurile mici nu înseamnă automat un trai mai bun
Specialiștii atrag atenția că România nu trebuie comparată doar prin prisma prețurilor. Un român poate cumpăra produse mai ieftine decât un locuitor din Luxemburg sau Danemarca, însă salariul mediu este de câteva ori mai mic.
Profesorul Robert Inklaar, de la Universitatea din Groningen, subliniază că adevăratul indicator al nivelului de trai este puterea de cumpărare.
Cu alte cuvinte, contează nu cât costă un produs, ci câte produse și servicii poate cumpăra un salariu într-o anumită țară. Tocmai de aceea, Elveția sau Islanda, deși au cele mai ridicate prețuri din Europa, rămân printre statele cu cel mai ridicat nivel de trai.
Ce înseamnă aceste date pentru români
Raportul Eurostat confirmă că România continuă să fie una dintre cele mai accesibile țări din Europa din punctul de vedere al costului vieții, aspect care poate reprezenta un avantaj pentru turiști și investitori.
În același timp, diferența mare dintre nivelul prețurilor și cel al veniturilor arată că provocarea principală pentru economia românească nu este doar menținerea unor prețuri reduse, ci și creșterea salariilor și a productivității. Doar astfel puterea de cumpărare a românilor se va apropia de cea a locuitorilor din statele vest-europene, iar nivelul de trai va crește în mod real.