Cele mai scumpe şi cele mai ieftine țări din Europa. Locul ocupat de România este surprinzător, dar românii nu simt asta în buzunar

Dacă în analiză sunt incluse și state precum Islanda, Elveția sau Macedonia de Nord, diferențele devin și mai mari. Islanda este cea mai scumpă țară din Europa, cu prețuri cu aproape 84% peste media UE, în timp ce Macedonia de Nord este cea mai ieftină, unde același coș de cumpărături costă doar 49,7 euro.

După România urmează Bulgaria, iar printre cele mai accesibile state se mai numără Turcia, Bosnia și Herțegovina, Serbia, Albania, Polonia și Ungaria.

Unde sunt cele mai mari prețuri

La polul opus se află țările din nordul și vestul Europei. Pe lângă Islanda și Elveția, printre cele mai scumpe state se numără Danemarca, Irlanda, Norvegia, Suedia și Finlanda.

În Germania, cea mai mare economie a Uniunii Europene, prețurile sunt cu peste 9% mai mari decât media europeană, în timp ce Franța este ușor peste medie. Italia este foarte aproape de media UE, iar Spania rămâne una dintre cele mai accesibile economii occidentale.

De ce sunt prețurile atât de diferite

Economiștii explică faptul că principalul factor care influențează nivelul prețurilor este salariul mediu și productivitatea muncii. În țările unde angajații produc mai mult și sunt mai bine plătiți, cresc automat și costurile pentru restaurante, hoteluri, chirii, servicii medicale, frizerii sau transport. Aceste cheltuieli sunt apoi reflectate în prețurile finale plătite de consumatori.

Chiar și produsele din supermarket includ costuri locale importante, precum salariile angajaților, chiria spațiilor comerciale, transportul și taxele.

Pe lângă salarii, diferențele sunt influențate și de TVA, nivelul accizelor, costurile logistice și reglementările din fiecare stat.