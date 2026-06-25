România se împrumută cu un miliard de euro pe săptămână. Nota de plată va ajunge la fiecare român, cum suntem afectaţi direct

Prognoza Bruxelles-ului indică o creștere continuă până la aproximativ 90% din PIB în 2036, pe fondul deficitelor bugetare persistente și al costurilor tot mai mari cu plata dobânzilor.

Pentru românii de rând, aceste procente pot părea abstracte, însă ele descriu cât de mult se bazează statul pe bani împrumutați pentru a-și plăti cheltuielile curente.

Ce înseamnă, concret, pentru fiecare român

Economiștii spun că o datorie publică aflată pe o traiectorie ascendentă nu rămâne fără efecte asupra populației. Practic, dacă statul continuă să se împrumute masiv, o parte tot mai mare din taxele colectate va merge către plata dobânzilor și nu către investiții, spitale, școli sau infrastructură.

În același timp, există riscul apariției unor măsuri precum:

creșterea unor taxe și impozite;

reducerea ritmului majorărilor salariale și ale pensiilor;

investiții publice mai puține;

credite mai scumpe pentru populație și firme;

presiuni suplimentare asupra economiei.

Cu alte cuvinte, dacă statul plătește dobânzi tot mai mari pentru împrumuturi, și costul banilor din economie tinde să rămână ridicat.

Adrian Negrescu: „Factura o vom plăti noi și copiii noștri”

Analistul economic Adrian Negrescu avertizează că România se împrumută în prezent cu aproximativ un miliard de euro în fiecare săptămână.

„Dacă mergem în ritmul în care suntem în momentul de faţă, cu un miliard de euro împrumut în fiecare săptămână, în medie, este posibil să ajungem poate chiar mai repede la 80-90% din PIB datorie publică, iar aceasta se va traduce, din păcate, prin taxe şi impozite mai mari pentru noi şi copiii noştri”, a declarat acesta pentru News.ro.

Potrivit analistului, în prezent peste 90% din taxele și impozitele încasate de stat sunt folosite pentru plata pensiilor, salariilor și altor cheltuieli sociale, iar aproximativ 10% merg deja către plata dobânzilor la datoria publică. Restul necesarului este acoperit prin noi împrumuturi.