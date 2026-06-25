Investitorii urmăresc fiecare mișcare de la București, criza politică ne costă scump. Avertismentul unui economist despre riscul unui șoc economic

De ce contează ratingul de țară pentru fiecare român

Pentru mulți oameni, ratingul de țară pare un indicator tehnic care privește doar piețele financiare. În realitate, el influențează cât de scump se poate împrumuta statul român.

Dacă agențiile de rating decid că România prezintă un risc mai mare, statul va plăti dobânzi mai ridicate pentru fiecare împrumut pe care îl contractează. Cum statul se finanțează permanent pentru a acoperi deficitul bugetar și pentru a refinanța datoria publică, orice creștere a dobânzilor înseamnă miliarde de lei în plus plătite anual.

Acești bani trebuie găsiți din buget, ceea ce poate însemna mai puține fonduri pentru investiții, sănătate, educație sau infrastructură și, în unele cazuri, noi măsuri fiscale.

Avertismentul economistului: declarațiile pot cântări la fel de mult ca măsurile

Radu Crăciun spune că agențiile de rating nu urmăresc doar măsurile adoptate, ci și mesajele transmise de viitorul guvern.

„Pentru menținerea ratingului României, este foarte important ca tendința deja existentă de reducere a deficitului bugetar să fie menținută. Indiferent de guvern, în momentul în care vor exista declarații, nici măcar măsuri, care să sugereze fie că procesul de scădere a deficitului bugetar va fi stopat, fie că va fi scăzut, dar în baza unor proiecții fiscale nerealiste, rating-ul va fi micșorat, fără doar și poate”, avertizează economistul, conform Adevărul.ro.

El subliniază că agențiile internaționale sunt interesate în primul rând de rezultate și de realismul planurilor fiscale, nu de formula prin care acestea sunt obținute.

România plătește deja mai mult decât alte state

Situația este cu atât mai delicată cu cât România suportă deja costuri de finanțare mai ridicate decât unele țări cu un rating inferior.

„Trebuie să spunem că România deja plătește, din păcate, dobânzi mai mari decât țări cu rating mai mic, ca de exemplu Serbia. Aceasta este consecința inconsecvenței politicii fiscale pe care România a dovedit-o în ultimele decenii”, explică Radu Crăciun.

Economistul consideră că, în perioadele în care economia mergea bine, statul ar fi trebuit să reducă deficitele și să acumuleze rezerve, nu să crească cheltuielile. Din acest motiv, România este obligată acum să facă ajustări dificile într-un context economic și politic complicat.