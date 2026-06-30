De ce s-a scumpit motorina în România, deși în restul UE s-a ieftinit. Explicațiile experților

Expertul în energie Cosmin Păcuraru consideră că una dintre explicațiile principale este modul în care funcționează sistemul de plafonare a prețurilor. Potrivit acestuia, mecanismul poate fi exploatat de intermediari care importă carburanți la prețuri ridicate, știind că diferențele sunt compensate ulterior de stat.

„Guvernul României a recurs la plafonare. Plafonarea înseamnă că niște băieți cumpără de afară, nu contează prețurile, ori prelucrează în țară, ori cumpără direct motorina, iar statul decontează diferența. Să nu uităm că 50% din prețul motorinei reprezintă taxele. Prin urmare, când niște șmecheri importă mai scump, apoi motorina trece prin atâtea mâini de intermediar și se mai adaugă la final și taxele, atunci ajungem să avem scumpiri mai mari. Ei se bazează pe faptul că statul oricum le dă banii”, a declarat expertul pentru Adevărul.

Cosmin Păcuraru susține că problema nu ține doar de Ministerul Energiei, ci și de Ministerul Finanțelor și de modul în care este supravegheat întregul mecanism.

Specula poate exista, dar trebuie demonstrată

O explicație diferită vine din partea Eugeniei Gusilov, fondatoarea Romania Energy Center, care spune că existența speculei nu poate fi confirmată fără verificări oficiale.

„Specula este un fenomen care poate să apară oriunde, mai ales în statele unde legea este slabă sau aplicarea legii este slabă. Tu, ca stat, ar trebui să ai activități de control și echipe trimise de instituții. Fără ca ANAF-ul sau Ministerul Energiei să își facă treaba, noi putem doar bănui că este vorba și de speculă. Poate Consiliul Concurenței ar trebui să își facă datoria mai bine în această zonă”, a explicat aceasta pentru Adevărul.

Practic, experta atrage atenția că suspiciunile trebuie confirmate prin controale, nu doar prin analize ale evoluției prețurilor.

Cum a influențat Petromidia piața carburanților

Specialista arată că piața românească a fost afectată și de un eveniment punctual: oprirea pentru lucrări de mentenanță a rafinăriei Petromidia. În luna martie, cea mai mare rafinărie din România și-a întrerupt activitatea pentru aproximativ 20 de zile, chiar în perioada în care tensiunile din Orientul Mijlociu și blocarea Strâmtorii Ormuz au amplificat incertitudinile pe piața petrolului.

„În luna martie, Petromidia a intrat în mentenanță pentru aproximativ 20 de zile, exact în perioada în care a izbucnit conflictul din Orientul Mijlociu, iar lipsa sa de funcționare a afectat piața. După această întrerupere, în aprilie și mai ales în mai, rafinăria a funcționat la capacitate maximă și a direcționat două treimi din produsele rafinate pe piața internă”, explică Eugenia Gusilov.

În același timp, aceasta amintește că România este o piață dominată de competiția dintre OMV Petrom și Rompetrol, fiecare având strategii comerciale diferite.

„Petrom adoptă o strategie dual-brand: benzinăriile Petrom sunt orientate către consumatorii sensibili la preț, iar stațiile OMV sunt poziționate ca un brand premium și practică prețuri cu 20, 30 sau chiar 40 de bani mai mari pe litru”, afirmă experta.

De ce Ungaria are cele mai mici scumpiri

În timp ce România a înregistrat o creștere anuală de peste 30%, Ungaria a limitat majorarea la doar 3,5%. Potrivit Eugeniei Gusilov, diferența este explicată atât prin intervenția mai puternică a statului asupra prețurilor, cât și prin accesul la țiței rusesc.