Unde au crescut cel mai mult salariile în România. Județul care a depășit Bucureștiul și Clujul în ultimele luni
Cele mai noi date privind evoluția salariilor din România aduc o surpriză pe harta veniturilor: Sibiul a depășit clar Bucureștiul și Clujul la ritmul de creștere a salariului mediu net. În aprilie 2026, județul a fost singurul din țară în care câștigul salarial mediu net a avansat cu peste 10% față de aceeași lună a anului trecut, într-o perioadă în care media națională a fost de numai 3,5%.
Singurul județ cu o creștere de peste 10%
Salariul mediu net din județul Sibiu a fost în aprilie 2026 cu 10,2% mai mare decât în aprilie 2025, potrivit datelor citate de Mediafax. Diferența față de media națională este considerabilă: la nivelul întregii țări, avansul anual a fost de 3,5%.
Practic, ritmul de creștere din Sibiu a fost aproape de trei ori mai mare decât media României. Este o evoluție care arată că județele aflate în fruntea clasamentului după nivelul efectiv al salariilor nu sunt neapărat și cele în care veniturile angajaților cresc cel mai repede.
După Sibiu, cele mai mari majorări au fost înregistrate în Galați, unde salariul mediu net a crescut cu 7,6%, și în Timiș, cu un avans de 6,7%. Clasamentul este completat de Mehedinți, cu 6,5%, și Ilfov, cu 6,3%.
Bucureștiul rămâne lider la bani, dar crește mai încet
Capitala continuă să domine clasamentul național atunci când este analizată valoarea efectivă a salariului mediu net. În aprilie 2026, acesta a ajuns în București la 7.631 de lei, cel mai ridicat nivel din România. Totuși, creșterea față de aprilie 2025 a fost de numai 3,9%. Ritmul este ușor peste media națională de 3,5%, dar mult sub avansul de 10,2% raportat în Sibiu.
Diferența arată foarte clar cele două moduri în care pot fi citite statisticile salariale. Bucureștiul rămâne locul unde media veniturilor nete este cea mai mare, însă acest lucru nu înseamnă că salariile cresc aici cel mai repede.
Clujul are salarii mari, dar una dintre cele mai mici creșteri
Situația este și mai interesantă în Cluj, județ aflat pe locul al doilea în România după nivelul salariului mediu net. Deși veniturile sunt printre cele mai ridicate din țară, creșterea anuală a fost de numai 2%.
Astfel, Clujul a înregistrat una dintre cele mai reduse majorări din România în perioada analizată. Comparativ cu Sibiul, diferența de ritm este uriașă: 2% față de 10,2%. Cu alte cuvinte, un județ poate avea salarii mari, susținute de sectoare economice bine plătite, dar să înregistreze o evoluție lentă de la un an la altul.
Un caz aparte este județul Timiș. Aflat pe locul al treilea în clasamentul național după nivelul salariilor, acesta a raportat o majorare anuală de 6,7%, aproape dublă față de media națională.
Timișul reușește astfel să combine un nivel salarial ridicat cu un ritm important de creștere, spre deosebire de Cluj, unde avansul anual a fost mult mai redus.
Toate județele au revenit pe creștere
Datele din aprilie arată și o schimbare față de începutul anului. În ianuarie 2026, patru județe – Giurgiu, Bacău, Hunedoara și Olt – aveau salarii medii nete sub nivelurile înregistrate în aceeași perioadă din 2025.
Până în aprilie, situația s-a schimbat, iar toate județele au revenit pe creștere anuală. Diferențele rămân însă foarte mari, de la avansul de peste 10% din Sibiu până la majorări mult mai modeste în județe cu salarii deja ridicate.
Imaginea de ansamblu arată astfel o Românie cu ritmuri salariale foarte diferite. Bucureștiul și Clujul continuă să ofere cele mai mari venituri medii, însă județe precum Sibiu, Galați sau Timiș recuperează mai rapid, cel puțin din perspectiva procentului de creștere de la un an la altul.