Unde au crescut cel mai mult salariile în România. Județul care a depășit Bucureștiul și Clujul în ultimele luni

Practic, ritmul de creștere din Sibiu a fost aproape de trei ori mai mare decât media României. Este o evoluție care arată că județele aflate în fruntea clasamentului după nivelul efectiv al salariilor nu sunt neapărat și cele în care veniturile angajaților cresc cel mai repede.

După Sibiu, cele mai mari majorări au fost înregistrate în Galați, unde salariul mediu net a crescut cu 7,6%, și în Timiș, cu un avans de 6,7%. Clasamentul este completat de Mehedinți, cu 6,5%, și Ilfov, cu 6,3%.

Bucureștiul rămâne lider la bani, dar crește mai încet

Capitala continuă să domine clasamentul național atunci când este analizată valoarea efectivă a salariului mediu net. În aprilie 2026, acesta a ajuns în București la 7.631 de lei, cel mai ridicat nivel din România. Totuși, creșterea față de aprilie 2025 a fost de numai 3,9%. Ritmul este ușor peste media națională de 3,5%, dar mult sub avansul de 10,2% raportat în Sibiu.

Diferența arată foarte clar cele două moduri în care pot fi citite statisticile salariale. Bucureștiul rămâne locul unde media veniturilor nete este cea mai mare, însă acest lucru nu înseamnă că salariile cresc aici cel mai repede.

Clujul are salarii mari, dar una dintre cele mai mici creșteri

Situația este și mai interesantă în Cluj, județ aflat pe locul al doilea în România după nivelul salariului mediu net. Deși veniturile sunt printre cele mai ridicate din țară, creșterea anuală a fost de numai 2%.

Astfel, Clujul a înregistrat una dintre cele mai reduse majorări din România în perioada analizată. Comparativ cu Sibiul, diferența de ritm este uriașă: 2% față de 10,2%. Cu alte cuvinte, un județ poate avea salarii mari, susținute de sectoare economice bine plătite, dar să înregistreze o evoluție lentă de la un an la altul.

Un caz aparte este județul Timiș. Aflat pe locul al treilea în clasamentul național după nivelul salariilor, acesta a raportat o majorare anuală de 6,7%, aproape dublă față de media națională.